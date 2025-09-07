Bezirksliga 3 live: Dilkrath Tabellenführer, Viersen geschockt - LIVE

Der 4. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3! Die SpVg Odenkirchen will ihre Tabellenführung gegen den OSV Meerbusch verteidigen. TuRa Brüggen empfängt am Freitag außerdem noch den 1. FC Mönchengladbach.
Der OSV Meerbusch holte spät ein 2:2 gegen die SpVg Odenkirchen. Die Gäste führten durch Robin Wolf, der doppelt traf (36., 48./FE). In der Schlussphase kam Meerbusch zurück: Lars Stieger verkürzte (77.), ehe Marcel Schmelzer in der Nachspielzeit (90.+1) den Ausgleich erzielte. 197 Zuschauer sahen eine packendes Topspiel, dessen Ausgang Odenkirchen die Tabellenführung kostet.
OSV Meerbusch – SpVg Odenkirchen 2:2
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Luca Finn Pohlmann, Luis Mick Heich (89. Noah Papenfuss), Marvin Höffges (83. Erijon Syla), Angelo Recker, Andrea Spada (53. Philip Schmelzer), Jonas Kunft, Jerome Vekens (53. Marcel Schmelzer), Junior Rainer Dos Santos Steuer (73. Ben Israil), Marc Rommel, Lars Stieger - Trainer: Dominik Voigt
SpVg Odenkirchen: Liam Hermanns, Marcel Schulz, Ayman Kaibouss, Sven Moseler, Robin Wolf, Philipp Bäger (56. Semir Purisevic), Pascal Moseler, Metin Türkay, Vincent Schleifer (53. Konstantine Jamarishvili), Andrej Ferderer (85. Tobias Krämer), Evgenij Pogorelov (78. Anton Höpfner) - Trainer: Simon Sommer
Schiedsrichter: Jan Grothe - Zuschauer: 197
Tore: 0:1 Robin Wolf (36.), 0:2 Robin Wolf (48. Foulelfmeter), 1:2 Lars Stieger (77.), 2:2 Marcel Schmelzer (90.+1)
TuRa Brüggen – 1. FC Mönchengladbach 4:0
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Coenen, Simon Hübner, Jan Grylak (78. Oliver Kai Tophoven), Kacper Ciupa, Erik Pöhler (67. Justin Samuel Pahl), Andre-Cedric Onguene (57. Christos Tsopanides), Robin Hürckmans, Florian Storms (83. Justin Kuhlen), Nils Bonsels, Mehmet Akkus (75. Luca Drießen) - Trainer: Markus Müller
1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Batuhan Türkyilmaz, Deniz Can Salk (86. Robert Begani), Timo Weber, Taylan Özdemir (63. Altan Oktay Akkas), Marko Ilic, Andrij Gordiyevskyy, Abel Calenus, Jovanche Angelovski (40. Adam Mesrour), Johovahni Massamba, Brandon Mafimbu Mazanga - Trainer: Florian Wittkopf
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Mehmet Akkus (35.), 2:0 Nils Bonsels (44.), 3:0 Nils Bonsels (58.), 4:0 Kacper Ciupa (86.)
DJK Fortuna Dilkrath – VfL Tönisberg 2:0
DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Louis Claser, Mats Zechlin, Torben Esser, Dennis Parzych, Simon Viethen, Moritz Andreas Grafen, Ole Zechlin, Tacettin Muslubas, Ceyhun Doganer (88. Danny Thönes), Moritz Münten (54. Jannick Gries) - Trainer: Björn Feldberg
VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt (77. Lukas Koprek), Akin Erorhan, Alexander Siepmann (66. Ronaldo Onuzi), Tim Couball (87. Leonard Koeters), Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar, Björn Andreas Koths - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Simon Viethen (63.), 2:0 Dennis Parzych (86.)
Dramatisches Finale in Wickrath: Der TuS Wickrath führte durch Niklas Clemens (51.) und Blessing Agyapong (62.) bereits 2:0. Doch der 1. FC Viersen schlug spät zurück: Rabbi Tony Da Silva (75.) und Ivan Jajetic (90.+3) glichen aus. In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Ruben Bruß die Gastgeber mit dem 3:2 doch noch zum Sieg. Viersen verpasste so den ersten Zähler, während Wickrath oben dranbleibt.
TuS Wickrath – 1. FC Viersen 3:2
TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Tom Baulig, Jan Meuser (58. Jermaine Isaiah Zerai), Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz, Niklas Clemens (79. Marius Over), Moritz Lambertz (65. Emanuel Dacosta Boloko), Ruben Bruß, Quinton Washington, Blessing Agyapong (73. Niek Gabriel Mäder), Phil Engels (70. Sem Mabela Samba) - Trainer: Gianluca Nurra
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus (71. Alexander Schneider), Isaac Bortsie, Adnan Aoudou, Mahmut Dost, Khalid Omeirat, Sandro Santos Ferreira, Rabbi Tony Da Silva (88. Nanouk Dünnwald), Noah Benjamin Thimm, Marvin Stefan Struckmann, Nourlaye Bance (71. Ivan Jajetic) - Trainer: Graziano Ruggeri
Schiedsrichter: Mustafa Bostanci (Krefeld) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Niklas Clemens (51.), 2:0 Blessing Agyapong (62.), 2:1 Rabbi Tony Da Silva (75.), 2:2 Ivan Jajetic (90.+3), 3:2 Ruben Bruß (90.+6)
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - TuRa Brüggen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath
Sa., 13.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Viersen
So., 14.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Neuwerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr 1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 20.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - SV Lürrip
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen
So., 21.09.25 15:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 21.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg