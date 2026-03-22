Bezirksliga 3 live: die Ergebnisse und Ticker

Spieltag 24 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der Tabellenführer OSV Meerbusch hat im Titelrennen Punkte liegen lassen. Gegen den CSV Marathon Krefeld reichte es nur zu einem 2:2, obwohl die Führung lange hielt. Im Duell der Torjäger setzte Dennis Lerche den späten Schlusspunkt - anders als Marc Rommel. Dahinter bleibt der TuS Wickrath nach einem Heimsieg gegen den VfL Tönisberg in Lauerstellung.
Der OSV Meerbusch hat im Heimspiel gegen den CSV Marathon Krefeld zwei Punkte liegen lassen. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Fritz Fiedler bereits in der 4. Minute zur Führung traf. Meerbusch reagierte durch Ioannis Alexiou, der in der 24. Minute ausglich. In der Schlussphase sah es nach einem Heimsieg aus, als Tim Tetzlaff in der 75. Minute zur 2:1-Führung traf. Doch kurz vor Schluss schlug Marathon zurück: Dennis Lerche erzielte in der 88. Minute den Ausgleich und sicherte seinem Team einen Punkt. Im direkten Vergleich der Offensivspieler traf damit Lerche, während Marc Rommel ohne Treffer blieb. Ob TuRa Brüggen und die Sportfreunde Neuwerk die Schützenhilfe nutzen können, bleibt abzuwarten.
25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 28.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 29.03.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Neuwerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Viersen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - SSV Grefrath 1910/24
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - SC Union Nettetal II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfL Tönisberg
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - OSV Meerbusch
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfR Krefeld-Fischeln
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Türkiyemspor Mönchengladbach
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen