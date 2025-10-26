Bezirksliga 3 live: Bestrafen weitere Teams den Odenkirchen-Patzer?

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Tabellenführer SpVg Odenkirchen empfängt den 1. FC Viersen, der mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz rangiert. Außerdem erwartet der OSV Meerbusch am Freitagabend Fortuna Dilkrath, die auf Rang sieben auch nur vier Punkte hinter Meerbusch rangiert.
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Lürrip - SC Union Nettetal II
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfR Krefeld-Fischeln
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - OSV Meerbusch
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Thomasstadt Kempen
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld
So., 02.11.25 16:00 Uhr VfL Tönisberg - SSV Grefrath 1910/24
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - VfL Tönisberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Viersen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SV Lürrip
So., 09.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Fortuna Dilkrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath
So., 09.11.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach
So., 09.11.25 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Grefrath 1910/24
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC St. Tönis 1911/20 II