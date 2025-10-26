 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Viersen braucht gegen Odenkirchen einen guten Plan.
Viersen braucht gegen Odenkirchen einen guten Plan. – Foto: Martin Häming

Bezirksliga 3 live: Bestrafen weitere Teams den Odenkirchen-Patzer?

Bezirksliga Niederrhein 3: Tabellenführer SpVg Odenkirchen empfängt den 1. FC Viersen, der mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz rangiert. Außerdem erwartet der OSV Meerbusch am Freitagabend Fortuna Dilkrath.

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Tabellenführer SpVg Odenkirchen empfängt den 1. FC Viersen, der mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz rangiert. Außerdem erwartet der OSV Meerbusch am Freitagabend Fortuna Dilkrath, die auf Rang sieben auch nur vier Punkte hinter Meerbusch rangiert.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Fr., 24.10.2025, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
5
2
Ein torreiches Duell entwickelte sich zwischen dem OSV Meerbusch und der DJK Fortuna Dilkrath, in dem die Hausherren ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellten. Zwar brachte Maik Rütten die Gäste schon nach drei Minuten in Führung, doch die Antwort des OSV ließ kaum auf sich warten: Angelo Recker glich umgehend aus. Danach nahm Meerbusch das Spiel in die Hand, traf durch Lars Stieger und Philip Schmelzer noch vor der Pause zur 3:1-Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marc Rommel, ehe erneut Stieger das Ergebnis auf 5:1 stellte. Moritz Münten sorgte kurz darauf für Ergebniskosmetik, mehr gelang Dilkrath aber nicht. Der OSV springt damit zumindest bis Sonntag auf Platz eins.

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
0
1
Der 1. FC Viersen hat im Auswärtsspiel bei der SpVg Odenkirchen für eine große Überraschung gesorgt. Der Tabellenvorletzte gewann beim Spitzenreiter mit 1:0 und feierte damit erst den zweiten Saisonsieg. Das entscheidende Tor erzielte Dejan Neuss in der 48. Minute. In einer intensiven Partie blieb Odenkirchen der Ausgleich verwehrt, während Viersen nach einer Gelb-Roten Karte für Marvin Struckmann (82.) die Schlussminuten in Unterzahl überstehen musste. Ein solches Spiel über die Bühne zu bringen, kann Viersen für die kommenden Aufgaben nur guttun und entsprechende Kräfte freisetzen.

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
Spieltext Thomasstadt - Tönisberg

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
Spieltext Nettetal II - FC Mgladbach

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
Spieltext SSV Grefrath - SV Lürrip

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Spieltext TSV Bockum - SF Neuwerk

Heute, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
Spieltext CSV Marathon - SC St. Tönis II

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
Spieltext VfR Fischeln - Brüggen

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
Spieltext Türkiyemspor - TuS Wickrath

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Lürrip - SC Union Nettetal II
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfR Krefeld-Fischeln
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - OSV Meerbusch
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Thomasstadt Kempen
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld
So., 02.11.25 16:00 Uhr VfL Tönisberg - SSV Grefrath 1910/24

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - VfL Tönisberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Viersen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SV Lürrip
So., 09.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Fortuna Dilkrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath
So., 09.11.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach
So., 09.11.25 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Grefrath 1910/24
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC St. Tönis 1911/20 II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

André NückelAutor