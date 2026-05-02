Bezirksliga 3 live: Abstiegskampf am Samstag - 1. FC - Türkiyemspor MG

Spieltag 30 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Sportfreunde Neuwerk gewinnt bei DJK Fortuna Dilkrath und hält den Druck auf OSV Meerbusch hoch. Zwei schnelle Tore nach der Pause entscheiden die Partie.
Die Sportfreunde Neuwerk erfüllen ihre Aufgabe auswärts bei DJK Fortuna Dilkrath und bleiben damit im engen Titelrennen. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Berkan Dursun für die Führung (55.), ehe Lasse Buschmann nur wenige Minuten später nachlegte (60.). Mit diesem Doppelschlag setzte sich Neuwerk entscheidend ab und brachte den Vorsprung über die Zeit.
Durch den Erfolg festigt Neuwerk Rang zwei und hält den Abstand auf Tabellenführer OSV Meerbusch minimal, womit das Rennen um den direkten Aufstieg weiter offen bleibt. Meerbusch kann zwar am Wochenende wieder auf fünf Punkte davonziehen, aktuell sind es aber eben nur zwei Punkte. Dilkrath hingegen verpasst es, sich im Mittelfeld weiter nach oben zu orientieren und bleibt in einer Position, in der der Blick weiterhin auch nach unten gerichtet bleiben muss.
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuS Wickrath
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuRa Brüggen
Sa., 09.05.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfL Tönisberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 10.05.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SSV Grefrath 1910/24
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Mönchengladbach
So., 10.05.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Viersen
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 17.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SpVg Odenkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Thomasstadt Kempen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Sportfreunde Neuwerk
So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - OSV Meerbusch
So., 17.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Türkiyemspor Mönchengladbach