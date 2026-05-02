 2026-04-29T13:32:52.058Z

Bezirksliga 3 live: Abstiegskampf am Samstag - 1. FC - Türkiyemspor MG

Bezirksliga 3: Sportfreunde Neuwerk gewinnt bei DJK Fortuna Dilkrath und verkürzt den Abstand auf Tabellenführer OSV Meerbusch – Treffer von Berkan Dursun und Lasse Buschmann sorgen für klare Verhältnisse.

von André Nückel · Heute, 09:45 Uhr
SF Neuwerk im Einsatz. – Foto: Markus Verwimp

Spieltag 30 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Sportfreunde Neuwerk gewinnt bei DJK Fortuna Dilkrath und hält den Druck auf OSV Meerbusch hoch. Zwei schnelle Tore nach der Pause entscheiden die Partie.

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
Sportfreunde Neuwerk
0
2
Abpfiff

Die Sportfreunde Neuwerk erfüllen ihre Aufgabe auswärts bei DJK Fortuna Dilkrath und bleiben damit im engen Titelrennen. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Berkan Dursun für die Führung (55.), ehe Lasse Buschmann nur wenige Minuten später nachlegte (60.). Mit diesem Doppelschlag setzte sich Neuwerk entscheidend ab und brachte den Vorsprung über die Zeit.

Durch den Erfolg festigt Neuwerk Rang zwei und hält den Abstand auf Tabellenführer OSV Meerbusch minimal, womit das Rennen um den direkten Aufstieg weiter offen bleibt. Meerbusch kann zwar am Wochenende wieder auf fünf Punkte davonziehen, aktuell sind es aber eben nur zwei Punkte. Dilkrath hingegen verpasst es, sich im Mittelfeld weiter nach oben zu orientieren und bleibt in einer Position, in der der Blick weiterhin auch nach unten gerichtet bleiben muss.

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
Türkiyemspor Mönchengladbach
18:00
Spieltext FC Mgladbach - Türkiyemspor

Heute, 19:00 Uhr
TuS Wickrath
CSV Marathon Krefeld
19:00live
Spieltext TuS Wickrath - CSV Marathon

Morgen, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
Thomasstadt Kempen
15:15
Spieltext SSV Grefrath - Thomasstadt

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
SC Union Nettetal
15:30
Spieltext Tönisberg - Nettetal II

Morgen, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
TSV Krefeld-Bockum
15:30live
Spieltext SC St. Tönis II - TSV Bockum

Morgen, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
OSV Meerbusch
15:30live
Spieltext Brüggen - OSV Meerbu.

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
VfR Krefeld-Fischeln
15:30
Spieltext FC Viersen - VfR Fischeln

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuS Wickrath
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuRa Brüggen
Sa., 09.05.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfL Tönisberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 10.05.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SSV Grefrath 1910/24
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Mönchengladbach
So., 10.05.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Viersen

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 17.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SpVg Odenkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Thomasstadt Kempen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Sportfreunde Neuwerk
So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - OSV Meerbusch
So., 17.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Türkiyemspor Mönchengladbach

