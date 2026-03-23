Bezirksliga 3: Karaca trotz Neuwerk-Sieg nicht zufrieden

Dony Karaca zeigte sich erleichtert über den Sieg der Neuwerker. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Türkiyemspor gelingt der Befreiungsschlag im Tabellenkeller nicht und das Team verliert 1:3 gegen Neuwerk. Dessen Trainer ist dennoch nicht ganz glücklich. Dilkrath schlägt Odenkirchen überraschend deutlich. Der 1. FC Mönchengladbach verspielt erneut eine Führung.

Türkiyemspor hat den ersehnten ersten Rückrundensieg in der Bezirksliga verpasst: Bei der 1:3-Niederlage gegen die Sportfreunde Neuwerk zeigten die Mülforter zumindest in der ersten Hälfte eine ansprechende Leistung. „Es war lange Zeit sehr ausgeglichen und bis zum 1:2 haben wir defensiv gut gearbeitet und kaum klare Chancen zugelassen“, lobte Türkiyemspor-Coach Cafer Kapkara seine Mannschaft.

Meffert bringt Neuwerk in Führung

Zunächst ging Neuwerk durch Marius Meffert in der 18. Minute in Führung. Meffert hielt in eine missglückte Abwehraktion des Gegners routiniert den Fuß rein. Doch noch vor der Pause glich Türkiyemspor aus: Nathan Dibazingila markierte sein achtes Saisontor (45.+1). „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir viele Bälle verloren und viele Chancen nicht genutzt, waren nicht fokussiert genug. Ich war mit dem Spiel nicht zufrieden“, kritisierte Neuwerk-Coach Dony Karaca.

In der zweiten Halbzeit war dann aber der Favorit stärker. Nach einem Freistoß fiel das 2:1 für Neuwerk: Meffert köpfte ein (64.). „Besonders ärgerlich ist, dass das Tor durch eine Standardsituation gefallen ist. Bis dahin hatten wir den Gegner weitgehend im Griff, doch bei diesem Moment waren wir nicht konsequent genug in der Zuordnung. Solche Situationen können Spiele entscheiden“, monierte Kapkara.

Und Türkiyemspor kam nicht noch mal zurück. Neuwerk erhöhte noch: Einen ungenauen Türkiyemspor-Pass fingen die Sportfreunde ab und konterten sich nach vorne. Im Zusammenspiel mit Emmanuel Adu besorgte Dominik Klouth noch das späte 3:1 (90.+8).

Karaca zeigt sich erleichtert

Dony Karaca war erleichtert über den Sieg: „Wir haben einen Big Point gemacht, da die Konkurrenz liegen gelassen hat.“ Dennoch sei Potenzial nach oben, das Gesamtbild habe ihm nicht gefallen. Kapkara bescheinigte zumindest streckenweise eine gute Leistung, an der Fitness seiner Spiele habe es am Ende des Ramadans. der muslimischen Fastenzeit, nicht gelegen. „Aber weil der Gegner mehr Ballbesitz hatte, mussten wir mehr laufen. Das kostet dann mehr Kraft. Am Ende wurden wir ausgekontert, dann war das Spiel vorbei. Gegen Neuwerk kannst du verlieren, aber ich hoffe, dass wir nächste Woche zu Hause gegen Dilkrath den Dreier holen“, resümierte Kapkara.

Neuwerk, das seit seiner einzigen Saison-Niederlage Ende September (1:2 gegen Odenkirchen) ungeschlagen ist, bleibt derweil als einziger Verfolger an Ligaprimus OSV Meerbusch dran. Zwar haben die Sportfreunde aktuell sechs Punkte Rückstand auf den OSV, haben aber noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Einen überraschenden Rückschlag im Rennen um die Spitzenplätze hat die SpVg Odenkirchen hinnehmen müssen: Bei der DJK Fortuna Dilkrath setzte es eine 1:4-Schlappe. Damit hat Odenkirchen nur einen Sieg aus den vergangenen vier Spielen, weist mittlerweile 13 Punkte Rückstand auf Tabellenführer OSV Meerbusch auf. Die Chancen auf den Aufstieg schwinden somit zusehends. Vincent Schleifer hatte die Führung durch Moritz Münten (24.) aus Odenkirchener Sicht noch ausgeglichen (30.) – mit dem 1:1 ging es auch in die Pause.

In der zweiten Hälfte reichten Dilkrath aber weniger als zehnstarke Minuten, um davonzuziehen: Tim Jäger (51.) und zwei Mal Ole Zechlin (56. und 57.) stellten auf den 4:1-Endstand. Odenkirchen schaffte es nicht mehr, sich von diesem Rückstand zu erholen.

Auch TuRa Brüggen ließ am Sonntag im Meisterkampf Federn und verlor beim SSV Grefrath mit 2:3. Mehmet Akkus hatte in der 63. Minute den 1:2-Anschlusstreffer erzielt, doch Grefrath stellte spät auf 3:1. Nils Bonsels verkürzte noch mal zum 3:2 mit seinem 34. Saisontor (88.). Der Brüggener Abstand auf die Tabellenspitze liegt bei mittlerweile zehn Zählern.

Unten wird es immer brenzliger für den 1. FC Mönchengladbach, der auch sein siebtes Rückrundenspiel verlor: 3:5 lautete das deutliche Ergebnis gegen Thomasstadt Kempen. Und wieder einmal folgt das FC-Spiel dem Motto: erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui. Nach einer 1:0-Führung zur Halbzeit und einem 2:1-Zwischenstand nach der 53. Minute brach der 1. FC auseinander: Bis zur 89. Minute traf Kempen vier Mal, Emir Aydin gelang in der 90. Minute nur noch der 3:5-Anschluss für den 1. FC. Auch schon gegen TuS Wickrath (2:5) und Brüggen (3:4) hatte der 1. FC, der damit Tabellenletzter bleibt, eine Zwischenführung zur Halbzeit nicht verwalten können.

Die Wickrather schlugen indes den VfL Tönisberg mit 2:1 und verlängerten ihre Siegesserie auf vier Spiele. Niek Mäder (38.) und Petar Popovic (71.) trafen für den TuS, der auf dem fünften Rang bleibt. In einem weiteren Spiel unterlag Union Nettetal II dem SC St. Tönis II außerdem mit 3:5, bleibt aber knapp über dem Strich zur Abstiegszone. Der 1. FC Viersen hatte spielfrei.