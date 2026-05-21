 2026-05-15T09:36:57.455Z

Bezirksliga 3: Diese Transfers stehen schon fest

– Foto: Diana Horster

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Bezirksliga Niederrhein 3: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Mönchengladbach
Trainer: Dennis Krause
Zugänge: Leonardo Markovic (SV Lürrip zg.), Timur Mustafa Arslan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Noah Villanueva (Türkiyemspor Mönchengladbach)
Abgänge: Aron Nasufi (Sportfreunde Neuwerk), Luca Krölls ()

1. FC Viersen
Trainer: Stephan Houben
Zugänge: keine
Abgänge: Rick Voß (DJK Hehn), Mahmut Dost (), Joss Mayimunanga Makabe (), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro ()

CSV Marathon Krefeld
Trainer: Onur Özkaya
Zugänge: Carlo Honoré Heinrich (VfR Krefeld-Fischeln), David Machnik (VfL Tönisberg), Tanju Öztürk (Vereinslose Spieler Niederrhein), Leon Buschen (VfR Krefeld-Fischeln), Viron Anagnostou (TSV Krefeld-Bockum), Gabriel Preuß (Viktoria Goch), Samed Yesil (Anadolu Türkspor Krefeld), Ben Schubert (VfR Krefeld-Fischeln), Marc Jean Lacroix (VfR Krefeld-Fischeln), Mert Emin Dogan (Anadolu Türkspor Krefeld), Andoni Sanchez Valverde Erice (VfR Krefeld-Fischeln), Boran Yilmaz (Anadolu Türkspor Krefeld), Semi Emre Gürbüz (), Batuhan Arslanoglu (ASV Einigkeit Süchteln)
Abgänge: Dennis Lerche (FC Traar), Dario Krezic (Umzug nach Österreich), Fritz Fiedler (Vereinslose Spieler Niederrhein), Marco Grünert (Vereinslose Spieler Niederrhein), Fritz Fiedler (VfB Speldorf), Marco Grünert (VfB Homberg II), Alexander Sascha Babuschkin (SuS Krefeld)

DJK Fortuna Dilkrath
Trainer: Björn Feldberg
Zugänge: Jörg Ungerer (TSV Kaldenkirchen), Janis Ungerer (TSV Kaldenkirchen), Robin Vogl (SC Niederkrüchten), Emil Böhme (ASV Einigkeit Süchteln)
Abgänge: keine

OSV Meerbusch
Trainer: Dominik Voigt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC St. Tönis 1911/20 II
Trainer: Florian Verhaag
Zugänge: Zakaria Hachlouf (), Alican Bas (TSV Meerbusch), Altin Brahimi (SV Lürrip II zg.)
Abgänge: Dieumerci Kyanga (SG Unterrath)

SC Union Nettetal II
Trainer: David Sfarzetta
Zugänge: Philipp Hollenbenders (TSV Wachtendonk-Wankum), Jerome Schubbert (VfR Krefeld-Fischeln II), Gentrit Konxheli (BW Meer), Fayas Latify (SC Union Nettetal), Faneil Abraham (SC Union Nettetal), Moner Najim Abdulredh (TSV Meerbusch II), Mario Hoffmann (SC Schiefbahn II), Kewel Yezion (SC Niederkrüchten), Arda Can Yilmaz (Türkiyemspor Mönchengladbach), Gabriel Herrmann (DJK Hehn), Daniel Peter Finken (DJK Fortuna Dilkrath II)
Abgänge: Luca Adrians (TuRa Brüggen)

Sportfreunde Neuwerk
Trainer: Erdogan Karaca
Zugänge: Aron Nasufi (1. FC Mönchengladbach), Silas Benten (Sportfreunde Neersbroich), Tom Roald Schlesiger (Fortuna Mönchengladbach)
Abgänge: Niklas Jonas (Sportfreunde Neuwerk II)

SpVg Odenkirchen
Trainer: Simon Sommer
Zugänge: Nick-Odin Münster (SC Union Nettetal), Mathay Diego Pauwels (1. FC Mönchengladbach), Ben Bender (SV Bedburdyck/Gierath)
Abgänge: keine

SSV Grefrath 1910/24
Trainer: Alexander Thamm
Zugänge: Manuel Franken (VfL Tönisberg), Daniel Franken (VfL Tönisberg), Fynn Treker (VfL Tönisberg), Lucas Perica (Thomasstadt Kempen III)
Abgänge: Jonas Landwehrs (Dülkener FC)

SV Lürrip
Trainer: Ulrich Hamans
Zugänge: Nicolas Kiebel (Holzheimer SG)
Abgänge: Leonardo Markovic (1. FC Mönchengladbach)

Thomasstadt Kempen
Trainer: Andre Meier
Zugänge: Nick Wolters (JSG Tönisberg/Kempen)
Abgänge: keine

TSV Krefeld-Bockum
Trainer: Karl-Heinz Himmelmann
Zugänge: Karl-Heinz Himmelmann ()
Abgänge: Viron Anagnostou (CSV Marathon Krefeld), Tino Reucher (KFC Uerdingen 05 II), Wale Afees Arogundade (KFC Uerdingen 05 II), Andreas Vercoulen (KFC Uerdingen 05 II)

TuRa Brüggen
Trainer: Markus Müller
Zugänge: Daniel Kawohl (), Luca Adrians (SC Union Nettetal II)
Abgänge: Timo Vootz (Pausiert)

Türkiyemspor Mönchengladbach
Trainer: Cafer Kapkara
Zugänge: keine
Abgänge: Ufuk Isik (), Ufuk Isik (), Arda Can Yilmaz (SC Union Nettetal II), Osama Hida Abdeslami (DJK/VfL Giesenkirchen), Timur Mustafa Arslan (1. FC Mönchengladbach), Noah Villanueva (1. FC Mönchengladbach), Timur Köroglu (), Cafer Kapkara ()

TuS Wickrath
Trainer: Gianluca Nurra
Zugänge: keine
Abgänge: Leart Prebreza (VfR Krefeld-Fischeln), Juel Maurice Lescher (FC Dynamo Erkelenz), Luis Erkelentz (Sportfreunde Neuwerk II)

VfL Tönisberg
Trainer: David Machnik, Justin Müller
Zugänge: Arjeton Krasniqi (VfL Repelen), Yassin Ait Dada (VfL Repelen), Yubery Santo Stielke (VfL Repelen)
Abgänge: David Machnik (CSV Marathon Krefeld), Manuel Franken (SSV Grefrath 1910/24), Daniel Franken (SSV Grefrath 1910/24), Fynn Treker (SSV Grefrath 1910/24)

VfR Krefeld-Fischeln
Trainer: Kevin Schmitz
Zugänge: Fabian Wiegers (TSV Kaldenkirchen), Kai Lukas Otten (TSV Kaldenkirchen), Philipp Stephan Wiegers (TSV Kaldenkirchen), Paul Adams (GSV Moers), Matti Grabig (GSV Moers), Marian Rost (GSV Moers), Lars Heines (TSV Kaldenkirchen), Leart Prebreza (TuS Wickrath), Felix Gerdts (vereinslos), Georgio-Marcelino Wackers (SuS Krefeld), Hendrik Schons (VfL Repelen), Tobias Tatzel (VfL Repelen), Robin Rasche (VfL Repelen), Hope Noruwa Ogansuyi (SV Scherpenberg), Marvin Trentzsch (VfL Repelen)
Abgänge: Carlo Honoré Heinrich (CSV Marathon Krefeld), Leon Buschen (CSV Marathon Krefeld), Ben Schubert (CSV Marathon Krefeld), Marc Jean Lacroix (CSV Marathon Krefeld), Andoni Sanchez Valverde Erice (CSV Marathon Krefeld)

