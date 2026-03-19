Bezirksliga 3: Der OSV Meerbusch legt am Freitagabend vor

Nach der Punkteteilung am vorigen Samstagabend gegen die SpVg Odenkirchen droht der Zweite Sportfreunde Neuwerk ein wenig den Anschluss an Spitzenreiter OSV Meerbusch zu verlieren. Und der Primus der Bezirksliga, Gruppe 3 kann bereits am Freitag weiter vorlegen, wenn der CSV Marathon zu Gast ist. Der Sechste dürfte es den Osterrathern aber auch nicht ganz leicht machen. Auch der TuS Wickrath legt bereits am Freitag gegen den VfL Tönisberg vor.
Am Sonntag sind dann die Meerbuscher Verfolger dran, die ja auch gegeneinander zumindest um den Relegationsplatz zwei kämpfen. Die Neuwerker empfangen dann den Abstiegskandidaten Türkiyemspor zum Derby, TuRa Brüggen hat gegen den SSV Grefrath ebenfalls ein Lokalduell vor sich. Im Abstiegskampf müsste der 1. FC Mönchengladbach dringend gegen Thomasstadt Kempen punkten.
25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 28.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 29.03.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Neuwerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Viersen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - SSV Grefrath 1910/24
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - SC Union Nettetal II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfL Tönisberg
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - OSV Meerbusch
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfR Krefeld-Fischeln
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Türkiyemspor Mönchengladbach
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen
