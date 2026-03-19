 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Bezirksliga 3: Der OSV Meerbusch legt am Freitagabend vor

Mit den Duellen zwischen dem OSV Meerbusch und dem CSV Marathon sowie dem TuS Wickrath und dem VfL Tönisberg startet am Freitag der 24. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3.

von Sascha Köppen · Heute, 10:30 Uhr
Der OSV Meerbusch will am Freitagabend vorlegen. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Nach der Punkteteilung am vorigen Samstagabend gegen die SpVg Odenkirchen droht der Zweite Sportfreunde Neuwerk ein wenig den Anschluss an Spitzenreiter OSV Meerbusch zu verlieren. Und der Primus der Bezirksliga, Gruppe 3 kann bereits am Freitag weiter vorlegen, wenn der CSV Marathon zu Gast ist. Der Sechste dürfte es den Osterrathern aber auch nicht ganz leicht machen. Auch der TuS Wickrath legt bereits am Freitag gegen den VfL Tönisberg vor.

Am Sonntag sind dann die Meerbuscher Verfolger dran, die ja auch gegeneinander zumindest um den Relegationsplatz zwei kämpfen. Die Neuwerker empfangen dann den Abstiegskandidaten Türkiyemspor zum Derby, TuRa Brüggen hat gegen den SSV Grefrath ebenfalls ein Lokalduell vor sich. Im Abstiegskampf müsste der 1. FC Mönchengladbach dringend gegen Thomasstadt Kempen punkten.

________________

So läuft der 24. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag treten an:

OSV Meerbusch - CSV Marathon

Morgen, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
CSV Marathon Krefeld
19:45live

TuS Wickrath - VfL Tönisberg

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
VfL Tönisberg
20:00live

Die Spiele am Sonntag:

1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
Thomasstadt Kempen
15:30

SC St. Tönis II - Union Nettetal II

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC Union Nettetal
15:30live

TuRa Brüggen - SSV Grefrath

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
SSV Grefrath 1910/24
15:30

TSV Bockum - VfR Fischeln

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
VfR Krefeld-Fischeln
15:30live

Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Türkiyemspor Mönchengladbach
15:00

Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
SpVg Odenkirchen
13:00

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 28.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 29.03.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Neuwerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Viersen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - SSV Grefrath 1910/24
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - SC Union Nettetal II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfL Tönisberg
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - OSV Meerbusch
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfR Krefeld-Fischeln
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Türkiyemspor Mönchengladbach
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen

_______________

