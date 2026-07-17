 2026-07-16T13:43:51.953Z

Allgemeines

Bezirksliga 3: Das ist der neue Spielplan - alle Spieltage 2026/27

Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne der Bezirksliga veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Gruppe 3.

von André Nückel · Heute, 10:59 Uhr · 0 Leser
Das ist der Spielplan der Bezirksliga 3!
Das ist der Spielplan der Bezirksliga 3! – Foto: Markus Verwimp

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Bezirksliga 3
Nettetal II
Tönisberg
VfR Fischeln
Odenkirchen

Am Freitag hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun auch den Spielplan der Bezirksligen veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 3, in der Übersicht.

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6

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Das ist der Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 3

1. Spieltag
Fr., 14.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - OSV Meerbusch
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC St. Tönis 1911/20 II
Sa., 15.08.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Broekhuysen
Sa., 15.08.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 16.08.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - CSV Marathon Krefeld
So., 16.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuRa Brüggen
So., 16.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 16.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Rheydter SV
So., 16.08.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfL Tönisberg

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC Union Nettetal II
So., 23.08.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - FC Aldekerk
So., 23.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfB Uerdingen
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SSV Grefrath 1910/24
Sa., 29.08.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
Sa., 29.08.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Sportfreunde Broekhuysen
So., 30.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen
So., 30.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 16:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Rheydter SV - VfB Uerdingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - FC Aldekerk
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - CSV Marathon Krefeld
So., 06.09.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen
So., 06.09.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen

5. Spieltag
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - DJK Fortuna Dilkrath
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Broekhuysen
Sa., 12.09.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SSV Grefrath 1910/24
So., 13.09.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - OSV Meerbusch
So., 13.09.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TSV Krefeld-Bockum
So., 13.09.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Wickrath
So., 13.09.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen
So., 13.09.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg
So., 13.09.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC St. Tönis 1911/20 II

6. Spieltag
Fr., 18.09.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld
Sa., 19.09.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - Thomasstadt Kempen
So., 20.09.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - SpVg Odenkirchen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Rheydter SV
So., 20.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfB Uerdingen
So., 20.09.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC Union Nettetal II
So., 20.09.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 20.09.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - FC Aldekerk
So., 20.09.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfR Krefeld-Fischeln

7. Spieltag
Fr., 25.09.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - TuS Wickrath
Fr., 25.09.26 20:00 Uhr Rheydter SV - OSV Meerbusch
Sa., 26.09.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 27.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 27.09.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
So., 27.09.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Thomasstadt Kempen
So., 27.09.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - VfL Tönisberg
So., 27.09.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum
So., 27.09.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen

8. Spieltag
Do., 01.10.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 02.10.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - Sportfreunde Broekhuysen
So., 04.10.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfB Uerdingen
So., 04.10.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - CSV Marathon Krefeld
So., 04.10.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - FC Aldekerk
So., 04.10.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Rheydter SV
So., 04.10.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen
So., 04.10.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II

9. Spieltag
Fr., 09.10.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SSV Grefrath 1910/24
Sa., 10.10.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuS Wickrath
So., 11.10.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - OSV Meerbusch
So., 11.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuRa Brüggen
So., 11.10.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - DJK Fortuna Dilkrath
So., 11.10.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Aldekerk
So., 11.10.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Krefeld-Bockum
So., 11.10.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Thomasstadt Kempen
So., 11.10.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfL Tönisberg

10. Spieltag
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfB Uerdingen
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 17.10.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - SC Union Nettetal II
So., 18.10.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - Rheydter SV
So., 18.10.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Sportfreunde Broekhuysen
So., 18.10.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen
So., 18.10.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 18.10.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 18.10.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - CSV Marathon Krefeld

11. Spieltag
Fr., 23.10.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Fr., 23.10.26 20:00 Uhr Rheydter SV - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 24.10.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - FC Aldekerk
So., 25.10.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 25.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Tönisberg
So., 25.10.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuS Wickrath
So., 25.10.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 25.10.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Thomasstadt Kempen
So., 25.10.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum

12. Spieltag
Fr., 06.11.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SC Union Nettetal II
Sa., 07.11.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 08.11.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 08.11.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - OSV Meerbusch
So., 08.11.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 08.11.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfB Uerdingen
So., 08.11.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SpVg Odenkirchen
So., 08.11.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Rheydter SV
So., 08.11.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Broekhuysen

13. Spieltag
Fr., 13.11.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfL Tönisberg
Fr., 13.11.26 20:00 Uhr Rheydter SV - TuS Wickrath
So., 15.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.11.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.11.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - FC Aldekerk
So., 15.11.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SpVg Odenkirchen
So., 15.11.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - VfR Krefeld-Fischeln
So., 15.11.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24
So., 15.11.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen

14. Spieltag
Fr., 27.11.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - CSV Marathon Krefeld
Sa., 28.11.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II
Sa., 28.11.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - Sportfreunde Broekhuysen
So., 29.11.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
So., 29.11.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfB Uerdingen
So., 29.11.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Rheydter SV
So., 29.11.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 29.11.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 29.11.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - OSV Meerbusch

15. Spieltag
Fr., 04.12.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 04.12.26 20:00 Uhr Rheydter SV - FC Aldekerk
So., 06.12.26 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Thomasstadt Kempen
So., 06.12.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TuS Wickrath
So., 06.12.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SpVg Odenkirchen
So., 06.12.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 06.12.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Union Nettetal II
So., 06.12.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 06.12.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln

16. Spieltag
Fr., 11.12.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - Sportfreunde Broekhuysen
Sa., 12.12.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - CSV Marathon Krefeld
Sa., 12.12.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - OSV Meerbusch
So., 13.12.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 13.12.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg
So., 13.12.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 13.12.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Rheydter SV
So., 13.12.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuRa Brüggen
So., 13.12.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24

17. Spieltag
Fr., 18.12.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - Thomasstadt Kempen
Fr., 18.12.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SpVg Odenkirchen
Sa., 19.12.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - DJK Fortuna Dilkrath
So., 20.12.26 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 20.12.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - FC Aldekerk
So., 20.12.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - VfB Uerdingen
So., 20.12.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TSV Krefeld-Bockum
So., 20.12.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TuS Wickrath
So., 20.12.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC Union Nettetal II

18. Spieltag
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr Rheydter SV - SC Union Nettetal II
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - FC Aldekerk
So., 14.02.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SpVg Odenkirchen
So., 14.02.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfR Krefeld-Fischeln
So., 14.02.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum
So., 14.02.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath
So., 14.02.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfB Uerdingen
So., 14.02.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Thomasstadt Kempen
So., 14.02.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld

19. Spieltag
Fr., 19.02.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - TuRa Brüggen
Sa., 20.02.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II
Sa., 20.02.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg
So., 21.02.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Rheydter SV
So., 21.02.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.02.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch
So., 21.02.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Broekhuysen
So., 21.02.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - CSV Marathon Krefeld
So., 21.02.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath

20. Spieltag
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - SpVg Odenkirchen
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr Rheydter SV - CSV Marathon Krefeld
So., 28.02.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II
So., 28.02.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - Thomasstadt Kempen
So., 28.02.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 28.02.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - FC Aldekerk
So., 28.02.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfB Uerdingen
So., 28.02.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 28.02.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuS Wickrath

21. Spieltag
Fr., 05.03.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - VfL Tönisberg
Sa., 06.03.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuRa Brüggen
Sa., 06.03.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.03.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.03.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.03.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SSV Grefrath 1910/24
So., 07.03.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - OSV Meerbusch
So., 07.03.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Sportfreunde Broekhuysen
So., 07.03.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Rheydter SV

22. Spieltag
Fr., 12.03.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 13.03.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - VfB Uerdingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - VfR Krefeld-Fischeln
So., 14.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Rheydter SV
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - CSV Marathon Krefeld
So., 14.03.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SpVg Odenkirchen
So., 14.03.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC Union Nettetal II
So., 14.03.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - FC Aldekerk
So., 14.03.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Thomasstadt Kempen

23. Spieltag
Fr., 19.03.27 20:00 Uhr Rheydter SV - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 19.03.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 20.03.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfL Tönisberg
So., 21.03.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuRa Brüggen
So., 21.03.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuS Wickrath
So., 21.03.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.03.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch
So., 21.03.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 21.03.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK Fortuna Dilkrath

24. Spieltag
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Thomasstadt Kempen - VfB Uerdingen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
Do., 25.03.27 19:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - FC Aldekerk
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr OSV Meerbusch - Rheydter SV
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Anadolu Türkspor Krefeld

25. Spieltag
Fr., 02.04.27 20:00 Uhr Rheydter SV - TuRa Brüggen
Fr., 02.04.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - Thomasstadt Kempen
Sa., 03.04.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum
So., 04.04.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - VfL Tönisberg
So., 04.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - OSV Meerbusch
So., 04.04.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
So., 04.04.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 04.04.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 04.04.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath

26. Spieltag
Fr., 09.04.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - VfB Uerdingen
Fr., 09.04.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Sa., 10.04.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - SpVg Odenkirchen
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld
So., 11.04.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 11.04.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Rheydter SV
So., 11.04.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal II
So., 11.04.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 11.04.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Anadolu Türkspor Krefeld

27. Spieltag
Fr., 16.04.27 20:00 Uhr Rheydter SV - VfL Tönisberg
Sa., 17.04.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Thomasstadt Kempen
So., 18.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SSV Grefrath 1910/24
So., 18.04.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TuRa Brüggen
So., 18.04.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
So., 18.04.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - OSV Meerbusch
So., 18.04.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - FC Aldekerk
So., 18.04.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuS Wickrath
So., 18.04.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - DJK Fortuna Dilkrath

28. Spieltag
Fr., 23.04.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - SpVg Odenkirchen
Sa., 24.04.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Broekhuysen
So., 25.04.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC Union Nettetal II
So., 25.04.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 25.04.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfB Uerdingen
So., 25.04.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 25.04.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Rheydter SV
So., 25.04.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - CSV Marathon Krefeld

29. Spieltag
Fr., 30.04.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 30.04.27 20:00 Uhr Rheydter SV - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 01.05.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 02.05.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg
So., 02.05.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 02.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 02.05.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuRa Brüggen
So., 02.05.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - FC Aldekerk
So., 02.05.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath

30. Spieltag
Fr., 07.05.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 08.05.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfB Uerdingen
Sa., 08.05.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - Rheydter SV
So., 09.05.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - OSV Meerbusch
So., 09.05.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen
So., 09.05.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
So., 09.05.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal II
So., 09.05.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 09.05.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Sportfreunde Broekhuysen

31. Spieltag
Fr., 21.05.27 20:00 Uhr Rheydter SV - Thomasstadt Kempen
Fr., 21.05.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - DJK Fortuna Dilkrath
So., 23.05.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
So., 23.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Wickrath
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 23.05.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg
So., 23.05.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SSV Grefrath 1910/24
So., 23.05.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SpVg Odenkirchen
So., 23.05.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - FC Aldekerk

32. Spieltag
Fr., 28.05.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - Rheydter SV
Sa., 29.05.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 29.05.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 30.05.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - SSV Grefrath 1910/24
So., 30.05.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 30.05.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - VfB Uerdingen
So., 30.05.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen
So., 30.05.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - OSV Meerbusch
So., 30.05.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld

33. Spieltag
Fr., 04.06.27 20:00 Uhr Rheydter SV - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 04.06.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - TuS Wickrath
So., 06.06.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - VfB Uerdingen
So., 06.06.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Union Nettetal II
So., 06.06.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - FC Aldekerk
So., 06.06.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen
So., 06.06.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath
So., 06.06.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen
So., 06.06.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TSV Krefeld-Bockum

34. Spieltag
Fr., 11.06.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - SC St. Tönis 1911/20 II
Sa., 12.06.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Rheydter SV
Sa., 12.06.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - TuRa Brüggen
So., 13.06.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch
So., 13.06.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfL Tönisberg
So., 13.06.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SSV Grefrath 1910/24
So., 13.06.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Broekhuysen
So., 13.06.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - CSV Marathon Krefeld
So., 13.06.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Anadolu Türkspor Krefeld