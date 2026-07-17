Das ist der Spielplan der Bezirksliga 3! – Foto: Markus Verwimp
Bezirksliga 3: Das ist der neue Spielplan - alle Spieltage 2026/27
Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne der Bezirksliga veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Gruppe 3.
von André Nückel · Heute, 10:59 Uhr · 0 Leser
Am Freitag hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun auch den Spielplan der Bezirksligen veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 3, in der Übersicht.
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Das ist der Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 3
1. Spieltag
Fr., 14.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - OSV Meerbusch
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC St. Tönis 1911/20 II
Sa., 15.08.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Broekhuysen
Sa., 15.08.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 16.08.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - CSV Marathon Krefeld
So., 16.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuRa Brüggen
So., 16.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 16.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Rheydter SV
So., 16.08.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfL Tönisberg
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC Union Nettetal II
So., 23.08.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - FC Aldekerk
So., 23.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfB Uerdingen
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SSV Grefrath 1910/24
Sa., 29.08.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
Sa., 29.08.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Sportfreunde Broekhuysen
So., 30.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen
So., 30.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 16:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Rheydter SV - VfB Uerdingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - FC Aldekerk
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - CSV Marathon Krefeld
So., 06.09.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen
So., 06.09.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
5. Spieltag
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - DJK Fortuna Dilkrath
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Broekhuysen
Sa., 12.09.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SSV Grefrath 1910/24
So., 13.09.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - OSV Meerbusch
So., 13.09.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TSV Krefeld-Bockum
So., 13.09.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Wickrath
So., 13.09.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen
So., 13.09.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg
So., 13.09.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC St. Tönis 1911/20 II
6. Spieltag
Fr., 18.09.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld
Sa., 19.09.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - Thomasstadt Kempen
So., 20.09.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - SpVg Odenkirchen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Rheydter SV
So., 20.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfB Uerdingen
So., 20.09.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC Union Nettetal II
So., 20.09.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 20.09.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - FC Aldekerk
So., 20.09.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfR Krefeld-Fischeln
7. Spieltag
Fr., 25.09.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - TuS Wickrath
Fr., 25.09.26 20:00 Uhr Rheydter SV - OSV Meerbusch
Sa., 26.09.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 27.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 27.09.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
So., 27.09.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Thomasstadt Kempen
So., 27.09.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - VfL Tönisberg
So., 27.09.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum
So., 27.09.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen
8. Spieltag
Do., 01.10.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 02.10.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - Sportfreunde Broekhuysen
So., 04.10.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfB Uerdingen
So., 04.10.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - CSV Marathon Krefeld
So., 04.10.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - FC Aldekerk
So., 04.10.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Rheydter SV
So., 04.10.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen
So., 04.10.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Union Nettetal II
9. Spieltag
Fr., 09.10.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SSV Grefrath 1910/24
Sa., 10.10.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuS Wickrath
So., 11.10.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - OSV Meerbusch
So., 11.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuRa Brüggen
So., 11.10.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - DJK Fortuna Dilkrath
So., 11.10.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Aldekerk
So., 11.10.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Krefeld-Bockum
So., 11.10.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Thomasstadt Kempen
So., 11.10.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfL Tönisberg
10. Spieltag
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfB Uerdingen
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 17.10.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - SC Union Nettetal II
So., 18.10.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - Rheydter SV
So., 18.10.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Sportfreunde Broekhuysen
So., 18.10.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen
So., 18.10.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 18.10.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 18.10.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - CSV Marathon Krefeld
11. Spieltag
Fr., 23.10.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Fr., 23.10.26 20:00 Uhr Rheydter SV - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 24.10.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - FC Aldekerk
So., 25.10.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SSV Grefrath 1910/24
So., 25.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Tönisberg
So., 25.10.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuS Wickrath
So., 25.10.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 25.10.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Thomasstadt Kempen
So., 25.10.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
12. Spieltag
Fr., 06.11.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SC Union Nettetal II
Sa., 07.11.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 08.11.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 08.11.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - OSV Meerbusch
So., 08.11.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 08.11.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfB Uerdingen
So., 08.11.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SpVg Odenkirchen
So., 08.11.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Rheydter SV
So., 08.11.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Broekhuysen
13. Spieltag
Fr., 13.11.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - VfL Tönisberg
Fr., 13.11.26 20:00 Uhr Rheydter SV - TuS Wickrath
So., 15.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.11.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.11.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - FC Aldekerk
So., 15.11.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SpVg Odenkirchen
So., 15.11.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - VfR Krefeld-Fischeln
So., 15.11.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24
So., 15.11.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Thomasstadt Kempen
14. Spieltag
Fr., 27.11.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - CSV Marathon Krefeld
Sa., 28.11.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II
Sa., 28.11.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - Sportfreunde Broekhuysen
So., 29.11.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
So., 29.11.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfB Uerdingen
So., 29.11.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Rheydter SV
So., 29.11.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 29.11.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 29.11.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - OSV Meerbusch
15. Spieltag
Fr., 04.12.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 04.12.26 20:00 Uhr Rheydter SV - FC Aldekerk
So., 06.12.26 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Thomasstadt Kempen
So., 06.12.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TuS Wickrath
So., 06.12.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SpVg Odenkirchen
So., 06.12.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 06.12.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Union Nettetal II
So., 06.12.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 06.12.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
16. Spieltag
Fr., 11.12.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - Sportfreunde Broekhuysen
Sa., 12.12.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - CSV Marathon Krefeld
Sa., 12.12.26 19:30 Uhr TuS Wickrath - OSV Meerbusch
So., 13.12.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 13.12.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg
So., 13.12.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 13.12.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Rheydter SV
So., 13.12.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuRa Brüggen
So., 13.12.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24
17. Spieltag
Fr., 18.12.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - Thomasstadt Kempen
Fr., 18.12.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SpVg Odenkirchen
Sa., 19.12.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - DJK Fortuna Dilkrath
So., 20.12.26 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 20.12.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - FC Aldekerk
So., 20.12.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - VfB Uerdingen
So., 20.12.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TSV Krefeld-Bockum
So., 20.12.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TuS Wickrath
So., 20.12.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC Union Nettetal II
18. Spieltag
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr Rheydter SV - SC Union Nettetal II
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - FC Aldekerk
So., 14.02.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SpVg Odenkirchen
So., 14.02.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfR Krefeld-Fischeln
So., 14.02.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum
So., 14.02.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath
So., 14.02.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfB Uerdingen
So., 14.02.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Thomasstadt Kempen
So., 14.02.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld
19. Spieltag
Fr., 19.02.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - TuRa Brüggen
Sa., 20.02.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II
Sa., 20.02.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg
So., 21.02.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Rheydter SV
So., 21.02.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.02.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch
So., 21.02.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Broekhuysen
So., 21.02.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - CSV Marathon Krefeld
So., 21.02.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath
20. Spieltag
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - SpVg Odenkirchen
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr Rheydter SV - CSV Marathon Krefeld
So., 28.02.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II
So., 28.02.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - Thomasstadt Kempen
So., 28.02.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 28.02.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - FC Aldekerk
So., 28.02.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfB Uerdingen
So., 28.02.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 28.02.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuS Wickrath
21. Spieltag
Fr., 05.03.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - VfL Tönisberg
Sa., 06.03.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuRa Brüggen
Sa., 06.03.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.03.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.03.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.03.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SSV Grefrath 1910/24
So., 07.03.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - OSV Meerbusch
So., 07.03.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Sportfreunde Broekhuysen
So., 07.03.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Rheydter SV
22. Spieltag
Fr., 12.03.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 13.03.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - VfB Uerdingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - VfR Krefeld-Fischeln
So., 14.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Rheydter SV
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - CSV Marathon Krefeld
So., 14.03.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SpVg Odenkirchen
So., 14.03.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC Union Nettetal II
So., 14.03.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - FC Aldekerk
So., 14.03.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Thomasstadt Kempen
23. Spieltag
Fr., 19.03.27 20:00 Uhr Rheydter SV - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 19.03.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 20.03.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfL Tönisberg
So., 21.03.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuRa Brüggen
So., 21.03.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuS Wickrath
So., 21.03.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SSV Grefrath 1910/24
So., 21.03.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch
So., 21.03.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 21.03.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK Fortuna Dilkrath
24. Spieltag
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Thomasstadt Kempen - VfB Uerdingen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
Do., 25.03.27 19:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - FC Aldekerk
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr OSV Meerbusch - Rheydter SV
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Anadolu Türkspor Krefeld
25. Spieltag
Fr., 02.04.27 20:00 Uhr Rheydter SV - TuRa Brüggen
Fr., 02.04.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - Thomasstadt Kempen
Sa., 03.04.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum
So., 04.04.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - VfL Tönisberg
So., 04.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - OSV Meerbusch
So., 04.04.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
So., 04.04.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 04.04.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 04.04.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath
26. Spieltag
Fr., 09.04.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - VfB Uerdingen
Fr., 09.04.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Sa., 10.04.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - SpVg Odenkirchen
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld
So., 11.04.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 11.04.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Rheydter SV
So., 11.04.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal II
So., 11.04.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 11.04.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Anadolu Türkspor Krefeld
27. Spieltag
Fr., 16.04.27 20:00 Uhr Rheydter SV - VfL Tönisberg
Sa., 17.04.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Thomasstadt Kempen
So., 18.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SSV Grefrath 1910/24
So., 18.04.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TuRa Brüggen
So., 18.04.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
So., 18.04.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - OSV Meerbusch
So., 18.04.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - FC Aldekerk
So., 18.04.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuS Wickrath
So., 18.04.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - DJK Fortuna Dilkrath
28. Spieltag
Fr., 23.04.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - SpVg Odenkirchen
Sa., 24.04.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Broekhuysen
So., 25.04.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC Union Nettetal II
So., 25.04.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 25.04.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfB Uerdingen
So., 25.04.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 25.04.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Rheydter SV
So., 25.04.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - CSV Marathon Krefeld
29. Spieltag
Fr., 30.04.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 30.04.27 20:00 Uhr Rheydter SV - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 01.05.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 02.05.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg
So., 02.05.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Thomasstadt Kempen
So., 02.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 02.05.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuRa Brüggen
So., 02.05.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - FC Aldekerk
So., 02.05.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath
30. Spieltag
Fr., 07.05.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 08.05.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfB Uerdingen
Sa., 08.05.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - Rheydter SV
So., 09.05.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - OSV Meerbusch
So., 09.05.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen
So., 09.05.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
So., 09.05.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal II
So., 09.05.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 09.05.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Sportfreunde Broekhuysen
31. Spieltag
Fr., 21.05.27 20:00 Uhr Rheydter SV - Thomasstadt Kempen
Fr., 21.05.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - DJK Fortuna Dilkrath
So., 23.05.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
So., 23.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Wickrath
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 23.05.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfL Tönisberg
So., 23.05.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SSV Grefrath 1910/24
So., 23.05.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SpVg Odenkirchen
So., 23.05.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - FC Aldekerk
32. Spieltag
Fr., 28.05.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - Rheydter SV
Sa., 29.05.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Anadolu Türkspor Krefeld
Sa., 29.05.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 30.05.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - SSV Grefrath 1910/24
So., 30.05.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 30.05.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - VfB Uerdingen
So., 30.05.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen
So., 30.05.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - OSV Meerbusch
So., 30.05.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld
33. Spieltag
Fr., 04.06.27 20:00 Uhr Rheydter SV - VfR Krefeld-Fischeln
Fr., 04.06.27 20:00 Uhr OSV Meerbusch - TuS Wickrath
So., 06.06.27 15:00 Uhr VfL Tönisberg - VfB Uerdingen
So., 06.06.27 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Union Nettetal II
So., 06.06.27 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - FC Aldekerk
So., 06.06.27 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen
So., 06.06.27 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath
So., 06.06.27 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen
So., 06.06.27 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TSV Krefeld-Bockum
34. Spieltag
Fr., 11.06.27 20:00 Uhr FC Aldekerk - SC St. Tönis 1911/20 II
Sa., 12.06.27 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Rheydter SV
Sa., 12.06.27 19:30 Uhr TuS Wickrath - TuRa Brüggen
So., 13.06.27 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch
So., 13.06.27 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfL Tönisberg
So., 13.06.27 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SSV Grefrath 1910/24
So., 13.06.27 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Broekhuysen
So., 13.06.27 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - CSV Marathon Krefeld
So., 13.06.27 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Anadolu Türkspor Krefeld