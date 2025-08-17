Bezirksliga 3: Bockum stürmt an die Spitze, Tönisberg gewinnt Topspiel

Bezirksliga Niederrhein 3: Der TSV Krefeld-Bockum ist der erste Tabellenführer. Der VfL Tönisberg gewinnt das Topspiel gegen den OSV Meerbusch. Jubeln darf auch Neuling SC Union Nettetal II.
TuS Wickrath – SC St. Tönis 1911/20 II 3:0
TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus (76. Jan Meuser), Marius Over, Tom Baulig, Romel Seena Anyomi, Moritz Lambertz (66. Nils Höffges), Ruben Bruß (60. Niklas Clemens), Quinton Washington (86. Emanuel Dacosta Boloko), Blessing Agyapong (73. Jermaine Isaiah Zerai), Phil Engels, Niek Gabriel Mäder - Trainer: Gianluca Nurra
SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Leonard Stiels, Tobias Müller, Luis Becker (46. Ibraim Ilazi), Niklas Hannappel, Philipp Horster, Fabio Mariano (77. Lucas Noczenski), Luke Hamers, Philipp Kösters (60. Alexander Opoku), Nick Armbrüster, Jan Goretzki - Trainer: Florian Verhaag
Schiedsrichter: Jan Oster - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Niek Gabriel Mäder (10.), 2:0 Ruben Bruß (35.), 3:0 Niek Gabriel Mäder (43.)
Thomasstadt Kempen – TuRa Brüggen 1:1
Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen, Tom Lukas Kunze, Jonas Struß, Luca Küppers (76. Dustin Meyer), Marius Elfering, Till Konietz (88. Paul Schäfer), Pascal Gubala (61. Pascal Ulbricht), Denis Gaas, Simon Elfering, Alya Keita (78. Lucas Matteo Klaaßen) - Trainer: Pascal Tepaß - Trainer: Andre Meier
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Christos Tsopanides, Dennis Coenen, Kacper Ciupa, Erik Pöhler (85. Volkan Akyil), Andre-Cedric Onguene (61. Nedim Akkus), Robin Hürckmans, Erdem Yildiray Eroglu (85. Ivo Jennißen), Florian Storms (70. Jan Grylak), Nils Bonsels, Sandro Meyer (70. Mehmet Akkus) - Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller
Tore: 0:1 Sandro Meyer (45.), 1:1 Alya Keita (74.)
SpVg Odenkirchen – Türkiyemspor Mönchengladbach 3:2
SpVg Odenkirchen: Liam Hermanns, Marcel Schulz, Tobias Krämer (46. Evgenij Pogorelov), Jonas Nabil Langen (39. Tom Salentin), Sven Moseler, Robin Wolf, Philipp Bäger, Pascal Moseler, Metin Türkay, Justin Butterweck (77. Konstantine Jamarishvili), Serkan Pacali (69. Andrej Ferderer) - Trainer: Simon Sommer
Türkiyemspor Mönchengladbach: Timur Köroglu, Muhammed Kaplan, Ilias Kayhani, Ousman Nyaw Dudzus, Akin Uslucan, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Nathan Dibazingila, Abdülhakim Yildirim, Semih Simsek, Williams Amanor - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik
Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Robin Wolf (26. Foulelfmeter), 1:1 Ilias Kayhani (35.), 2:1 Sven Moseler (60.), 2:2 Thomas Tümmers (63.), 3:2 Robin Wolf (89. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Akin Uslucan (79./Türkiyemspor Mönchengladbach/Foulspiel)
SV Lürrip – TSV Krefeld-Bockum 1:6
SV Lürrip: Tanyu Engels, Mike Wieser (77. Caner Mikail Gündogan), Marc Klunk, Tiago Simoes Correia, Sefa Sürmeli (76. Issa Amin), Aslan Yusuf Ergül (65. Joel Mabela Samba), Vadim Shkolnik (54. Filip Horvat), Mehmet-Kaan Ilgörmez, Michael Bohnen, Saher Kalaf, Harith Jargavani (54. Kevin Schmitz) - Trainer: Timo Mungan - Trainer: Dario Cancian
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Jerry Thomann, Patrick Pasthy (82. Gianluca Tunc), Wale Afees Arogundade (23. Amadou Bassirou Fofana Ba), Lukas Gwosdz (65. Malik Binbay), Sam Ghebreamlak Seghid (58. Robin Müller), Jan-Erik Neikes (80. Richard Esters), Christian Tönnißen, Hendrik Holtz - Trainer: Tino Reucher - Trainer: Marcel Blaschkowitz
Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Christian Tönnißen (35. Foulelfmeter), 0:2 Hendrik Holtz (40.), 0:3 Sam Ghebreamlak Seghid (53.), 0:4 Hendrik Holtz (55.), 1:4 Michael Bohnen (60.), 1:5 Hendrik Holtz (74.), 1:6 Christian Tönnißen (82.)
SC Union Nettetal II – VfR Krefeld-Fischeln 2:1
SC Union Nettetal II: Jannik Hüge (23. Luca Stenzel), Luca Adrians, Niklas Beenen, Lukas Koch (62. Jasper van Dijk), Lazaros Iliadis, Mohamad Alhamwi, Tom Genzen, Archil Ismail, Hendrik Schmitz (74. Cedric Lappeßen), Sean Herrmann (90. Konrad Wyzynski), Thomas Jan Lepiorz (69. Keltone Silva) - Trainer: Marco Stenzel
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix, Leonidas Theodoros Altstaedten, Fabio Minino (67. Milosz Nocek), Fynn Ziemes, Carlo Honoré Heinrich (60. Denis Shabani), Hendrik Rouland, Safer Erdogan (60. Abdulhadi Alamad), Niklas Geraets, Maximilian Kuznik (60. Ndrin Maloku) - Trainer: Jakob Scheller
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 186
Tore: 1:0 Hendrik Schmitz (53.), 1:1 Hendrik Rouland (70.), 2:1 Mohamad Alhamwi (90.+3)
SSV Grefrath 1910/24 – CSV Marathon Krefeld 2:2
SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg (86. Rudl Ismail), Gerrit Lenssen, David Pries (67. Christopher Claeren), Fynn Glutting, Luis Neber, Moritz Leutgeb (67. Timo Claßen), Mika Jütten (57. Tim Weiner), Lukas Hanssen, Vensan Klicic - Trainer: Alexander Thamm
CSV Marathon Krefeld: Lukas Wiebus, Marcel Lüft, Burak Akarca, Almir Arapovic, Emre Özkaya, Semih Cakir, Murat Aslan, Dario Krezic, Ilay Baris, Fritz Fiedler, Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya
Schiedsrichter: Michael Marcinek - Zuschauer: 51
Tore: 0:1 Murat Aslan (21.), 1:1 Lukas Hanssen (28.), 1:2 Emre Özkaya (48.), 2:2 Lukas Hanssen (74. Foulelfmeter)
VfL Tönisberg – OSV Meerbusch 3:1
VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Alex Andreas Schmidt, Akin Erorhan, Fabian Kempkens, Janik Dünwald, Simon Kuschel, Brian Dollen, Björn Andreas Koths, Bertan Josua Yildiz (45. Ronaldo Onuzi) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Luca Oliver Handke (57. Joshua Hossfeld), Luis Mick Heich, Marvin Höffges, Angelo Recker (74. Connor Marvin Wienands), Andrea Spada (79. Noah Papenfuss), Jonas Kunft, Junior Rainer Dos Santos Steuer, Lars Stieger, Ben Israil (46. Timo Fabian Kaufmann), Saba Khargelia - Trainer: Dominik Voigt
Schiedsrichter: Tristan Strunk (Xanten) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Lars Stieger (55. Foulelfmeter), 1:1 Brian Dollen (58.), 2:1 Brian Dollen (67. Foulelfmeter), 3:1 Björn Andreas Koths (82.)
Besondere Vorkommnisse: Lars Stieger (OSV Meerbusch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Bertok (25.).
1. FC Mönchengladbach – Sportfreunde Neuwerk 0:4
1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Gökalp Cakmak, Timo Weber, Taylan Özdemir, Marko Ilic, Andrij Gordiyevskyy, Abel Calenus, Jovanche Angelovski (76. Altan Oktay Akkas), Johovahni Massamba, Brandon Mafimbu Mazanga (63. Kubilay Erol), Gian Marco Dünnwald (60. Deniz Can Salk) - Trainer: Florian Wittkopf - Trainer: Christian Schiffers
Sportfreunde Neuwerk: Paul Metzen, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka, Malte Krüger (66. Berkan Dursun), Lasse Buschmann (73. Özgür Sezgin), Leon Jansen, Marius Meffert (79. Ben Lawrenz), Emmanuel Adu (46. Marc Nickels), Dominik Klouth (59. Christian Schultz) - Trainer: Timo Rheindorf - Trainer: Andre Theißen - Trainer: Erdogan Karaca
Schiedsrichter: Lukas Mirbach - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Leon Troschka (23.), 0:2 Marius Meffert (27.), 0:3 Dominik Klouth (30.), 0:4 Christian Schultz (75.)
1. FC Viersen – DJK Fortuna Dilkrath 2:4
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Isaac Bortsie (63. Ferman Disbudak), Yassine Janah, Alexander Schneider (45. Adnan Aoudou), Rabbi Tony Da Silva (61. Sandro Santos Ferreira), Noah Benjamin Thimm (45. Sandro Santos Ferreira), Aleksandar Pranjes, Derman Disbudak, Nourlaye Bance (61. Marvin Stefan Struckmann) - Trainer: Graziano Ruggeri - Trainer: Markus Optenplatz
DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Louis Claser, Justus Nauen, Torben Esser, Niklas Mülders, Simon Viethen, Ole Zechlin, Tacettin Muslubas, Jannick Gries (83. Danny Thönes) (87. Gijs Haenen), Jonas Gries, Moritz Münten (83. Malte Laumen) - Trainer: Björn Feldberg
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Moritz Münten (33.), 1:1 Derman Disbudak (42.), 1:2 Moritz Münten (77.), 1:3 Moritz Münten (79.), 1:4 Moritz Münten (81.), 2:4 Derman Disbudak (86.)
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SV Lürrip
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfL Tönisberg
So., 24.08.25 14:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 24.08.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC Union Nettetal II
So., 24.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Viersen
So., 24.08.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SpVg Odenkirchen
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TuS Wickrath
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 30.08.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - CSV Marathon Krefeld
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Lürrip - DJK Fortuna Dilkrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuS Wickrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TSV Krefeld-Bockum
So., 31.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - OSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TuRa Brüggen