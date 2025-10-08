Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Tugay Temel führt die Torschützenliste der vier Bezirksligen an. – Foto: Ayhan Gündüz
Bezirksliga 3 an der Spitze - Die heißesten Knipser am Mittelrhein
Die aktuell gefährlichsten Stürmer aus den vier Bezirksliga-Staffeln am Mittelrhein.
Nach sechs absolvierten Spieltagen in den Bezirksligen am Mittelrhein zeichnet sich ein klares Bild ab: Die treffsichersten Angreifer kommen derzeit aus der Bezirksliga 3. Dort liefern sich gleich mehrere Akteure ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze der Torjägerliste.
Angeführt wird das Ranking aktuell von Maurice Wieting (SV Lövenich) und Tugay Temel (TSV Düren). Beide stehen nach sechs Partien bei zehn Treffern und zwei Vorlagen.
Temel, welcher sich auch in überregionalen Wettbewerben wie der "Baller League" oder der von Toni Kroos initiierten "Icon League" einen Namen gemacht hat, beweist derzeit eindrucksvoll, dass er auch im Bezirksliga-Alltag eine echte Tormaschine ist.
Dicht auf den Fersen folgt Jonas Varona (Alemannia Lendersdorf), der in bislang fünf Spielen acht Tore und drei Assists verbuchen konnte. Ebenfalls stark unterwegs ist Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis) aus der Bezirksliga 2, der mit acht Treffern und zwei Vorlagen Rang vier im Gesamtranking belegt.
Den fünften Platz sichert sich Luca Gruttmann (SC Elsdorf) – ebenfalls aus Staffel 3 – mit sieben Toren und vier Assists in fünf Einsätzen.
Bezirksliga 1
Jeffrey Eshun (Deutz 05): sieben Tore, zwei Torvorlage in sechs Spielen
Gabriel Werner (SV Schönebach): sechs Tore, vier Torvorlagen in sechs Spielen
Anton Musculus (TV Hoffnungsthal): sechs Tore, drei Torvorlage in sechs Spielen
Philipp Schmidt (SV Frielingsdorf): sechs Tore, eine Torvorlage in fünf Spielen
Abdoul-Salam Samare (SC SW Köln): fünf Tore, drei Torvorlage in fünf Spielen
Bezirksliga 2
Nikolas Klosterhalfen (TuS 05 Oberpleis): acht Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen
Daniel Blum (TuRa Germania Oberdrees): sieben Tore, zwei Torvorlagen in fünf Spielen
Göktan Maru (FC Hertha Rheidt): fünf Tore, drei Torvorlagen in sechs Spielen
Boris Kivoma (1. FC Niederkassel): fünf Tore in fünf Spielen
Fabien Dick (1. FC Niederkassel): fünf Tore in sechs Spielen
Bezirksliga 3
Maurice Wieting (SV Lövenich): zehn Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen
Tugay Temel (TSV Düren): zehn Tore, zwei Torvorlagen in sechs Spielen
Jonas Varona (Alemannia Lendersdorf): acht Tore, drei Torvorlagen in fünf Spielen
Luca Gruttmann (SC Elsdorf): sieben Tore, vier Torvorlagen in fünf Spielen
Mohamed Dahas (SC Elsdorf): sechs Tore, vier Torvorlagen in vier Spielen
Bezirksliga 4
Maik Stollenwerk (Germania Eicherscheid): sieben Tore, eine Torvorlage in fünf Spielen
Mehmet Yilmaz (Ay-Yildizspor Hückelhoven): sieben Tore, eine Torvorlage in fünf Spielen
Lucas Heitzer (SV Alemannia Mariadorf): sechs Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen
Sascha Schoenen (Falke Bergrath): sechs Tore in fünf Spielen
Marcel Nickels (SC Erkelenz): fünf Tore, eine Torvorlage in sechs Spielen
Damit zeigt sich deutlich: Die Bezirksliga 3 stellt aktuell das Epizentrum der Offensivpower am Mittelrhein. Gleich vier der fünf besten Torjäger stammen aus dieser Staffel – ein Beleg für das hohe Tempo und die Torgefahr, die dort Woche für Woche geboten werden.