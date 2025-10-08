Bezirksliga 3 an der Spitze - Die heißesten Knipser am Mittelrhein

Tugay Temel führt die Torschützenliste der vier Bezirksligen an. – Foto: Ayhan Gündüz

Nach sechs absolvierten Spieltagen in den Bezirksligen am Mittelrhein zeichnet sich ein klares Bild ab: Die treffsichersten Angreifer kommen derzeit aus der Bezirksliga 3. Dort liefern sich gleich mehrere Akteure ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze der Torjägerliste.

Angeführt wird das Ranking aktuell von Maurice Wieting (SV Lövenich) und Tugay Temel (TSV Düren). Beide stehen nach sechs Partien bei zehn Treffern und zwei Vorlagen. Temel, welcher sich auch in überregionalen Wettbewerben wie der "Baller League" oder der von Toni Kroos initiierten "Icon League" einen Namen gemacht hat, beweist derzeit eindrucksvoll, dass er auch im Bezirksliga-Alltag eine echte Tormaschine ist.

Dicht auf den Fersen folgt Jonas Varona (Alemannia Lendersdorf), der in bislang fünf Spielen acht Tore und drei Assists verbuchen konnte. Ebenfalls stark unterwegs ist Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis) aus der Bezirksliga 2, der mit acht Treffern und zwei Vorlagen Rang vier im Gesamtranking belegt. Den fünften Platz sichert sich Luca Gruttmann (SC Elsdorf) – ebenfalls aus Staffel 3 – mit sieben Toren und vier Assists in fünf Einsätzen.