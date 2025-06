Bezirksliga 3-Absteiger gewinnt Fairplay-Pokal im FLVW

Der SV Fürstenau-Bödexen spielte die vierte Spielzeit der Vereinsgeschichte im überkreislichen Fußball und war so gut wie chancenlos. Lediglich zwei der 30 Partien gewann der Verein aus dem Fußball-Kreis Höxter, präsentierte sich dabei aber höchst fair. Mit lediglich "38 Fairplay-Punkten" ging der Titel der fairsten Mannschaft im überkreislichen Fußball an den Bezirksliga 3-Absteiger, der in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga A Höxter antreten wird.

Auf den Plätzen zwei und drei folgten Staffel 6-Bezirksligist SC Berchum/Garenfeld ("45 Fairplay-Punkte") und der künftige Westfalenligist VfL Theesen, der als Meister der Landesliga 1 auf "46 Fairplay-Punkte" kam.