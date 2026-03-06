Bezirksliga - 22. Spieltag: Spitzentrio unter Druck

Fupa - Bezirksliga - Archiv-Foto - – Foto: Malte Wöhrmann

Am 22. Spieltag spitzt sich das Rennen um die Meisterschaft weiter zu. Tabellenführer SV Bad Rothenfelde steht unter Zugzwang, denn sowohl BW Hollage als auch TUS Berge lauern mit minimalem Rückstand. Gleichzeitig verschärft sich im Tabellenkeller die Situation. Mehrere direkte Duelle könnten die Konstellation nachhaltig verändern.

Bereits Sonntag um 14 Uhr treffen die Sportfreunde Lechtingen auf den SV Bad Laer. Der SF Lechtingen kassierte beim Hagener SV eine späte Niederlage und hat nur noch sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Die Gastgeber benötigen zumindest einen Teilerfolg, um nicht weiter in Bedrängnis zu geraten.

Der Bad Laer reist nach der deutlichen 1:7-Heimniederlage gegen Berge mit dem Ziel auf Wiedergutmachung an. Der Ausgang der Partie erscheint offen.

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der TSV Venne den SV Quitt Ankum. Ankum startete mit einer 1:4-Niederlage gegen BW Hollage in das neue Jahr. Der von Jan Niehaus trainierte offensivstarke TSV Venne geht als klarer Favorit in die Begegnung. Aber vielleicht zündet bald der Trainerwechsel beim SV Quitt Ankum und der abstiegsbedrohte Club feiert den ersten Sieg unter Coach Al Anozie.

Alfhausen mit Sieg zwang gegen Viktoria Gesmold

Am Sonntag um 15.00 Uhr steht der SV Alfhausen gegen Viktoria Gesmold unter Erfolgsdruck. Die Gäste verfügen über größeres Potenzial, als es der Tabellenplatz aussagt. Für Alfhausen zählt angesichts der Tabellensituation jedoch ausschließlich ein Sieg.

FCR Bramsche empfängt SSC Dodesheide

Der 1. FCR 09 Bramsche belegt als bester Aufsteiger Rang fünf und gewann zuletzt 3:0 Viktoria Gmhütte. Nun geht es gegen den ambitionierten Landesligaabsteiger SSC Dodesheide, der über mehr Potenzial verfügt als es der aktuelle achte Tabellenplatz ausdrückt. Ein ausgeglichenes Spiel zwischen zwei gleich starken Teams ist zu erwarten.

Spitzenreiter unter Zugzwang

Der Tabellenführer SV Bad Rothenfelde empfängt Viktoria Gmhütte. Nach dem Remis in Rulle ist das Polster auf die Verfolger geschrumpft. Gegen den Tabellenzwölften ist ein Heimsieg notwendig, um die Konkurrenz auf Distanz zu halten.

Spannendes Kellerduell in Melle

Die Reserve des SC Melle 03 trifft auf den Hagener SV. Die Gäste verschafften sich mit dem Last-Minute-Sieg gegen den SF Lechtingen etwas Luft und könnten mit einem weiteren Erfolg den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. SC Melle 03 II erreichte bisher noch nicht seine Topform und unterlag zuletzt im Derby gegen den TSV Riemsloh mit 1:2.

BW Hollage klarer Favorit gegen Überraschungsteam

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt BW Hollage auf der Sportanlage Benkenbusch den überraschende gut ins neue Jahr gestarteten TSV Riemsloh. Die Gäste gewannen beide Spiele im neuen Jahr und treffen nun auf einen der Meisterschaftsanwärter. BW Hollage unterstrich seine Ambitionen zuletzt mit einem 4:1-Auswärtssieg in Ankum und geht als klarer Favorit in die Partie.