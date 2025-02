Bezirksliga 2026? Abgestürzter Traditionsclub holt Landesliga-Brüder

Die erfolgreichen Jahre des SSV Meschede liegen so gut wie zehn Jahre zurück: Mehrere Jahrzehnte lang waren die Hochsauerländer eine feste Größe in der Westfalen- und Landesliga und eines der Aushängeschilder im Fußball-HSK.

Der Niedergang des SSV Meschede begann in der Saison 2016/17, als man mit mickrigen 13 Punkten und einem Torverhältnis von 23:107 sang- und klanglos aus der Landesliga abstieg. Von da an wurde es selten ruhig beim SSV: Gerüchte über finanzielle Probleme des Clubs hielten sich über die Stadtgrenzen hinaus hartnäckig, der Trainerstuhl galt zeitweise als Schleudersitz. Nach dem haarscharfen Klassenerhalt in der Bezirksliga Staffel 4, wurden die Mescheder 2019 mit einjähriger Verspätung endgültig die Kreisliga A durchgereicht.

Hoffnung auf bessere Zeiten? Fehlanzeige. Im Zuge der Einführung der eingleisigen A-Kreisliga im Hochsauerlandkreis schloss der SSV Meschede die Saison 2021/2022 auf Tabellenplatz neun, dem ersten Abstiegsplatz, ab. Doch ausgerechnet Stadtrivale Fatih Türkgücü Meschede, die sich das Dünnefeldstadion mit dem SSV seit 2019 teilen, rettete den SSV mit dem Aufstieg in die Bezirksliga vor dem Absturz in die sportliche Bedeutungslosigkeit. Der heutige Landesligist hat dem SSV ligatechnisch mittlerweile den Rang abgelaufen.

Mittlerweile fährt der SSV Meschede aber wieder in ruhigen Gewässern und spielt in der aktuellen Saison eine gute Rolle. Die Gesichter des Aufwinds sind seit geraumer Zeit Trainer Gökhan Demirci, der Fatih Türkgücü 2022 in die Bezirksliga coachte und seit Anfang 2024 an der Seitenlinie des SSV steht, und Sportlicher Leiter René de Oliveira Kessler. Seit Sommer 2024 stellt der SSV Meschede zudem wieder eine Reservemannschaft.

Trainer formuliert klares Ziel

Mit zwei Transfers lässt der Traditionsclub aus dem Dünnefeld nun im HSK aufhorchen: Mahmut und Ekrem Yavuzaslan kehren im Sommer 2025 zum SSV Meschede zurück. Das Brüderpaar spielt seit Anfang 2024 für Landesligist TuS Sundern und kehren damit zu ihren fußballerischen Wurzeln zurück.

"Ich bin zum zweiten Mal Vater geworden, wodurch ich den Zeitaufwand für den Fußball einfach stark zurückfahren muss. Beim SSV Meschede geht es nach vielen Jahren endlich wieder in die richtige Richtung und der Verein bietet mir die Möglichkeit, näher an meiner Heimat meinem Hobby nachzugehen. Sehr wahrscheinlich wird dieser Wechsel der letzte meiner Spielerkarriere sein, weshalb ich mich freue, dass ich noch einmal dort spiele, wo für mich alles angefangen hat", erklärte Mahmut Yavuzaslan dem Sauerland-Portal "match-day.de".

Sein jüngerer Bruder Ekrem zog drei Tage später nach. "Den Aufwand für die Landesliga kann ich aus privaten Gründen nicht mehr leisten. Der SSV Meschede hat eine klare Vision für die Zukunft und die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, diesen Schritt zu gehen", so der 31-Jährige bei "match-day.de".

Ein Kreis schließt sich

Beide spielten schon zu erfolgreicheren Landesliga-Zeiten für den SSV Meschede und landeten über Westfalenligist SC Neheim bei Fatih Türkgücü Meschede, wo Ekrem Yavuzaslan 2022 als Spielertrainer gemeinsam mit Gökhan Demirci in die Bezirksliga aufstieg, ehe Mahmut Yavuzaslan, der zudem von 2012 bis 2014 für Oberligist Westfalia Rhynern spielte, hinzustieß.

Das Trio verkündete im Herbst 2023 überraschend seinen Abschied von Fatih, die Gebrüder Yavuzaslan heuerten kurzerhand beim TuS Sundern an. Nun kreuzen sich die Wege erneut – durch Gökhan Demirci, wie Sportlicher Leiter René de Oliveira Kessler bestätigt: "Ein großes Danke möchte ich unserem Trainer Gökhan aussprechen, der mit seiner Spielphilosophie und der Leidenschaft für unseren Verein einen riesigen Anteil an der Verpflichtung von Mahmut hat."

Trainer Demirci formulierte im Rahmen des Transfers von Ekrem Yavuzaslan ein deutliches wie ambitioniertes Ziel: "Auf Ekrem Yavuzaslan freue ich mich natürlich besonders, weil wir schon zusammen bei Fatih Türkgücü Meschede gearbeitet und einiges erreicht haben. Ich bin jemand, der die Ziele hoch ansetzt. Unser klares Ziel ist es, in der kommenden Saison in die Bezirksliga durchzumarschieren."

Man darf also gespannt auf den SSV Meschede blicken. In der laufenden Spielzeit ist ein Bezirksliga-Aufstieg allerdings gar kein Thema. Die Elf vom Dünnefeld belegt in der Kreisliga A HSK den vierten Platz, Tabellenführer VfB Marsberg, seines Zeichens mit nur zwei Verlustpunkten, steht kurz vor der direkten Bezirksliga-Rückkehr.