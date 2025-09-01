Bezirksliga 2: Zwei Ungeschlagene führen die Tabelle an

Nach dem Auftaktspiel in Hackenberg hat Jugoslavija-Trainer Florim Zeciri noch davon gesprochen, man müsse erwachsener auftreten, um keine vier Gegentore zu kassieren. Gesagt, getan: Am zweiten und dritten Spieltag haben die Wuppertaler kein Tor zugelassen. Ebenso gut sieht es beim ehemaligen Landesligisten, dem SC Germania Reusrath, aus. Nach drei Spielen konnte die Maximalausbeute von neun Punkten eingesammelt werden und es wurden nur zwei Gegentore zugelassen.
Nächster Zu-Null-Sieg für Jugoslavija: Im dritten Saisonspiel gibt es für den Kreisliga-Aufsteiger aus Wuppertal wieder mal etwas zu feiern. Recht früh war klar, in welche Richtung es gehen sollte. Bereits in der 20. Spielminute konnte David Arsenijevic seinen zweiten Saisontreffer markieren. Eine Partie, die in der ersten Hälfte nicht viel mehr zu bieten hatte, wurde direkt nach dem Wiederanpfiff rasanter. Innerhalb von nicht einmal zehn Minuten gelang Yassin Bouaasria der Doppelschlag. Bis auf viele gelbe Karten auf beiden Seiten brachte das Spiel anschließend nicht mehr viel. Dem Aufsteiger ist somit der perfekte Start in die erste Bezirksliga-Saison seit knapp zehn Jahren gelungen.
Türkgücü Velbert – FK Jugoslavija Wuppertal 0:3
Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Bujar Tahiraj, Yoka Van Ceciguy (58. Cengiz Saral), Pablo Silva (38. Deniz Elmazi), Edin Husidic, Filippas Filippou, Mete Türk, Seonghyeok Lee, Ismet Can Agadakmaz, Abbas Alali (60. Vinicius De Andrade Souza), Muhammed Sami Kahraman (46. Manaf Ali-Koura) - Trainer: Zeljko Nikolic
FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Mustafa Mujkanovic, Jordan Santowski (84. Slavisa Romic), David Arsenijevic (89. Luca Grisi), Miralem Kljajic (80. Mohamed Hammoud), Jean Baumgarten (73. Angelo Sudano), Yassin Bouaasria, Osman Öztürk, Mirza Mujkanovic (63. Faris Hodzic), Luca Alessio Lenz - Trainer: Florim Zeciri
Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 David Arsenijevic (29.), 0:2 Yassin Bouaasria (48.), 0:3 Yassin Bouaasria (56.)
Heimspiel beim SC Reusrath – und wieder können sich die Zuschauer über den Dreier ihrer Mannschaft freuen. Die knapp 100 Fans am Seitenrand konnten sich dabei schon sehr schnell freuen: Nach einer Flanke von Pascal Hinrichs netzte Moritz Kaufmann bereits in der ersten Minute zum Führungstreffer ein. Eine knappe halbe Stunde später setzte Luca Oliver Piatkowski einen drauf und traf zum 2:0. Auch der Beginn der zweiten Halbzeit verlief für die Gäste aus Velbert alles andere als gut. Nach einem Schuss von Reusraths Top-Torjäger Biagio Giuliano Rizzeli fälschte Abel Hagos den Ball ins eigene Tor ab. So wie in jedem Spiel musste Rizzeli dann aber doch noch seinen Treffer machen – in der 59. Spielminute traf er zum 4:0. Auf der anderen Seite dann noch der Ehrentreffer: Lirik Krasniqi netzte zum 4:1-Endstand ein. Auch für den SC Reusrath bedeutet das keinen Punktverlust – durch das knapp bessere Torverhältnis steht der SC allerdings auf dem ersten Platz.
SC Germania Reusrath – SSVg Velbert II 4:1
SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Lasse Theus (80. Jan Tobias Gies), Pascal Hinrichs, Paul Degner, Max Simon Richter-Oldekop (65. Dennis Schulte), Moritz Kaufmann (61. Kevin Luginger), Luca Oliver Piatkowski (74. Lucas Bock), Biagio Giuliano Rizzelli (74. Gian Luca Schumann) - Trainer: Marco Schobhofen - Trainer: Jürgen Glomb
SSVg Velbert II: Sebastian Küper, Adriano Campitiello, Ayman Amezigar, Soufiane Boumouchoun (78. Niklas Böhm), Hagen Schneider, Abel Hagos, Roni Ongun, Dmytro Kislin, Lirik Krasniqi, Rostyslav Proskura, Haruto Idoguchi - Trainer: Massimo Mondello - Trainer: Halil Karakas - Trainer: Özgür Karakas
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Moritz Kaufmann (1.), 2:0 Luca Oliver Piatkowski (29.), 3:0 Biagio Giuliano Rizzelli (46.), 4:0 Biagio Giuliano Rizzelli (59.), 4:1 Lirik Krasniqi (67.)
SG Hackenberg – SSV Berghausen 1:1
SG Hackenberg: Bruno Staudt, Began Saiti (80. Dennis Adamiec), Maximilian Husslein (83. Edward Yamoah), Malik Ijfiri (65. Kai-Philipp Höcht), Martin Bormann, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien (69. Leon Michael Sierant), David Tischler, Drilon Useini, Mario De Siena - Trainer: Zdenko Kosanovic
SSV Berghausen: Louis Christoph, Nick Michna, Lucas Wieczorek, Timo Kruse (60. Max Pluschke), Frederik Halbey, Raphael Schruff, Leon Cvetanovic (75. Ege Kilic), Robin Scholer, Musa Ceesay, Rzgin Issa (46. Robin Bastian), Dariusz-Alexander Tontsch (87. Leon Mockschan) - Trainer: Ralf Dietrich
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Moritz Kerkien (28.), 1:1 Max Pluschke (78.)
HSV Langenfeld – DV Solingen II 4:0
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (60. Jean Michelé Röhrscheidt), Nephthalie Ngoma Ndey, Leon Wallraf (86. Luis Samuel Marquez Carlucci), Nabil El Marhoumi (76. Maurice Herriger), Florian Osmani, Giuseppe Licausi (68. Oleksii Yermolaiev), Luca Mario Attardi, Faissal El Amrani, Fabian Pastow (83. Marin Lilic) - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta - Trainer: Milad Hoseyny
DV Solingen II: Vladyslav Maslovskyi, Paul Christian Berger, Gianluca Aurelio, Samir Azirar, Illia Pieshykov, Yasin Özgede, Osman Kalayci (78. Younes Benzerdjeb), Vladyslav Balakai (46. Velkov Veliyan), Oleksandr Lischchuk (84. Ibrahim Rtobi), Yannis Boddenberg - Trainer: Sebastiano Spinella
Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 94
Tore: 1:0 Leon Wallraf (9.), 2:0 Giuseppe Licausi (20.), 3:0 Oleksii Yermolaiev (79.), 4:0 Oleksii Yermolaiev (83.)
SSV Germania Wuppertal – BV Gräfrath 1:1
SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Alkan Sahingöz, Mersad Alijevic, Cem Bodur, Philipp Aurelio Rautenberg, Kaan Özkan (76. Bilal Benchelh), Kilian Wendling, Julian Weidmann (58. Yousef Rasoli), Eren Özkan, Ege Erdem (76. Arsen Mustafa), Benedikt Steven (86. Danylo Plakhin) - Trainer: Ünsal Bayzit
BV Gräfrath: Faria Baraza, Miko Kurth, Joseph Kojo Armah, Alessio Mangia, Max Zymla (74. Emmanuel Valery Houssou), Arbnor Ejupi, Mehmet Boztepe, Michael Kluft (37. Genc Alija), Ismail Cakici - Trainer: Claudius Zymla
Schiedsrichter: Felix Tomasz Zakrzewsko - Zuschauer: 51
Tore: 0:1 Alessio Mangia (50.), 1:1 Benedikt Steven (64.)
Besondere Vorkommnisse: Ismail Cakici (BV Gräfrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Stefan Kroon (80.).
TSV Ronsdorf – Cronenberger SC 1:0
TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Sven Jürgen von der Horst, Julian Bente (68. Yannik Hünninghaus), Sebastian Schröder, Jörn Zimmermann, Felix Anton Suhre, Habib Camara (86. Konstantinos Likidis), Nico Fuchs, Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta (90. Kevin Fajkis), Kouadia Wilfried Taki - Trainer: Denis Levering
Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Davide Leikauf, Leon-David Groß, Robin Brkic, Bruno Silva Ferreira (46. Gian-Luca Stindt), Luis Rosenecker (81. Efe Colak), Hakan Türkmen (92. Furkan Kurt), Bradley Lofolomo (46. Enrico Francesco Wagner), Aldin Hamidovic (46. Alhamwi Ghiath), Daniel López de la Rosa, Kleomenis Tsioutsioulitis - Trainer: Samir El Hajjaj
Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen)
Tore: 1:0 Sven Jürgen von der Horst (60. Foulelfmeter)
Rot: Kleomenis Tsioutsioulitis (55./Cronenberger SC/)
Rot: Robin Brkic (85./Cronenberger SC/)
SV Solingen 08/10 – SV Rot-Weiß Wülfrath 3:3
SV Solingen 08/10: Tayfun Altin, Jonas Möller, Ben Marcel Jelitte (30. Max Niklas Zäh), Malik Amoussou-Tchibara, Hidi Kadessy (46. Bilal Elias), Hasan Kaan Hayta, Robin Raaphael Heist, Akin Müjde (69. Marvin Stahlhaus), Giuseppe Vraka (86. Serkan Gürdere), David Kuju (63. Akin Müjde) (69. Marvin Stahlhaus), Alexander Hotea-Mironescu - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
SV Rot-Weiß Wülfrath: Maikel Schleiden, Haci Bayram Köseoglu, Adis Babic, Hasan Ülker, Jan-Steffen Meier, Adil El Hajui (77. Schad Hassan), Abdulkadir Avan, Fabion Baljiu, Alihan Adigüzel, Davide Mangia, Stephensunny Udoree Chukwudi - Trainer: Ibo Cöl
Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Alexander Hotea-Mironescu (6.), 1:1 Stephensunny Udoree Chukwudi (31.), 1:2 Hasan Ülker (36.), 2:2 Max Niklas Zäh (43.), 3:2 Bilal Elias (57.), 3:3 Stephensunny Udoree Chukwudi (76.)
FSV Vohwinkel Wuppertal – TuSpo Richrath 2:3
FSV Vohwinkel Wuppertal: Nils Ole Engels, Luis Cosimo Fritzsch, Sami Tajar, Nico Korpilla (77. Pascal Glittenberg), Alphonso Henock Manata, Blend Janko (46. Tim Zemlianski), Nico Sudano, Julian Shaun Kanschik, Leon Miguel Zahran (46. Niklas Stolle), Niklas Dörrier (77. Thomas Held), Gjilf Shabani (46. Denis Arslan) - Trainer: Tobias Orth
TuSpo Richrath: Maximilian Rene Kretzschmar, Marius Lindemann, Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu, Athanasios Melas (51. Arian Ugljani), Dustin Beyen (74. Gabriel Iacovino), Tim Scharpel, Elias Dittmann (86. Francesco Infantino), Alen Vincazovic (86. Cedric Joshua Wrobel), Jonas Schäfer, Henrik Scholz (66. Brando de Gracia) - Trainer: Lukas Beruda - Trainer: Alexander Rüttgers - Trainer: Julian Pape
Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 54
Tore: 0:1 Jonas Schäfer (38.), 0:2 Henrik Scholz (42.), 1:2 Tim Zemlianski (61.), 2:2 Alphonso Henock Manata (88.), 2:3 Brando de Gracia (90.+7)
SC Viktoria Wuppertal Rott 89 – SV 09/35 Wermelskirchen 4:1
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Mamadou Cire Diallo, Liwaa El-Sarag, Dogan Can, Alper Tosun, Sergen Isler, Tarik Özkan, Ibrahim Tarik Molla, Musa Mansaray, Berkan Arik, Nermin Hadzic, Ans Mohammad Hassan Al Khalil - Trainer: Yousef Hidroj
SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Marco Carone, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Marin Postic (68. Cengiz Cetin), Yannik Noah Wylezol, Luca Fischer, Resit Cetin (78. Anis Geus), Luca Postic, Eren Yilmaz (52. Ferat Sari), Nick Salpetro - Trainer: Bülent Altundag
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 143
Tore: 0:1 Nick Salpetro (3. Foulelfmeter), 1:1 Nermin Hadzic (17.), 2:1 Nermin Hadzic (31.), 3:1 Ans Mohammad Hassan Al Khalil (50.), 4:1 Nermin Hadzic (69.)
4. Spieltag
So., 07.09.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SC Viktoria
So., 07.09.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Ronsdorf
So., 07.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Hackenberg
So., 07.09.25 15:00 Uhr Cronenberg - SSV Germania
So., 07.09.25 15:30 Uhr Richrath - SV Solingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - HSV Langenf.
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV 09/35 W - SC Reusrath
So., 07.09.25 15:30 Uhr Berghausen - Türkgücü Vel
So., 07.09.25 18:00 Uhr Jugoslavija - Vohwinkel
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV 09/35 W
So., 14.09.25 15:00 Uhr SSV Germania - RW Wülfrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Richrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria - BV Gräfrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Cronenberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Hackenberg - Türkgücü Vel
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Solingen - Jugoslavija
So., 14.09.25 15:30 Uhr Vohwinkel - Berghausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Reusrath - DV Solingen II