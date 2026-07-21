 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Bezirksliga 2: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Bezirksliga Niederrhein 2: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers.
Die Transfers. – Foto: Peter Teinovic

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 2
FC Remscheid
VfB Hilden II
ASV Mettmann
Cronenberg

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Bezirksliga 2 2026/27

1. Spvg. Solingen Wald 03 II
Trainer: Francisco Simoes Figueiredo, Björn Sträßer
Zugänge: Paul Marvin Caspar (1. Spvg. Solingen Wald 03), Raul- Florin Ghite (1. Spvg. Solingen Wald 03), Alessio Lo Castro (SC Sonnborn), Julian Meis (SSV Berghausen), Berdan Küpeli (Dersimspor Solingen), Burak Akal (SV Solingen 08/10 II), Enis Batuhan Celik (SV Solingen 08/10 II), Mergim Fejzullahu (SV Solingen 08/10 II), Marvin Pak (SSV Bergisch Born)
Abgänge: Marc Amoussou (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Finn Arne Eich (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Ismail Issallaman (unbekannt), Antonios Kamplionis (Karriereende), Tim Jonas Schreckenberg (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Charalampos Tranidis (unbekannt), Fabio Vinciguerra (VfL Benrath), Marcel Schumacher (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Oguzhan Aslan (SSVg 06 Haan)

ASV Mettmann
Trainer: Khalid Channig
Zugänge: Khalid Al-Bazaz (TuS Asterlagen), Adriano Campitiello (SSVg Velbert II), Ardian Duraku (Rhenania Hochdahl), Ebrahim Omayrat (1. FC Wülfrath), Merveil Tekadiomona (VfL Jüchen-Garzweiler), Joshua Sumbunu (FC Kosova Düsseldorf), Ilyas Elkhattabi (Ratingen 04/19 U23 II), Yves-David Tshala (BV Gräfrath), Max Möllemann (SG Unterrath), Sohail Benslaiman Benktib (MSV Düsseldorf), Mahmud Omairatte (SSVg Velbert II)
Abgänge: Cemal Öztürk (Dabringhauser TV), Jürgen Simon Sai (SSV Erkrath), Ahmet Kizilisik (SV Burgaltendorf), Anas Kaddouri (FC Remscheid), Alessio Falco (SSVg Velbert II), Tristan Maresch (SV Rot-Weiß Wülfrath)

BV Gräfrath
Trainer: Ilias Dimou, Nils Pletzing
Zugänge: Daniel Kauffeldt (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Philipp Naeve (DV Solingen II), Tayfun Peksoy (DV Solingen II), Gianni Apruzzese (1. FC Sport-Ring Solingen), Cedric Bestler (SV Rot-Weiß Wülfrath), Felix Tessmer (BV Gräfrath II), Maximilian Larisch (FSV Vohwinkel Wuppertal), Malte Gerlich (FSV Vohwinkel Wuppertal), Aldin Hamidovic (Cronenberger SC), Berzan Ali Kilic (VfL Wuppertal 22), Nino Radan (VfL Wuppertal 22), Mohamed El Abdouni (VfL Wuppertal 22), Torben Jörges (FSV Vohwinkel Wuppertal), Giuseppe Pagliuca (SSVg 06 Haan), Can Hanemann (SC Sonnborn), Gianluca Aurelio (DV Solingen II), Ilias Dimou (MSV Duisburg), Davide Mangia (SV Rot-Weiß Wülfrath), Timm Schreiber (SV Rot-Weiß Wülfrath)
Abgänge: Yves-David Tshala (ASV Mettmann), Arbnor Ejupi (SV Union Velbert), Michael Kluft (VfB Schwelm), Max Zymla (TSV Ronsdorf)

Cronenberger SC
Trainer: Samir El Hajjaj
Zugänge: Rico Peter Hein (VfB Schwelm), Joel Neda (VfB Schwelm), Luca Fischer (SV 09/35 Wermelskirchen), Mohamed Bouaasria (ESC Rellinghausen), Nermin Hadzic (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Zakaria Jarrayi (FK Jugoslavija Wuppertal)
Abgänge: Bruno Silva Ferreira (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Daniel López de la Rosa (FSV Vohwinkel Wuppertal), Aldin Hamidovic (BV Gräfrath), Mikail Sahiner (FC Remscheid), Gian-Luca Stindt (TSV Ronsdorf), Muhammed Sami Kahraman (Türkgücü Velbert), Berat Kahraman (TSV Fichte Hagen)

DV Solingen II
Trainer: Serkan Hacisalihoglu
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Naeve (BV Gräfrath), Tayfun Peksoy (BV Gräfrath), Yannis Boddenberg (BV Bergisch Neukirchen), Gianluca Aurelio (BV Gräfrath), Illia Pieshykov (TuS 1887 Roland Bürrig II), Aktay Sezer (TuS Quettingen), Ayoub Lakhal (PSG Velbert)

FC Remscheid
Trainer: Erdal Demir
Zugänge: Marco Forte (SC Ayyildiz Remscheid), Mikail Sahiner (Cronenberger SC), Semi Ergin (SSV Bergisch Born), Bojan Blazic (FK Jugoslavija Wuppertal), Semi Ergin (SSV Bergisch Born), Kerim Karadavut (SSV Bergisch Born), Mehmet Keserci (Wuppertaler SV), Jan-Luca Klein (Türkgücü Velbert), Luka Markovic (SC 08 Radevormwald), Alia Camara (SC 08 Radevormwald), Anas Kaddouri (ASV Mettmann), Ferat Sari (SV 09/35 Wermelskirchen), Cengiz Cetin (SC Ayyildiz Remscheid), Resit Cetin (SC Ayyildiz Remscheid)
Abgänge: Dominik Heinen (FSV Vohwinkel Wuppertal), Giuseppe Campana (SSV Dhünn), Matteo Kupfer (SSV Dhünn), Lucas Bernhard Kupfer (SSV Dhünn), Ahmed Al Khalil (SV Union Velbert), Furkan Tasdemir (SpVg Hagen 11), Daniel Saibert (DV Solingen), Maurice Horn (DV Solingen), Finn Belzer (FSV Vohwinkel Wuppertal), Luka Ivanovic (SC Velbert), Eliot Cakolli (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ramzi Ben Hamada (Vereinslose Spieler Niederrhein), Luka Ojleski (Vereinslose Spieler Niederrhein), Andrii Pedchenko (FC Kosova Düsseldorf), Dimitrios Papadopoulos (FC Kosova Düsseldorf), Ferdi Gülenc (SSVg Velbert), Robert Marabian (FC Kosova Düsseldorf), Michele Buscemi (SSV Bergisch Born), Vittorio Di Mari (SSV Bergisch Born)

FK Jugoslavija Wuppertal
Trainer: Florim Zeciri
Zugänge: Sebastian Schmieta (TSV Ronsdorf), Tarkan Türkmen (DV Solingen), Mohamed Ali Bouzraa (SC Ayyildiz Remscheid), Taha Belfdil (SC Ayyildiz Remscheid), Florian Juka (FC Roj), Hazim Dezic (SSV Germania Wuppertal), Maximilian Felix Kytzia (SSV Bergisch Born)
Abgänge: Leonardo Gabriel Solenko (Türkgücü Velbert), Aleksandar Stanojevic (SSV Bergisch Born), Zakaria Jarrayi (Cronenberger SC)

FSV Vohwinkel Wuppertal
Trainer: Peter Burek
Zugänge: Dominik Heinen (FC Remscheid), Frederic Lühr (TSV Gruiten), Daniel López de la Rosa (Cronenberger SC), Finn Belzer (FC Remscheid), Nicolas Edelmann (SSV Bergisch Born), Falk Simon Jorch (SSV Bergisch Born)
Abgänge: Maximilian Larisch (BV Gräfrath), Malte Gerlich (BV Gräfrath), Torben Jörges (BV Gräfrath), Louis Marvin Engelhardt (SC Velbert III), Nico Korpilla (SC Sonnborn)

HSV Langenfeld
Trainer: Aziz Ait Ben Omar
Zugänge: Musa Ceesay (SSV Berghausen), Dariusz-Alexander Tontsch (SSV Berghausen), Michael Mboh (VfB 03 Hilden), Yassin Bousmayou (VfB 03 Hilden), Kaniwar Adnan Hamo (TSV Solingen), Ben Mainzer (TSV Solingen), Younes Arahouan (VfB 06 Langenfeld), Ephraim Ngoma (SV Schlebusch), Mohamed El Halimi (HSV Langenfeld), Toni Carpino (HSV Langenfeld), Anil Sözeri (HSV Langenfeld), Maurice Falow (HSV Langenfeld), Till Stadelbacher (HSV Langenfeld), Konstantinos Kaliantzis (HSV Langenfeld), Arsim Hajdari (HSV Langenfeld), Nassim Azhil (HSV Langenfeld), Hamza Talbi (HSV Langenfeld), Loris-Faruk Kovacevic (HSV Langenfeld), Tommy Leppich (HSV Langenfeld), Eduardo Juan Houscht (1. FC Monheim II)
Abgänge: Giuseppe Licausi (TuRa Remscheid-Süd), Jean Michelé Röhrscheidt (Karriereende), Joao Paulo Nzuzi Silvestre (TuS 1887 Roland Bürrig II), Faissal El Amrani (Unbekannt), Fabian Pastow (Unbekannt), Florian Osmani (FC Kosova Düsseldorf), Fabian Pastow (SP.-VG. Hilden 05/06)

SC Breite Burschen Barmen
Trainer: Moritz Domann
Zugänge: Semih Bayramoglu (SC Breite Burschen Barmen II)
Abgänge: keine

SC Germania Reusrath
Trainer: Askin Polat
Zugänge: Gael Ntolo (SSV Bergisch Born), Emir Abdulahi (Inter Monheim), Gabriel Kelava (TSV Solingen), Tobias Schöning (SSV Berghausen), Ali-Imran Coban (VfB 03 Hilden II), Leon Kazma (BSC Union Solingen), Leon Cvetanovic (SSV Berghausen), Erik Koss (SV Solingen 08/10)
Abgänge: Marco Schobhofen (SP.-VG. Hilden 05/06), Jürgen Glomb (SV Refrath/Frankenforst 1926), Moritz Kaufmann (SC Germania Reusrath II), Lasse Voemel (SG Wildsachsen), Lucas Bock (BV Bergisch Neukirchen), Biagio Giuliano Rizzelli (Ausland), Jan Tobias Gies (Pause), Julius Manderfeld (Offen), Justin Neufeld (Karriereende), Manuel Naß (Umzug), Julius Manderfeld (TuS Rheindorf)

SC Sonnborn
Trainer: Dimitrios Trasias
Zugänge: Tuna Abas (TSV Ronsdorf), Amos Claude Tusevo (TSV Ronsdorf), David Heyn (TSV Einigkeit Dornap), Moreno Biba (Hellas Wuppertal), Nico Korpilla (FSV Vohwinkel Wuppertal), Hakan Türkmen (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Fynn Starker (TuS Ennepetal II)
Abgänge: Can Hanemann (BV Gräfrath), Alessio Lo Castro (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Darius D'Angelo (SC Sonnborn III), Vladyslav Leshchenko (SSV Germania Wuppertal)

SG Hackenberg
Trainer: Tim Janowski
Zugänge: Florian Börsch (SV 09/35 Wermelskirchen), Henning Schewe (TSV Ronsdorf II), Nils Kerkien (TSV Ronsdorf), Pedro Ricardo da Silva Pereira (Hastener TV), Ar Baran Halil Yildiz (Sportfreunde Baumberg), Alessandro Forte (SSV Bergisch Born), Karim Abou-Rakha (TS Struck), David Marcel Kubik (SC 08 Radevormwald)
Abgänge: Rijad Ekic (SG Hackenberg II), Oliver Adamiec (SG Hackenberg II)

SSV Bergisch Born II
Trainer: Marvin Plott
Zugänge: Tymoteusz Konrad Szymanski (VfB 03 Hilden II), Lennox Braun (SSV Bergisch Born), Danny Hollik (SSV Bergisch Born III), Silas Beckmann (SSV Bergisch Born III), Timo Köhler (SSV Bergisch Born)
Abgänge: Oskar Barich (SSV Bergisch Born)

SSV Germania Wuppertal
Trainer: Mahir Yildirim, Ünsal Bayzit
Zugänge: Luke Best (TSV Ronsdorf), David Amankwah Darko (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Leon Jovceski (Türkgücü Velbert), Vladyslav Leshchenko (SC Sonnborn), Leon Wilke (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Mehmet Uzun (SSVg Velbert)
Abgänge: Yousef Rasoli (TSV Ronsdorf), Hazim Dezic (FK Jugoslavija Wuppertal), Serafin Rossa (TSV Union Wuppertal), Dirk Müller (SC Sonnborn III), Philipp Aurelio Rautenberg (TSV Ronsdorf II), Sami Issa (SC Velbert), Mersad Alijevic (VfB Schwelm), Daniel Kohlbach (VfB Schwelm), Mustafa Alkan (TFC Wuppertal 95/10), Justin Beller (Vereinslose Spieler Niederrhein), Kouadia Wilfried Taki (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ogulcan Ünal (Sportfreunde Dönberg), Julian Weidmann (Vereinslose Spieler Niederrhein), Fatih Özbayrak (DV Solingen), Kaan Özkan (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ignacio Nedic Llorente (Sportfreunde Dönberg)

TSV Ronsdorf
Trainer: Denis Levering
Zugänge: Felix Brüggen (SV Jägerhaus Linde), Yousef Rasoli (SSV Germania Wuppertal), Finn Louis Rösener (TSV Einigkeit Dornap), Gian-Luca Stindt (Cronenberger SC), Viktor Blauth (SG Benrath-Hassels), Justin Faust (SVF Herringen), Max Zymla (BV Gräfrath)
Abgänge: Marvin Merchel (TuRa Remscheid-Süd), Nico Langels (TuRa Remscheid-Süd), Leon Spiecker (Türkgücü Velbert), Habib Camara (Sportfreunde Niederwenigern), Tuna Abas (SC Sonnborn), Amos Claude Tusevo (SC Sonnborn), Sebastian Schmieta (FK Jugoslavija Wuppertal), Mario Filai (TSV Ronsdorf II), Julian Bente (VfL Schwerte), Luke Best (SSV Germania Wuppertal), Joachim Schwarz (SV Viktoria Aglasterhausen), Dejan Radumilo (VfB 03 Hilden II), Ralf Schnitzler (Wuppertaler SV II)

TuSpo Richrath
Trainer: Lukas Beruda
Zugänge: Markus Hirt (VfB 06 Langenfeld II), Daniel Meijning (TSV Solingen), Adil El Hajui (SV Rot-Weiß Wülfrath)
Abgänge: Justin Kotlorz (TuS Rheindorf)

VfB 03 Hilden II
Trainer: Sven Otto
Zugänge: Jason Beiler (AC Italia Hilden), Florian Bondorf (SV Wersten 04), Nick Michna (SSV Berghausen), Denys Malysh (Sportfreunde Baumberg), Amin Boumhart (MSV Düsseldorf), Dejan Radumilo (TSV Ronsdorf), Zerdest Özdemir (TuS Xanten), Yalom Laurent Amevor (SV Schlebusch), Mohamed Arrais (SV Solingen 08/10), Daniel Piskun (SV Schlebusch), Prince Singh (FC Pesch II), Nanouk Dünnwald (SC Velbert), Tom Karius (TSV Meerbusch II), Elias Hans (Ratingen 04/19 U23 II), Malvin Urbanczyk (TV Jahn Hiesfeld)
Abgänge: Yavuz Erdogan (), Koray Temiz (), Michael Miler (SP.-VG. Hilden 05/06), Nabil Abdoun (TSV Eller 04), Jaro Vogtmüller (Rhenania Hochdahl), Koray Temiz (TSV Eller 04), Marvin Michell Theis (TSV Solingen), Nick Perkuhn (TSV Solingen), Tarique Maurice Hurd (SG Unterrath), Josip Bilac (Rhenania Hochdahl), Abdelilah Zarok (FC Kosova Düsseldorf), Tymoteusz Konrad Szymanski (SSV Bergisch Born II), Ali-Imran Coban (SC Germania Reusrath)

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: