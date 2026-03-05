 2026-03-05T07:49:35.839Z

Bezirksliga 2: Wer schnappt sich den Vorteil im Titelkampf?

Bezirksliga, Gruppe 2: Nach dem vergangene Spieltag hat sich die Spannungslage im Dreikampf um das Ticket in die Landesliga verschärft. Am 22. Spieltag kann SC Reusrath kann schon am Freitag gegen DV Solingen II vorlegen.

Hält SC Reusrath den Druck am Freitagabend stand?
Hält SC Reusrath den Druck am Freitagabend stand? – Foto: wilhelm gundlach

Mit besten Vorzeichen gehen wir in den 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2. An der Spitze der Tabelle haben sich SC Reusrath, FSV Vohwinkel und der SV Solingen punktgleich abgesetzt. Nicht weniger spannend sieht es im unteren Bereich des Tableaus aus: DV Solingen II scheint zwar noch abgeschlagen, ist aber allmählich in Fahrt gekommen. Der SG Hackenberg und dem SSV Berghausen fehlen nur ein Punkt auf den Relegationsplatz, auf dem Germania Wuppertal mit 18 Zählern darum kämpft, kein weiteres Jahr bis zum Ende zittern zu müssen. So sieht der 22. Spieltag aus!

___________

Die Partien 22. Spieltags:

Morgen, 19:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
19:00live

___________

Das sind die nächsten Spieltage:

23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - DV Solingen II
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Richrath
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Cronenberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - Jugoslavija
So., 15.03.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - RW Wülfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Reusrath - BV Gräfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - SV 09/35 W
So., 15.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Türkgücü Vel
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Berghausen

24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SV 09/35 W
So., 22.03.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SC Viktoria
So., 22.03.26 15:00 Uhr Jugoslavija - SSV Germania
So., 22.03.26 15:00 Uhr Cronenberg - SC Reusrath
So., 22.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV Solingen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Hackenberg
So., 22.03.26 15:30 Uhr Richrath - HSV Langenf.
So., 22.03.26 15:30 Uhr Berghausen - Ronsdorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSVg Velbert II

