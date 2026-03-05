Bezirksliga 2: Wer schnappt sich den Vorteil im Titelkampf?

Mit besten Vorzeichen gehen wir in den 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2. An der Spitze der Tabelle haben sich SC Reusrath, FSV Vohwinkel und der SV Solingen punktgleich abgesetzt. Nicht weniger spannend sieht es im unteren Bereich des Tableaus aus: DV Solingen II scheint zwar noch abgeschlagen, ist aber allmählich in Fahrt gekommen. Der SG Hackenberg und dem SSV Berghausen fehlen nur ein Punkt auf den Relegationsplatz, auf dem Germania Wuppertal mit 18 Zählern darum kämpft, kein weiteres Jahr bis zum Ende zittern zu müssen. So sieht der 22. Spieltag aus!
23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - DV Solingen II
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Richrath
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Cronenberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - Jugoslavija
So., 15.03.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - RW Wülfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Reusrath - BV Gräfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - SV 09/35 W
So., 15.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Türkgücü Vel
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Berghausen
24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SV 09/35 W
So., 22.03.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SC Viktoria
So., 22.03.26 15:00 Uhr Jugoslavija - SSV Germania
So., 22.03.26 15:00 Uhr Cronenberg - SC Reusrath
So., 22.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV Solingen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Hackenberg
So., 22.03.26 15:30 Uhr Richrath - HSV Langenf.
So., 22.03.26 15:30 Uhr Berghausen - Ronsdorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSVg Velbert II