Bezirksliga 2: Top drei jetzt punktgleich – Punktehagel im Keller

Eine Partie mit einem wilden Anfang sowie ruppigem Schluss geht mit einem 4:3-Auswärtssieg an TuSpo Richrath. Dabei macht der SV Solingen nach gleich zwei Spielminuten den Anfang durch Marvin Stahlhaus (2.). Keine fünf Minuten später ist es Fatih Türkoglu (5.), der das Spiel auf null setzt. Ein Doppelschlag spät in Durchgang eins lässt Richrath mit mächtig Rückenwind in die Kabine gehen: Die Tore von Brando de Gracia (44.) und Gianluca Gagliardi (45.+1) geben dem Favoriten mächtig Gesprächsbedarf mit zum Pausentee. Der nicht viel bringt, denn Gagliardi (47.) erhöht gleich nach Wiederanpfiff auf 4:1. Alexander Hotea Mironescu (54.) und David Kuyu (71.) geben dem Gastgeber zwar nochmal Hoffnung – der Ausgleichstreffer fällt aber nicht mehr. Unschöner Schlussstrich sind dann aber noch zwei Platzverweise auf Solinger Seite sowie einer auf der Richrather. SV Solingen patzt somit erneut und Richrath schnuppert am Führungsfeld.

In der Partie zwischen dem TSV Ronsdorf und Rot-Weiß Wülfrath stand – verglichen mit dem restlichen Spieltag – nicht wirklich viel auf dem Spiel. Aber einer schafft es, herauszustechen: Davide Mangia. Die Wülfrather Tormaschine bringt Rot-Weiß in der 22. Spielminute in Führung und markiert somit bereits seinen 22. Saisontreffer. Letztlich ist es dann Amos Tusevo (89.), der kurz vor Schluss noch den Ausgleich markiert. Mit einem 1:1-Remis treten die beiden Mittelfeldmannschaften weiter auf der Stelle. Germanias Probleme werden ernsthafter

Für den SSV Germania Wuppertal ist dieser 21. Spieltag sehr bitter verlaufen. In Durchgang eins bleibt die Partie torlos. Dann ist es René Winter (53.), der den Ball unglücklich im eigenen Tor unterbringt und die Germania jubeln lässt. Dies sollte allerdings nicht reichen, denn die Offensive des Cronenberger SC erledigt abgeklärt ihren Job. Luis Rosenecker (61.) schlägt keine zehn Minuten später zurück, ehe Dominik Schäfer (84.) den 2:1-Siegtreffer markiert. Der Tatsache geschuldet, dass alle Abstiegskandidaten an diesem Sonntagnachmittag Siege feiern konnten, muss der SSV aufpassen, nicht auf die direkten Abstiegsplätze zu fallen. Gräfraths Befreiungsschlag beim HSV

Das dürfte der endgültige Befreiungsschlag für den BV Gräfrath sein. Ein Doppelschlag noch vor dem Halbzeitpfiff durch Marvin Calcerrada-Sesek (41.) und Ismail Cakici (43.) bringt die Gäste 2:0 in Führung. Auch in Durchgang zwei kann HSV Langenfeld kein Tor schießen, bevor nicht Calcerrada-Sesek (88.) den Deckel drauf macht. Dann ist es doch noch Konstantinos Kaliantzis (90.+2), der den Ehrentreffer für den HSV erzielt. Die Langenfelder dürften sich damit endgültig aus dem oberen Geschäft verabschieden, während sich die Gräfrather über den wichtigen Befreiungsschlag freuen können. DV Solingen II meint es ernst

Mit der Zweitvertretung des DV Solingen war nach einer desaströsen Hinserie, eigentlich nicht mehr zu rechnen, auch wenn Cheftrainer Sahin Sezer einen Kampf angekündigt hat, den sie jetzt wohl auch ernst nimmt. Im Kellerduell beim SC Viktoria Rott ist es Vladyslav Balakai (7.), der die Gäste früh in Führung bringt. Nach dem Pausentee setzt Yasin Özgede (60.) den zweiten Treffer drauf. Viktoria-Torjäger Nermin Hadzic (72.) erzielt zwar noch einmal den Anschlusstreffer, den Gabriel Pemba (90.) jedoch spät kontert. Am Ende siegen die Klingstädter mit 3:1, pirschen sich so ans rettende Ufer heran und bringen die Wuppertaler wieder tief in den Abstiegskampf. Reusrath nutzt die große Chance nicht

Der SC Germania Reusrath nutzt den Patzer des SV Solingen nicht aus – steht zwar an der Tabellenspitze, muss sich diese aber mit dem FSV Vohwinkel und den Solingern teilen. Der SV Wermelskirchen ist es, der an diesem Sonntagnachmittag den ersten Treffer der Partie markieren kann. Etwas aus dem Nichts verwertet Furkan Asut (33.) nach einer Hereingabe ans Spielgerät und netzt ein. Winterzugang Gianluca Cserep (75.), der aus der Oberliga vom FC Monheim nach Reusrath gewechselt ist, gleicht die Partie wieder aus. Weitere Tore fallen nicht und der SVW feiert enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf, die ein Polster auf die Abstiegsplätze schaffen. Hackenberg macht früh alles klar

Der SG Hackenberg ist offensichtlich klar geworden, in welcher prekären Lage sie sich aktuell befinden, denn der 17. der Liga hat aktiv in die Partie gegen die Zweitvertretung der SSVg Velbert gefunden. Edward Yamoah (2.) und Martin Schneider (17.) bringen die 2:0-Führung nach einer einer knappen Viertelstunde. Es dauert nicht lange, bis Ilias Hassi (18.) den Anschlusstreffer erzielt, Yamoah (37.) ist aber an diesem 21. Spieltag in Torlaune und stellt den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Der erneute Anschlusstreffer von Dmytro Kislin (60.) bewirkt dann aber nichts mehr bei der SSVg. Nur einem Punkt hinter dem Relegationsplatz schafft sich die SGH wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt. Berghausen-Sieg in Unterzahl

Lange blieb die Partie zwischen dem SSV Berghausen und Türkgücü Velbert ohne nennenswerte Ereignisse. Der 1:0-Führungstreffer für die Hausherren durch Leon Mockschan (40.) bringt dann endlich Fahrt ins Spiel. Kurz nach dem ersten Tor des Spiels fängt sich Julian Meis seine zweite Gelbe Karte ein – Berghausen muss eine komplette Halbzeit in Unterzahl bestehen. Nach einer Viertelstunde in Durchgang zwei ist es Mockschan (60.), der seinen zweiten Treffer des Nachmittags erzielt und eine realistische Chance auf das Beenden der langen Durststrecke seiner Mannschaft kreiert. Mert Celik (71.) bringt Türkgücü zwar nochmal ran, muss in der Nachspielzeit der Partie dann aber doch noch den dritten Gegentreffer hinnehmen: Neu-Berghausener Davide Lo Martire erzielt seinen ersten Treffer für den SSV. Damit ist es das dritte Team aus dem Tabellenkeller, denen ein Dreier am 21. Spieltag gelingt. Manata-Show führt zum Topspielsieg