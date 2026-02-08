Bezirksliga 2: SVS fertigt Cronenberg ab und Big Points für Viktoria

TuSpo Richrath ist mehr als ordentlich in die Partie gestartet. Durch die Treffer von Arian Ugljani (4.) und Jonas Schäfer (22.) hat der mutmaßliche Favorit früh das Spiel in Richtung zehnter Saisonsieg gelenkt. Den Anschlusstreffer durch Seonghyeok Lee (50.) konnte TuSpo knapp zehn Minuten vor Abpfiff durch einen Kopfball von Marius Lindemann (80.) egalisieren. Damit gewinnt Richrath 3:1 bei Türkgücü Velbert.

Nach 45 Minuten gehen beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden in die Kabine. Erst ein Abstauber von Niklas Dörrier (75.) bringt dem FSV Vohwinkel die Führung. In der späten Nachspielzeit sorgt Luis Fritzsch (90.+7) für die Entscheidung. Damit steht der FSV ab sofort punktgleich hinter dem Zweitplatzierten Germania Reusrath.

FSV Vohwinkel Wuppertal – SV Rot-Weiß Wülfrath 2:0

FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Sami Tajar, Niklas Burghard, Ercan Akhan, Denis Arslan (66. Leon Miguel Zahran), Tim Zemlianski (76. Thomas Held), Blend Janko (92. Nico Korpilla), Nico Sudano, Niklas Dörrier (85. Malte Gerlich) - Trainer: Christian Bialke

SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Haci Bayram Köseoglu, Cedric Bestler, Schad Hassan (74. Alihan Adigüzel), Hasan Ülker (46. Onyiyenchukwu Iwuanyanwu), Jan-Steffen Meier, Ercan Kalkavan, Adil El Hajui, Fabion Baljiu, Stephensunny Udoree Chukwudi, Fatih Kurt (46. Davide Mangia) - Trainer: Zeljko Nikolic

Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 49

Tore: 1:0 Niklas Dörrier (75.), 2:0 Luis Cosimo Fritzsch (90.+7)

Solingen führt den Landesliga-Absteiger vor

Ein ganz bitterer Sonntag-Nachmittag für den Cronenberger SC. Die erste Halbzeit ist soweit noch glimpflich für den CSC ausgegangen: Mit einer 2:0-Führung – getroffen haben Neuzugang Kevin Kassunga (16.) und Altin Shala (37.) – gehen beide Mannschaften in die Kabine. Der Spitzenreiter aus Solingen zündet in Hälfte zwei nochmal den Turbo und legt vier weitere Treffer nach. Ein 6:0-Sieg steht letztlich für den SV Solingen auf der Anzeigetafel. Die Gäste müssen sich nach diesem Debakel fragen, wo die Reise hingehen soll. SV Solingen 08/10 – Cronenberger SC 6:0

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Cihan Demirtas (77. Bilal Elias), Hidi Kadessy, Altin Shala, Hasan Kaan Hayta, Robin Raaphael Heist, Marvin Stahlhaus (60. Akin Müjde), Kevin Kassunga (71. Savvas Kioroglou), David Kuju, Max Niklas Zäh (81. Luan Ismajli) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Bruno Silva Ferreira, Luke Corvin Jahnke, Okan Ali Bök (71. Anouar Chourak), Bradley Lofolomo, Peter Kinge, Daniel López de la Rosa (54. Aldin Hamidovic), Kleomenis Tsioutsioulitis (54. Gian-Luca Stindt), Malik Marvin Plücker (62. René Winter), Dominik Schäfer, Jonas Frank Niehues (71. Enrico Francesco Wagner) - Co-Trainer: Tim Wagner - Co-Trainer: Daniel Schmitz - Trainer: Samir El Hajjaj

Schiedsrichter: Kevin Schröter - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Kevin Kassunga (16.), 2:0 Altin Shala (37.), 3:0 Kevin Kassunga (59.), 4:0 David Kuju (73.), 5:0 Luan Ismajli (81.), 6:0 Robin Raaphael Heist (90. Handelfmeter) Ronsdorf kommt nach Rückstand zurück

Erst in der 59. Spielminute klingelt es erstmals – Ismail Cakici bringt den BV Gräfrath in Führung. Ein Anstoß für den TSV Ronsdorf so langsam anzufangen Tore zu schießen: Julian Bente (65.), Habib Camara (75.) und Felix Zymla (90.+4) machten aus dem 0:1-Rückstand eine 3:1-Führung und schoßen den TSV an Tabellenplatz sieben. TSV Ronsdorf – BV Gräfrath 3:1

TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Julian Bente, Lasse Palsbroecker, Jörn Zimmermann, Marvin Merchel, Felix Anton Suhre, Habib Camara, Leon Spiecker, Phil Ketzscher (82. Nico Fuchs), Sebastian Schmieta, Yannik Hünninghaus (94. Konstantinos Likidis) - Trainer: Denis Levering

BV Gräfrath: Jan Hückeler, Emmanuel Valery Houssou, Dustin Kinkler (81. Genc Alija), Miko Kurth, Yves-David Tshala (64. Agostino Barretta), Alessio Mangia (87. Joseph Kojo Armah), Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek, Arbnor Ejupi, Mertcan Das (74. Mohammad Sreij), Ismail Cakici - Trainer: Kaan Kursun

Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ismail Cakici (59.), 1:1 Julian Bente (65.), 1:2 Habib Camara (75. Foulelfmeter), 3:1 Felix Oliver Zymla (90.+4) Germania holt ganz wichtigen Sieg im Kellerduell

Auf der Partie zwischen der SSV Germania Wuppertal und DV Solingen II war mächtig Druck drauf. Die Solinger brauchten dringend einen Sieg, um sich im Abstiegskampf wieder zurückzumelden. Tor durch Hazim Dezic (15.) und Benedikt Steven (45.) durchkreuzten die Pläne von DITIB. Emre Mujde (45.+2) schoss aber doch noch vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer. Eray Yigiter (57.) glich für die Solinger sogar noch aus. Steven hatte aber mächtig was dagegen und schnürte mit zwei weiteren Treffern innerhalb von fünf Minuten seinen Hattrick. Ganz wichtige Punkte für die Germania, die sich jetzt ein dickes Polster auf die direkten Abstiegsplätze aufgebaut hat. SSV Germania Wuppertal – DV Solingen II 4:2

SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Mersad Alijevic, Kilian Wendling (57. Fatih Özbayrak), Lukas Janz, Eren Özkan (84. Alkan Sahingöz) (90. Omar Sarsour), Ege Erdem (77. Dmytro Ulianko), Sami Issa, Robert Eisch (57. Bilal Benchelh), Tarik Özkan, Hazim Dezic, Benedikt Steven - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Mahir Yildirim

DV Solingen II: Justin Illmann, Tayfun Peksoy (46. Younes Benzerdjeb), Gianluca Aurelio, Kentaro Fukuta, Nahum Belay Ghebressulasie, Yasin Özgede, Emre Mujde (70. Mohamed Amime Benlabhar), Ilias El Joudi, Berhat Orhan (60. Tim-Laurin Boddenberg), Sefa Mikail Özalp (46. Basiel Bakho Kone Gwach Kan), Eray Yigiter (77. Emre Karademir) - Trainer: Sahin Sezer

Schiedsrichter: Rahand Abdulrazaq - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Hazim Dezic (15.), 2:0 Benedikt Steven (45.), 2:1 Emre Mujde (45.+2), 2:2 Eray Yigiter (57.), 3:2 Benedikt Steven (81.), 4:2 Benedikt Steven (86.) Neun-Tore-Spektakel in Langenfeld

Nach 23 konnte der SV Wermelskirchen so ein wenig die Überraschung in die Wege leiten, denn zu dem Zeitpunkt für der SV schon mit 2:0. Drei Tore, noch vor dem Halbzeitpfiff, sollten diese kleine Sensation allerdings schon zur Nichte machen. Hälfte zwei war durch ein ständiges hin und her geprägt: Der SVW gleich aus, HSV Langenfeld erhöht auf 5:3 und in der 78 Spielminute gelang Furkan Asut der Anschlusstreffer. Letztlich kommt der HSV aber mit einem blauen Auge davon und siegt spekatkulär mit 5:4. HSV Langenfeld – SV 09/35 Wermelskirchen 5:4

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (71. Luca Mario Attardi), Lorenz Staehler, Franck-Ryan Nanwo-Tchagna, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani, Giuseppe Licausi, Ginet Celebi (60. Oleksii Yermolaiev), Fabian Pastow - Trainer: Aziz Ait Ben Omar

SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag (55. Luca Fischer), Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol (78. Florian Börsch), Siyamend Alo, Luca Postic, Nick Salpetro, Ferat Sari, Furkan Asut - Trainer: Nico Postic

Schiedsrichter: Janneck Völschow - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Marin Postic (9.), 0:2 Marin Postic (23.), 1:2 Fabian Pastow (24.), 2:2 Giuseppe Licausi (36.), 3:2 Nabil El Marhoumi (45.), 3:3 Nick Salpetro (60. Foulelfmeter), 4:3 Fabian Pastow (61.), 5:3 Giuseppe Licausi (63.), 5:4 Furkan Asut (78.) Riesenschritte in Richtung Klassenerhalt für die Viktoria

Big Points für den SC Viktoria Wuppertal, der sich mit 3:2 gegen die SSVg Velbert II durchsetzt. Letztlich dürfte es die Gelb-Rote Karte beim Stand von 1:1 für Soufiane Boumouchoun (65.) sein, die den Velbertern das Genick gebrochen hat. Zwar gehen sie nochmal in Führung, in den letzten fünf Minuten fehlen dann die Körner und die Viktoria kann Manaf Ali-Koura (82.) und einem Eigentor (90.+2) den knappen, aber enorm wichtigen Sieg markieren. SC Viktoria Wuppertal Rott 89 – SSVg Velbert II 3:2

SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Nkosiphile Henrich Dube, Liwaa El-Sarag, Prince Chijoke Osuoha, Pablo Daniel Morais Silva, Ilyas Ikan Asbih (66. David Amankwah Darko), Musa Mansaray (77. Steve Tchenou Wantong), Lovejit Singh Pelia (28. Kelvingrey Tabe Takor Tabi), Manaf Ali-Koura, Nermin Hadzic, Alan Kalongi (75. Kibang Anthony Tem) - Trainer: Yousef Hidroj

SSVg Velbert II: Sebastian Küper, Ayman Amezigar, Soufiane Boumouchoun, Abel Hagos, Adriano Campitiello, Ilias Hassi, Faruk Hepgüler, Mahmud Omairatte (56. Furkan Kurt), Dmytro Kislin, Lirik Krasniqi, Mailick Khalifa Ndiaye (81. Colin Romeo Kojzar) - Spielertrainer: Massimo Mondello

Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Nermin Hadzic (4.), 1:1 Mailick Khalifa Ndiaye (34.), 1:2 Mailick Khalifa Ndiaye (71.), 2:2 Manaf Ali-Koura (82.), 3:2 Faruk Hepgüler (90.+2 Eigentor)

Hackenberg überrascht Reusrath

Erst in der 60. Minute kann der Zweitplatzierte Germania Reusrath durch Gian Luca Schumann in Führung gehen. Der SG Hackenberg gelingt dann aber in einer Hecktischen Schlussphase noch der Lucky Punch: Ein abgefälschter Schuss von Lennard Wagemann (90.+3) zappelt im Netz und beschert den Hackenbergern einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Die Reusrather müssen den SV Solingen auf drei Punkte wegziehen lassen. SG Hackenberg – SC Germania Reusrath 1:1

SG Hackenberg: Sebastian Weber, Maximilian Husslein, Simone-Fabio Donadio, Martin Bormann, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien, Edward Yamoah (58. Leon Michael Sierant), Dewald Grigoryev (66. Oliver Adamiec), Lennard Wagemann, Martin Schneider - Co-Trainer: Robin Zaremba - Trainer: Zdenko Kosanovic - Co-Trainer: Tim Janowski

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger, Pascal Hinrichs (71. Lasse Theus), Dennis Schulte (71. Paul Degner), Max Simon Richter-Oldekop, Gian Luca Schumann (61. Luca David Breuer), Moritz Kaufmann (61. Biagio Giuliano Rizzelli), Armel Ange Kouassi (76. Luca Oliver Piatkowski) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb

Schiedsrichter: Fabian Slomka (Essen) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Gian Luca Schumann (60.), 1:1 Lennard Wagemann (90.+3)

Berghausens Krise verschärft sich