Bezirksliga 2: SV Solingens Negativserie und später Germania-Sieg

DV Solingen II – SC Germania Reusrath 0:1

DV Solingen II: Justin Illmann, Paul Christian Berger (86. Oleksandr Lischchuk), Illia Pieshykov, Nahum Belay Ghebressulasie, Yasin Özgede, Pavel Dolynai (80. Baran Aka), Vladyslav Balakai, Ilias El Joudi, Gabriel Binga Pemba (76. Yannis Boddenberg), Eray Yigiter, Stanislao Apicella (74. Emre Mujde) - Trainer: Sahin Sezer

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser (67. Max Simon Richter-Oldekop), Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis (89. Jan Tobias Gies), Luca David Breuer, Pascal Hinrichs, Paul Degner, Tim Röper (30. Gian Luca Schumann), Dennis Schulte, Gianluca Cserep (90. Daniel Adamek), Armel Ange Kouassi (73. Moritz Kaufmann) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb

Schiedsrichter: Arda Gecgel

Tore: 0:1 Pascal Hinrichs (39.)

Nach zuletzt drei Punktgewinnen muss sich die SG Hackenberg bei Türkgücü Velbert zum zweiten Mal im Kalenderjahr 2026 geschlagen geben. Keine zehn Minuten im Spiel ist es Seonghyeok Lee (8.) der die Gastgeber in Führung bringt. Der Ausgleich von Maximilian Wagner (20.) wird der einzige Hackenberger Treffer des Nachmittags bleiben. In Durchgang zwei stellt Ahrom Yoo (51.) die alte Führung wieder her. Und in der 84. Spielminute macht Mert Celik den Deckel drauf und bringt den Velbertern womöglich den sicheren Klassenerhalt. Türkgücü Velbert – SG Hackenberg 3:1

Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Marwan Mriche Nachit, Vitaliy Golik (93. Kerem Isik), Edin Husidic, Filippas Filippou, Kerem Dogan, Seonghyeok Lee, Mert Celik, Oguzhan Coruk (80. Cengiz Saral), Ahrom Yoo - Trainer: Emre Okatan

SG Hackenberg: Sebastian Weber, Dennis Adamiec (63. Began Saiti), Martin Bormann, Maximilian Wagner, Oliver Adamiec, David Tischler (36. Simone-Fabio Donadio), Edward Yamoah (59. Moritz Kerkien), Lennard Wagemann, Martin Schneider (70. Leon Michael Sierant), Mario De Siena, Emilio Perrone - Trainer: Zdenko Kosanovic

Schiedsrichter: Dominik Gußdorf (Neuss) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Seonghyeok Lee (8.), 1:1 Maximilian Wagner (20.), 2:1 Ahrom Yoo (51.), 3:1 Mert Celik (84.) Cronenbergs auf und ab geht weiter

Die aktuelle Spielzeit ist für den Landesliga-Absteiger Cronenberger SC eine wahre Achterbahnfahrt – nach zwei Siegen in Folge musste sich der CSC gegen den HSV Langenfeld geschlagen geben. Nach einer knappen halben Stunde legten Florian Osmani (26.) und Giuseppe Licausi (28.) mit einem Doppelschlag die Richtung für diesen Bezirksliga-Nachmittag fest. Dem CSC gelang es nicht, hochkarätige Chancen bis ins Tor des HSV auszuspielen. Dieser legte dann schlussendlich mit dem 3:0 durch Leon Wallraf (73.) noch einen drauf und lässt de CSC keine Chancen. Cronenberger SC – HSV Langenfeld 0:3

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Robin Brkic, René Winter (75. Mikail Sahiner), Luke Corvin Jahnke, Luis Rosenecker (67. Anouar Chourak), Bradley Lofolomo (46. Aldin Hamidovic), Younes El-Abdouni, Enrico Francesco Wagner (60. Gian-Luca Stindt), Kleomenis Tsioutsioulitis, Malik Marvin Plücker, Jonas Frank Niehues (46. Daniel López de la Rosa) - Trainer: Samir El Hajjaj

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi, Nephthalie Ngoma Ndey (75. Luca Höllman), Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani, Giuseppe Licausi (65. Fabian Pastow), Luca Mario Attardi (82. Maurice Herriger), Faissal El Amrani (82. Toni Carpino), Oleksii Yermolaiev - Trainer: Aziz Ait Ben Omar - Co-Trainer: Demetrio Scelta

Schiedsrichter: Alexander Windges (Düsseldorf) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Florian Osmani (26.), 0:2 Giuseppe Licausi (28.), 0:3 Leon Wallraf (73.) Lucky Punch – zum Klassenerhalt?

Rot-Weiß Wülfrath kommt in der Rückrunde noch nicht wirklich in Fahrt – nach zuletzt zwei Punktteilungen müssen sie sich jetzt gegen ein vermeintlich schwächeres SSV Germania Wuppertal geschlagen geben. Der Lucky Punch in der Nachspielzeit von Enes Hirlak (90.+3) ist es, der die Germania auf einen Nichtabstiegsplatz katapultiert. SV Rot-Weiß Wülfrath – SSV Germania Wuppertal 0:1

SV Rot-Weiß Wülfrath: Ibrahim Yilmaz, Cedric Bestler, Schad Hassan, Ercan Kalkavan, Leonard Kastrati, Adil El Hajui, Fabion Baljiu, Alihan Adigüzel (46. Fatih Kurt), Davide Mangia, Nabil Jaouadi (61. Osho Austin Iluebbey) - Trainer: Ali Basboga

SSV Germania Wuppertal: Noah Bogun, Alkan Sahingöz, Mersad Alijevic, Cem Bodur (46. Yousef Rasoli), Pascal Glittenberg, Kilian Wendling (82. Enes Hirlak), Lukas Janz, Ege Erdem (72. Sami Issa), Levin Ilias Ceylan (60. Omar Sarsour), Mustafa Alkan (59. Eren Özkan), Kouadia Wilfried Taki - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Mahir Yildirim

Schiedsrichter: Timo Schmidt - Zuschauer: 86

Tore: 0:1 Enes Hirlak (90.+3) TuSpo Richrath avanciert sich zur Mannschaft der Stunde

TuSpo Richrath ist nach dem Sieg gegen TSV Ronsdorf nicht nur die stärkste Mannschaft der Rückrunde, sie springen auch auf Tabellenplatz vier und reihen sich hinter die Titelanwärter ein. Im Grunde hat TuSpo schon vor dem Pausentee den Sack zu gemacht. Erst trifft Brando De Garcia (8.) zur Führung, ehe Alen Vincazovic (34.) erhöht und De Garcia (42.) kurz vor dem Halbzeitpfiff das 3:0 drauflegt. Eine knappe Viertelstunde wieder in der Partei schnürt De Garcia (59.) seinen Hattrick zum 4:0. Das letzte Wort hat Gabriel Iacovino (87.), der den 5:0-Siegtreffer erzielt. TuSpo Richrath – TSV Ronsdorf 5:0

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann, Emil Vincazovic (62. Athanasios Melas), Achraf Chayeb (80. Cedric Joshua Wrobel), Kevin Kluthe, Arian Ugljani (74. Gabriel Iacovino), Tim Scharpel, Justin Kotlorz, Brando de Gracia, Alen Vincazovic (95. Julian Pape), Gianluca Gagliardi (74. Henrik Scholz) - Trainer: Lukas Beruda

TSV Ronsdorf: Noah Joel Fischer, Julian Bente (46. Felix Oliver Zymla), Lasse Palsbroecker, Jörn Zimmermann (62. Sven Jürgen von der Horst), Nico Langels, Jona Miklas Ernst (62. Amos Claude Tusevo), Habib Camara, Nico Fuchs, Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta, Konstantinos Likidis - Trainer: Denis Levering

Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Brando de Gracia, 2:0 Alen Vincazovic, 3:0 Brando de Gracia, 4:0 Brando de Gracia, 5:0 Gabriel Iacovino Wo ist die herausragende Form des SV Solingen geblieben?

Der SV Solingen hat spätestens an diesem Sonntagnachmittag die Tabellenführung verspielt – seit nunmehr drei Spielen wartet der SVS auf einen Sieg. Zu Gast bei Jugoslavija Wuppertal hat es nach Rückstand nur für einen Punkt gereicht. Durchgang eins ist kurz vor dem Ende, da ist es Noel-Yacob Okbe (43.) der die Wuppertaler in Führung bringt. Nach Dreifachwechsel auf Seiten der Solinger sorgt Max Zäh (68.) für den Ausgleichstreffer. FK Jugoslavija Wuppertal – SV Solingen 08/10 1:1

FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Dogan Can, Alper Tosun, Miralem Kljajic, Mohamed Bouaasria, Noel-Yacob Okbe, Faris Hodzic (82. Ivan Stojanovic), Bojan Blazic, Kai-Philipp Höcht (74. Oguzhan Bayraktar), Osman Öztürk, Aleksandar Stanojevic - Trainer: Florim Zeciri

SV Solingen 08/10: Marvin Misiak, Jonas Möller, Cihan Demirtas, Giuseppe Vraka (46. Altin Shala), Francis-Elekwachi Abaegbu, Robin Raaphael Heist, Akin Müjde, Savvas Kioroglou (60. Luan Ismajli), Kevin Kassunga, David Kuyu, Max Niklas Zäh (74. Hasan Kaan Hayta) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Schiedsrichter: Iyilik Emre - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Noel-Yacob Okbe (43.), 1:1 Max Niklas Zäh (68.) Alphonso Manata hört nicht auf Tore zu schießen

Alphonso Manata darf zu Gast beim SSV Berghausen schon in der 7. Spielminute jubeln. Eine gute halbe Stunde später setzt Blend Janko (38.) das 2:0 für den FSV Vohwinkel drauf. Ganz spät in Durchgang zwei macht Thomas Held (90.) den Sack endgültig zu. Somit zieht der FSV mit dem SC Reusrath an der Spitze gleich auf, während der SSV im Tabellenkeller keine Schritte nach vorne geht. SSV Berghausen – FSV Vohwinkel Wuppertal 0:3

SSV Berghausen: Daniel Nellen, Frederik Halbey, Tobias Schöning, Raphael Schruff, Leon Cvetanovic, Musa Ceesay, Justin Bartoschek, Lukas Kobischke, Leon Mockschan (79. Davide Lo Martire), Yaran Mejid (59. Max Pluschke), Dariusz-Alexander Tontsch - Trainer: Ralf Dietrich

FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Niklas Stolle (77. Sami Tajar), Luis Cosimo Fritzsch (84. Jonas Schneider), Nico Korpilla, Niklas Burghard, Ercan Akhan, Alphonso Henock Manata, Tim Zemlianski (68. Thomas Held), Blend Janko (68. Denis Arslan), Nico Sudano, Niklas Dörrier (77. Leon Miguel Zahran) - Trainer: Christian Bialke

Schiedsrichter: Damian Schmidt - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Alphonso Henock Manata (7.), 0:2 Blend Janko (37.), 0:3 Thomas Held (89.) Rutscht die SSVg nochmal unten rein?

Mit dem 3:0-Sieg des SV Wermelskirchen über die die SSVg Velbert II überholt der SVW den Kontrahenten des 22. Spieltags, während dieser mit vier Niederlagen in Folge ein wenig in Schieflage gerät. Auf heimischem Geläuf finden die Wermelskirchener besser in die Partie: Furkan Asut (14.) legt vor, ehe Sean Soares (34.) den 2:0-Führungstreffer nachlegt. In Durchgang zwei wird es nicht besser für die Velbert: Nach Foulspiel gibt es die Gelb-Rote Karte und einen Strafstoß, den Nick Salpetro (58.) in der Folge verwandelt. SV 09/35 Wermelskirchen – SSVg Velbert II 3:0

SV 09/35 Wermelskirchen: Stefano Salpetro, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Sean Soares, Siyamend Alo, Luca Postic, Florian Börsch, Nick Salpetro, Ferat Sari (63. Yannik Noah Wylezol), Ahmad Ahmad (77. Anis Geus), Furkan Asut (79. Justin Katona) - Trainer: Nico Postic - Co-Trainer: Carmelo Salpetro - Co-Trainer: Frank Niewöhner

SSVg Velbert II: Jonathan Freitag, Ayman Amezigar (70. Mahmud Omairatte), Hagen Schneider, Pascal Kubina, Adriano Campitiello, Ilkem Yildirim, Ilias Hassi (41. Rostyslav Proskura), Dmytro Kislin, Lirik Krasniqi (70. Furkan Kurt), Niklas Böhm (41. Faruk Hepgüler), Giovanni Marose - Spielertrainer: Massimo Mondello

Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Furkan Asut (14.), 2:0 Sean Soares (34.), 3:0 Nick Salpetro (58. Foulelfmeter) Offene Scheunentore bei der Viktoria