Bezirksliga 2: SV Solingens Negativserie und später Germania-Sieg

Im Vorfeld war schon klar: Die Bezirksliga, Gruppe 2 geht mit besten Vorzeichen in den 22. Spieltag. Enttäuscht wurde nicht – der FSV Vohwinkel folgt dem SC Germania Reusrath und gewinnt deutlich beim SSV Berghausen. Hingegen kommt der SV Solingen bei Jugoslavija Wuppertal nicht über ein Unentschieden hinaus. Außerdem sticht der SSV Germania Wuppertal spät bei Rot-Weiß Wülfrath zu und der BV Gräfrath zerschießt den SC Viktoria Rott. Das war der 22. Spieltag!
Nach zuletzt drei Punktgewinnen muss sich die SG Hackenberg bei Türkgücü Velbert zum zweiten Mal im Kalenderjahr 2026 geschlagen geben. Keine zehn Minuten im Spiel ist es Seonghyeok Lee (8.) der die Gastgeber in Führung bringt. Der Ausgleich von Maximilian Wagner (20.) wird der einzige Hackenberger Treffer des Nachmittags bleiben. In Durchgang zwei stellt Ahrom Yoo (51.) die alte Führung wieder her. Und in der 84. Spielminute macht Mert Celik den Deckel drauf und bringt den Velbertern womöglich den sicheren Klassenerhalt.
Türkgücü Velbert – SG Hackenberg 3:1
Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Marwan Mriche Nachit, Vitaliy Golik (93. Kerem Isik), Edin Husidic, Filippas Filippou, Kerem Dogan, Seonghyeok Lee, Mert Celik, Oguzhan Coruk (80. Cengiz Saral), Ahrom Yoo - Trainer: Emre Okatan
SG Hackenberg: Sebastian Weber, Dennis Adamiec (63. Began Saiti), Martin Bormann, Maximilian Wagner, Oliver Adamiec, David Tischler (36. Simone-Fabio Donadio), Edward Yamoah (59. Moritz Kerkien), Lennard Wagemann, Martin Schneider (70. Leon Michael Sierant), Mario De Siena, Emilio Perrone - Trainer: Zdenko Kosanovic
Schiedsrichter: Dominik Gußdorf (Neuss) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Seonghyeok Lee (8.), 1:1 Maximilian Wagner (20.), 2:1 Ahrom Yoo (51.), 3:1 Mert Celik (84.)
Die aktuelle Spielzeit ist für den Landesliga-Absteiger Cronenberger SC eine wahre Achterbahnfahrt – nach zwei Siegen in Folge musste sich der CSC gegen den HSV Langenfeld geschlagen geben. Nach einer knappen halben Stunde legten Florian Osmani (26.) und Giuseppe Licausi (28.) mit einem Doppelschlag die Richtung für diesen Bezirksliga-Nachmittag fest. Dem CSC gelang es nicht, hochkarätige Chancen bis ins Tor des HSV auszuspielen. Dieser legte dann schlussendlich mit dem 3:0 durch Leon Wallraf (73.) noch einen drauf und lässt de CSC keine Chancen.
Cronenberger SC – HSV Langenfeld 0:3
Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Robin Brkic, René Winter (75. Mikail Sahiner), Luke Corvin Jahnke, Luis Rosenecker (67. Anouar Chourak), Bradley Lofolomo (46. Aldin Hamidovic), Younes El-Abdouni, Enrico Francesco Wagner (60. Gian-Luca Stindt), Kleomenis Tsioutsioulitis, Malik Marvin Plücker, Jonas Frank Niehues (46. Daniel López de la Rosa) - Trainer: Samir El Hajjaj
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi, Nephthalie Ngoma Ndey (75. Luca Höllman), Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani, Giuseppe Licausi (65. Fabian Pastow), Luca Mario Attardi (82. Maurice Herriger), Faissal El Amrani (82. Toni Carpino), Oleksii Yermolaiev - Trainer: Aziz Ait Ben Omar - Co-Trainer: Demetrio Scelta
Schiedsrichter: Alexander Windges (Düsseldorf) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Florian Osmani (26.), 0:2 Giuseppe Licausi (28.), 0:3 Leon Wallraf (73.)
Rot-Weiß Wülfrath kommt in der Rückrunde noch nicht wirklich in Fahrt – nach zuletzt zwei Punktteilungen müssen sie sich jetzt gegen ein vermeintlich schwächeres SSV Germania Wuppertal geschlagen geben. Der Lucky Punch in der Nachspielzeit von Enes Hirlak (90.+3) ist es, der die Germania auf einen Nichtabstiegsplatz katapultiert.
SV Rot-Weiß Wülfrath – SSV Germania Wuppertal 0:1
SV Rot-Weiß Wülfrath: Ibrahim Yilmaz, Cedric Bestler, Schad Hassan, Ercan Kalkavan, Leonard Kastrati, Adil El Hajui, Fabion Baljiu, Alihan Adigüzel (46. Fatih Kurt), Davide Mangia, Nabil Jaouadi (61. Osho Austin Iluebbey) - Trainer: Ali Basboga
SSV Germania Wuppertal: Noah Bogun, Alkan Sahingöz, Mersad Alijevic, Cem Bodur (46. Yousef Rasoli), Pascal Glittenberg, Kilian Wendling (82. Enes Hirlak), Lukas Janz, Ege Erdem (72. Sami Issa), Levin Ilias Ceylan (60. Omar Sarsour), Mustafa Alkan (59. Eren Özkan), Kouadia Wilfried Taki - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Mahir Yildirim
Schiedsrichter: Timo Schmidt - Zuschauer: 86
Tore: 0:1 Enes Hirlak (90.+3)
TuSpo Richrath ist nach dem Sieg gegen TSV Ronsdorf nicht nur die stärkste Mannschaft der Rückrunde, sie springen auch auf Tabellenplatz vier und reihen sich hinter die Titelanwärter ein. Im Grunde hat TuSpo schon vor dem Pausentee den Sack zu gemacht. Erst trifft Brando De Garcia (8.) zur Führung, ehe Alen Vincazovic (34.) erhöht und De Garcia (42.) kurz vor dem Halbzeitpfiff das 3:0 drauflegt. Eine knappe Viertelstunde wieder in der Partei schnürt De Garcia (59.) seinen Hattrick zum 4:0. Das letzte Wort hat Gabriel Iacovino (87.), der den 5:0-Siegtreffer erzielt.
TuSpo Richrath – TSV Ronsdorf 5:0
TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann, Emil Vincazovic (62. Athanasios Melas), Achraf Chayeb (80. Cedric Joshua Wrobel), Kevin Kluthe, Arian Ugljani (74. Gabriel Iacovino), Tim Scharpel, Justin Kotlorz, Brando de Gracia, Alen Vincazovic (95. Julian Pape), Gianluca Gagliardi (74. Henrik Scholz) - Trainer: Lukas Beruda
TSV Ronsdorf: Noah Joel Fischer, Julian Bente (46. Felix Oliver Zymla), Lasse Palsbroecker, Jörn Zimmermann (62. Sven Jürgen von der Horst), Nico Langels, Jona Miklas Ernst (62. Amos Claude Tusevo), Habib Camara, Nico Fuchs, Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta, Konstantinos Likidis - Trainer: Denis Levering
Schiedsrichter: Cedric Schmidt - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Brando de Gracia, 2:0 Alen Vincazovic, 3:0 Brando de Gracia, 4:0 Brando de Gracia, 5:0 Gabriel Iacovino
Der SV Solingen hat spätestens an diesem Sonntagnachmittag die Tabellenführung verspielt – seit nunmehr drei Spielen wartet der SVS auf einen Sieg. Zu Gast bei Jugoslavija Wuppertal hat es nach Rückstand nur für einen Punkt gereicht. Durchgang eins ist kurz vor dem Ende, da ist es Noel-Yacob Okbe (43.) der die Wuppertaler in Führung bringt. Nach Dreifachwechsel auf Seiten der Solinger sorgt Max Zäh (68.) für den Ausgleichstreffer.
FK Jugoslavija Wuppertal – SV Solingen 08/10 1:1
FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Dogan Can, Alper Tosun, Miralem Kljajic, Mohamed Bouaasria, Noel-Yacob Okbe, Faris Hodzic (82. Ivan Stojanovic), Bojan Blazic, Kai-Philipp Höcht (74. Oguzhan Bayraktar), Osman Öztürk, Aleksandar Stanojevic - Trainer: Florim Zeciri
SV Solingen 08/10: Marvin Misiak, Jonas Möller, Cihan Demirtas, Giuseppe Vraka (46. Altin Shala), Francis-Elekwachi Abaegbu, Robin Raaphael Heist, Akin Müjde, Savvas Kioroglou (60. Luan Ismajli), Kevin Kassunga, David Kuyu, Max Niklas Zäh (74. Hasan Kaan Hayta) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
Schiedsrichter: Iyilik Emre - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Noel-Yacob Okbe (43.), 1:1 Max Niklas Zäh (68.)
Alphonso Manata darf zu Gast beim SSV Berghausen schon in der 7. Spielminute jubeln. Eine gute halbe Stunde später setzt Blend Janko (38.) das 2:0 für den FSV Vohwinkel drauf. Ganz spät in Durchgang zwei macht Thomas Held (90.) den Sack endgültig zu. Somit zieht der FSV mit dem SC Reusrath an der Spitze gleich auf, während der SSV im Tabellenkeller keine Schritte nach vorne geht.
SSV Berghausen – FSV Vohwinkel Wuppertal 0:3
SSV Berghausen: Daniel Nellen, Frederik Halbey, Tobias Schöning, Raphael Schruff, Leon Cvetanovic, Musa Ceesay, Justin Bartoschek, Lukas Kobischke, Leon Mockschan (79. Davide Lo Martire), Yaran Mejid (59. Max Pluschke), Dariusz-Alexander Tontsch - Trainer: Ralf Dietrich
FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Niklas Stolle (77. Sami Tajar), Luis Cosimo Fritzsch (84. Jonas Schneider), Nico Korpilla, Niklas Burghard, Ercan Akhan, Alphonso Henock Manata, Tim Zemlianski (68. Thomas Held), Blend Janko (68. Denis Arslan), Nico Sudano, Niklas Dörrier (77. Leon Miguel Zahran) - Trainer: Christian Bialke
Schiedsrichter: Damian Schmidt - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Alphonso Henock Manata (7.), 0:2 Blend Janko (37.), 0:3 Thomas Held (89.)
Mit dem 3:0-Sieg des SV Wermelskirchen über die die SSVg Velbert II überholt der SVW den Kontrahenten des 22. Spieltags, während dieser mit vier Niederlagen in Folge ein wenig in Schieflage gerät. Auf heimischem Geläuf finden die Wermelskirchener besser in die Partie: Furkan Asut (14.) legt vor, ehe Sean Soares (34.) den 2:0-Führungstreffer nachlegt. In Durchgang zwei wird es nicht besser für die Velbert: Nach Foulspiel gibt es die Gelb-Rote Karte und einen Strafstoß, den Nick Salpetro (58.) in der Folge verwandelt.
SV 09/35 Wermelskirchen – SSVg Velbert II 3:0
SV 09/35 Wermelskirchen: Stefano Salpetro, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Sean Soares, Siyamend Alo, Luca Postic, Florian Börsch, Nick Salpetro, Ferat Sari (63. Yannik Noah Wylezol), Ahmad Ahmad (77. Anis Geus), Furkan Asut (79. Justin Katona) - Trainer: Nico Postic - Co-Trainer: Carmelo Salpetro - Co-Trainer: Frank Niewöhner
SSVg Velbert II: Jonathan Freitag, Ayman Amezigar (70. Mahmud Omairatte), Hagen Schneider, Pascal Kubina, Adriano Campitiello, Ilkem Yildirim, Ilias Hassi (41. Rostyslav Proskura), Dmytro Kislin, Lirik Krasniqi (70. Furkan Kurt), Niklas Böhm (41. Faruk Hepgüler), Giovanni Marose - Spielertrainer: Massimo Mondello
Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Furkan Asut (14.), 2:0 Sean Soares (34.), 3:0 Nick Salpetro (58. Foulelfmeter)
Ein Nachmittag, der den BV Gräfrath auf der einen Seite aus dem Tabellenkeller bugsiert, auf der anderen Seite sieben Gegentreffer für den SC Viktoria Rott zu bieten hat und in Folge den Relegationsplatz bringt. Dabei ist die erste Halbzeit so unspektakulär: Der Treffer von Alessio Mangia (22.), der vom Punkt netzt, bleibt der Einzige in den ersten 45 Minuten. Der Doppelschlag durch Marvin Sesek (52.) und Mangia (55.) ist der Anfang des großen Wuppertaler Übels. Denn auf zwei SC-Platzverweise eine knappe Viertelstunde vor dem Schlusspfiff sind die Scheunentore offen. Ismet Agadakmaz (82.), der schnelle Doppelpack von Arbnor Ejupi (87., 88.) und ein weiterer Treffer von Agadakmaz (90.) bringen ein 7:0-Debkal für SC Viktoria Rott, die jetzt auf den Relegationsplatz fallen.
BV Gräfrath – SC Viktoria Wuppertal Rott 89 7:0
BV Gräfrath: Jan Hückeler, Emmanuel Valery Houssou, Dustin Kinkler, Miko Kurth, Agostino Barretta (69. Joseph Kojo Armah), Tom Walther, Alessio Mangia (73. Mertcan Das), Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek, Arbnor Ejupi, Ismail Cakici (46. Yves-David Tshala) - Trainer: Kaan Kursun
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Mamadou Cire Diallo, Prince Chijoke Osuoha, David Amankwah Darko, Pablo Daniel Morais Silva, Abbas Alali (63. Joel Lennox Müller), Ilyas Ikan Asbih, Ibrahim Tarik Molla (58. Kelvingrey Tabe Takor Tabi), Semi Molla, Manaf Ali-Koura (58. Liwaa El-Sarag), Nermin Hadzic, Alan Kalongi (74. Steve Tchenou Wantong) - Trainer: Yousef Hidroj
Schiedsrichter: Raffael Beier (Düsseldorf) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Alessio Mangia (22.), 2:0 Marvin Calcerrada-Sesek (52.), 3:0 Alessio Mangia (55.), 4:0 Ismet Can Agadakmaz (82.), 5:0 Arbnor Ejupi (87.), 6:0 Arbnor Ejupi (88.), 7:0 Ismet Can Agadakmaz (90.)
23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - DV Solingen II
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Richrath
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Cronenberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - Jugoslavija
So., 15.03.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - RW Wülfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Reusrath - BV Gräfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - SV 09/35 W
So., 15.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Türkgücü Vel
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Berghausen
24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SV 09/35 W
So., 22.03.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SC Viktoria
So., 22.03.26 15:00 Uhr Jugoslavija - SSV Germania
So., 22.03.26 15:00 Uhr Cronenberg - SC Reusrath
So., 22.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV Solingen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Hackenberg
So., 22.03.26 15:30 Uhr Richrath - HSV Langenf.
So., 22.03.26 15:30 Uhr Berghausen - Ronsdorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSVg Velbert II