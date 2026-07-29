Bezirksliga 2: So läuft die Vorbereitung der Aufsteiger Am 14. August fällt der Startschuss für die Saison 2026/27 in der Bezirksliga. FuPa Niederrhein gibt euch einen Überblick über die Vorbereitung der Aufsteiger. von Linus Bien · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

So läuft die Vorbereitung der Bezirksliga-Aufsteiger – Foto: Andreas Bornewasser

So richtig rund läuft die Vorbereitung noch bei keinem der vier Aufsteiger aus der Bezirksliga, Gruppe 2. Für den SC Breite Burschen Barmen heißt es, konzentrierter an vermeintlich schwache Gegner heranzugehen. Gegen Mannschaften aus derselben Liga muss der SC Sonnborn dringend nachlegen, während sich beim SSV Bergisch Born II die Defensive als das große Problem darstellt. Die Zweitvertretung der 1. Spvg. Solingen-Wald 03 tritt wiederum in vielen Spielen selbstbewusst auf, musste aber zuletzt einen überraschenden Dämpfer einstecken. Hier ist die Übersicht der Vorbereitungen im Detail:

Gegen vermeintlich Schwächere ist Luft nach oben Der SC Breite Burschen Barmen hat sich mit seinen bisher drei Testspielgegnern noch keinen richtig dicken Brocken vorgenommen. Im Auftaktspiel der Vorbereitung gab es gegen den Hagener A-Ligisten SC Obersprockhövel II einen 2:1-Sieg. Hierbei sei anzumerken, dass die Obersprockhöveler in der abgelaufenen Spielzeit erst aus der Bezirksliga abgestiegen sind. Gegen die Reserve des SV Wermelskirchen, die mit dem Rückzug der ersten Mannschaft wohl zur neuen ersten Auswahl avancieren wird, musste das Team von Moritz Domann hingegen eine 1:3-Schlappe einstecken. Am vergangenen Sonntag (26. Juli) reichte es dann zu einem knappen 4:3-Erfolg gegen den B-Ligisten TuS Hasslinghausen. Da auch in den verbleibenden zwei Tests keine härteren Brocken auf die Breiten Burschen zukommen, bleibt der 16. August abzuwarten – dann geht es zum echten Ligaauftakt gegen Mitaufsteiger SC Sonnborn.

Härtetest lassen in Sonnborn nichts gutes vermuten Der SC Sonnborn hat sich in der laufenden Vorbereitung in jedem Fall viel vorgenommen. Aber vor allem die Härtetests gegen die Bezirksligisten DSC 99 Düsseldorf (0:4) und FC Hellas Hagen (0:3) gingen verloren. Landesligist SC Velbert legte zudem mit einem 7:1-Sieg eine absolute Machtdemonstration gegen die Sonnborner hin. Auch gegen die A-Ligisten Rhenania Hochdahl (3:3) und SC Ayyildiz Remscheid (4:4) blieben die Wuppertaler ohne Sieg. Es verbleiben nun noch zwei Tests, bevor es für die Mannschaft von Dimitrios Trasias im Niederrheinpokal zur höchst komplizierten Aufgabe nach Grevenbroich-Süd geht. Torflut in beide Richtungen bei Bergisch Born Beim SSV Bergisch Born II müssen die Scheunentore bis zum ersten Pflichtspiel definitiv noch geschlossen werden. Das Positive: Nach vorne geht im Grunde ebenso viel, wie die Defensive hinten zulässt. Anfang Juli hat es ein internes Vorbereitungsspiel zwischen Bergisch Borns Landesligamannschaft und der Reserve gegeben – die Teams trennten sich mit einem spektakulären 6:6. Gegen einen klassenhöheren Gegner sechs Tore schießen zu können, ist erst einmal eine ordentliche Erkenntnis. In der Folgepartie beim TFC Wuppertal, der in der Kreisliga A spielt, konnte sich der SSV mit 3:2 durchsetzen. Beim AC Italia Hilden (ebenfalls Kreisliga A) gab es mit dem 4:4 erneut ein torreiches Unentschieden.