Bezirksliga 2: SC Reusrath auf Erfolgskurs

Nicht nur dem SV Wermelskirchen fehlt Zählbares. Überraschend steht Landesliga-Absteiger Cronenberger SC im Tabellenkeller. Für den CSC geht es am Sonntag gegen den SSV Germania Wuppertal, dessen Auftakt mit sieben Punkten durchaus überzeugen kann. Neben dem SVW und den Cronenbergern steht auch der DV Solingen ohne Punktgewinn unten drin. Das ist der vierte Spieltag:
Im vergangenen Jahr haben sie noch in der Kreisliga A gespielt. So richtig angekommen sind beide Mannschaften noch nicht. Zwar hat Viktoria Wuppertal im Flutlichtspiel gegen Wermelskirchen schon einen Dreier sammeln können, die Auftaktspiele liefen allerdings nicht zwingend nach Plan – sechs Gegentore und nur ein eigener Treffer. Noch schlechter läuft es bei DV Solingen. Vergeblich wartet der Aufsteiger bisher auf den ersten Punktgewinn. Und die ersten drei Partien waren regelrechte Torfestivals, allerdings nicht aus Sicht der Rot-Weißen. Eine ernüchternde Tordifferenz von 1:13 steht zu Buche. Das gilt es im Duell der Aufsteiger zu ändern. Eine ausgeglichene Partie ist zu erwarten, auch wenn die Wuppertaler mit Rückenwind aus der vergangenen Woche ins Spiel gehen werden.
Der SC Reusrath ist voll auf Erfolgskurs. In drei Spielen haben sie neun Punkte gesammelt – die maximale Ausbeute. Der kommende Gegner, der SV Wermelskirchen, wird alles daran setzen, diese Serie zu unterbrechen. Der SV steht nämlich tief im Dunkeln des Tabellenkellers. Die Ausbeute des Gastgebers ist komplett gegensätzlich zu der des Tabellenführers aus Reusrath: null Punkte aus den ersten drei Partien. Ob die ersten Punkte jedoch ausgerechnet gegen das womöglich beste Team der Liga eingesammelt werden, ist fraglich.
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV 09/35 W
So., 14.09.25 15:00 Uhr SSV Germania - RW Wülfrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Richrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria - BV Gräfrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Cronenberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Hackenberg - Türkgücü Vel
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Solingen - Jugoslavija
So., 14.09.25 15:30 Uhr Vohwinkel - Berghausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Reusrath - DV Solingen II
6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SSVg Velbert II
So., 21.09.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - HSV Langenf.
So., 21.09.25 15:00 Uhr Cronenberg - SC Viktoria
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Hackenberg
So., 21.09.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Vohwinkel
So., 21.09.25 15:30 Uhr Richrath - SSV Germania
So., 21.09.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Reusrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr Berghausen - SV Solingen
So., 21.09.25 18:00 Uhr Jugoslavija - Ronsdorf