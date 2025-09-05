 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
SC Reusrath auf Erfolgskurs
SC Reusrath auf Erfolgskurs – Foto: Dennis Kemmerling

Bezirksliga 2: SC Reusrath auf Erfolgskurs

Der SC Reusrath hat bislang keine Punkte liegen gelassen. Kellerkind Wermelskirchen, die bisher noch garnicht punkten konnten, wollen den Spitzenreiter ärgern.

Nicht nur dem SV Wermelskirchen fehlt Zählbares. Überraschend steht Landesliga-Absteiger Cronenberger SC im Tabellenkeller. Für den CSC geht es am Sonntag gegen den SSV Germania Wuppertal, dessen Auftakt mit sieben Punkten durchaus überzeugen kann. Neben dem SVW und den Cronenbergern steht auch der DV Solingen ohne Punktgewinn unten drin. Das ist der vierte Spieltag:

Solinger hoffen auf erste Punkte im Duell der Aufsteiger

So., 07.09.2025, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
12:45

Im vergangenen Jahr haben sie noch in der Kreisliga A gespielt. So richtig angekommen sind beide Mannschaften noch nicht. Zwar hat Viktoria Wuppertal im Flutlichtspiel gegen Wermelskirchen schon einen Dreier sammeln können, die Auftaktspiele liefen allerdings nicht zwingend nach Plan – sechs Gegentore und nur ein eigener Treffer. Noch schlechter läuft es bei DV Solingen. Vergeblich wartet der Aufsteiger bisher auf den ersten Punktgewinn. Und die ersten drei Partien waren regelrechte Torfestivals, allerdings nicht aus Sicht der Rot-Weißen. Eine ernüchternde Tordifferenz von 1:13 steht zu Buche. Das gilt es im Duell der Aufsteiger zu ändern. Eine ausgeglichene Partie ist zu erwarten, auch wenn die Wuppertaler mit Rückenwind aus der vergangenen Woche ins Spiel gehen werden.

Underdog aus Wermelskirchen wird auf Punkt hoffen müssen

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
15:30live

Der SC Reusrath ist voll auf Erfolgskurs. In drei Spielen haben sie neun Punkte gesammelt – die maximale Ausbeute. Der kommende Gegner, der SV Wermelskirchen, wird alles daran setzen, diese Serie zu unterbrechen. Der SV steht nämlich tief im Dunkeln des Tabellenkellers. Die Ausbeute des Gastgebers ist komplett gegensätzlich zu der des Tabellenführers aus Reusrath: null Punkte aus den ersten drei Partien. Ob die ersten Punkte jedoch ausgerechnet gegen das womöglich beste Team der Liga eingesammelt werden, ist fraglich.

Weitere Partien des vierten Spieltags:

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:30

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
13:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:00live

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
15:30

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
13:00

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:30

So., 07.09.2025, 18:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
18:00

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV 09/35 W
So., 14.09.25 15:00 Uhr SSV Germania - RW Wülfrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Richrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria - BV Gräfrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Cronenberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Hackenberg - Türkgücü Vel
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Solingen - Jugoslavija
So., 14.09.25 15:30 Uhr Vohwinkel - Berghausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Reusrath - DV Solingen II

6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SSVg Velbert II
So., 21.09.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - HSV Langenf.
So., 21.09.25 15:00 Uhr Cronenberg - SC Viktoria
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Hackenberg
So., 21.09.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Vohwinkel
So., 21.09.25 15:30 Uhr Richrath - SSV Germania
So., 21.09.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Reusrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr Berghausen - SV Solingen
So., 21.09.25 18:00 Uhr Jugoslavija - Ronsdorf

