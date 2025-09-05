Bezirksliga 2: SC Reusrath auf Erfolgskurs

Im vergangenen Jahr haben sie noch in der Kreisliga A gespielt. So richtig angekommen sind beide Mannschaften noch nicht. Zwar hat Viktoria Wuppertal im Flutlichtspiel gegen Wermelskirchen schon einen Dreier sammeln können, die Auftaktspiele liefen allerdings nicht zwingend nach Plan – sechs Gegentore und nur ein eigener Treffer. Noch schlechter läuft es bei DV Solingen. Vergeblich wartet der Aufsteiger bisher auf den ersten Punktgewinn. Und die ersten drei Partien waren regelrechte Torfestivals, allerdings nicht aus Sicht der Rot-Weißen. Eine ernüchternde Tordifferenz von 1:13 steht zu Buche. Das gilt es im Duell der Aufsteiger zu ändern. Eine ausgeglichene Partie ist zu erwarten, auch wenn die Wuppertaler mit Rückenwind aus der vergangenen Woche ins Spiel gehen werden.

Underdog aus Wermelskirchen wird auf Punkt hoffen müssen