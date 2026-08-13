 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Bezirksliga 2: Reusrath eröffnet, Duell der Aufsteiger in Barmen

Der 1. Spieltag der Bezirksliga 2 steht an. Bereits am Freitag (14. August, 19.30 Uhr) eröffnet der tragische Relegationsverlierer SC Reusrath vor heimischer Kulisse gegen TuSpo Richrath.

von Linus Bien · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Der SC Reusrath eröffnet gegen TuSpo Richrath die Saison in der Bezirksliga 2.
Der SC Reusrath eröffnet gegen TuSpo Richrath die Saison in der Bezirksliga 2. – Foto: Marcel Richter

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Bezirksliga 2
FC Remscheid
VfB Hilden II
ASV Mettmann
Cronenberg

Endlich ist es wieder so weit. In Gruppe 2 der Bezirksliga am Niederrhein rollt endlich wieder der Ball. Mit gleich sieben neuen Namen geht es in der Saison 2026/27 an den Start. Der in der abgelaufenen Spielzeit in der Relegation gescheiterte SC Reusrath eröffnet bereits am Freitag (14. August, 19.30 Uhr) gegen TuSpo Richrath. Beim SC Breite Burschen Barmen ist Mitaufsteiger SC Sonnborn zu Gast. Außerdem aufgestiegen ist die Reserve der 1. Spvg. Solingen-Wald, die beim HSV Langenfeld gastieren sowie die zweite Garde des SSV Bergisch Born, die beim BV Gräfrath ihre Bezirksliga-Premiere gibt. Für Absteiger FC Remscheid geht es zum ASV Mettmann, der in der vergangenen Saison auf Platz fünf der Bezirksliga 1 landete. VfB 03 Hilden II hat den Wuppertaler Cronenberger SC zu Gast. Das ist der 1. Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

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Die Partien des 1. Spieltags:

Morgen, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
19:30live

Sa., 15.08.2026, 18:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
18:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SC Breite Burschen Barmen
SC Breite Burschen BarmenSC BB Barmen
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00live

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:30

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
15:15

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
15:30

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:30live

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:30

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Das sind die nächsten Spieltage:

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Reusrath - Cronenberg
So., 23.08.26 12:00 Uhr Solingen 03 II - Vohwinkel
So., 23.08.26 12:30 Uhr SSV Born II - HSV Langenf.
So., 23.08.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Jugoslavija
So., 23.08.26 15:00 Uhr Ronsdorf - ASV Mettmann
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Hackenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Germania - SC BB Barmen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - VfB Hilden II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Richrath - BV Gräfrath

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr HSV Langenf. - Richrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC BB Barmen - VfB Hilden II
So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DV Solingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Solingen 03 II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Germania - FC Remscheid
So., 30.08.26 15:30 Uhr Vohwinkel - SSV Born II
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SC Sonnborn

>>> Hier gehts zum Spielplan der Bezirksliga 2