Bezirksliga 2: Reusrath eröffnet, Duell der Aufsteiger in Barmen

Endlich ist es wieder so weit. In Gruppe 2 der Bezirksliga am Niederrhein rollt endlich wieder der Ball. Mit gleich sieben neuen Namen geht es in der Saison 2026/27 an den Start. Der in der abgelaufenen Spielzeit in der Relegation gescheiterte SC Reusrath eröffnet bereits am Freitag (14. August, 19.30 Uhr) gegen TuSpo Richrath. Beim SC Breite Burschen Barmen ist Mitaufsteiger SC Sonnborn zu Gast. Außerdem aufgestiegen ist die Reserve der 1. Spvg. Solingen-Wald, die beim HSV Langenfeld gastieren sowie die zweite Garde des SSV Bergisch Born, die beim BV Gräfrath ihre Bezirksliga-Premiere gibt. Für Absteiger FC Remscheid geht es zum ASV Mettmann, der in der vergangenen Saison auf Platz fünf der Bezirksliga 1 landete. VfB 03 Hilden II hat den Wuppertaler Cronenberger SC zu Gast. Das ist der 1. Spieltag!
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Reusrath - Cronenberg
So., 23.08.26 12:00 Uhr Solingen 03 II - Vohwinkel
So., 23.08.26 12:30 Uhr SSV Born II - HSV Langenf.
So., 23.08.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Jugoslavija
So., 23.08.26 15:00 Uhr Ronsdorf - ASV Mettmann
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Hackenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Germania - SC BB Barmen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - VfB Hilden II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Richrath - BV Gräfrath
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr HSV Langenf. - Richrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC BB Barmen - VfB Hilden II
So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DV Solingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Solingen 03 II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Germania - FC Remscheid
So., 30.08.26 15:30 Uhr Vohwinkel - SSV Born II
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SC Sonnborn