Bezirksliga 2: Reusrath eröffnet, Duell der Aufsteiger in Barmen

Der SC Reusrath eröffnet gegen TuSpo Richrath die Saison in der Bezirksliga 2. – Foto: Marcel Richter

Endlich ist es wieder so weit. In Gruppe 2 der Bezirksliga am Niederrhein rollt endlich wieder der Ball. Mit gleich sieben neuen Namen geht es in der Saison 2026/27 an den Start. Der in der abgelaufenen Spielzeit in der Relegation gescheiterte SC Reusrath eröffnet bereits am Freitag (14. August, 19.30 Uhr) gegen TuSpo Richrath. Beim SC Breite Burschen Barmen ist Mitaufsteiger SC Sonnborn zu Gast. Außerdem aufgestiegen ist die Reserve der 1. Spvg. Solingen-Wald, die beim HSV Langenfeld gastieren sowie die zweite Garde des SSV Bergisch Born, die beim BV Gräfrath ihre Bezirksliga-Premiere gibt. Für Absteiger FC Remscheid geht es zum ASV Mettmann, der in der vergangenen Saison auf Platz fünf der Bezirksliga 1 landete. VfB 03 Hilden II hat den Wuppertaler Cronenberger SC zu Gast. Das ist der 1. Spieltag!