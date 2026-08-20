Bezirksliga 2: Reusrath braucht Wiedergutmachung und Remscheid-Derby

Wieder ist es der SC Reusrath, der den Spieltag in der Bezirksliga 2 eröffnet: Am Freitagabend (21. August, 19.30 Uhr) empfängt das Team von Askin Polat den Cronenberger SC. Nach der 0:4-Auftaktpleite ist beim SCR Wiedergutmachung angesagt. Am Sonntag (23. August) steht unter anderem das Remscheider Derby zwischen dem FC Remscheid und der SG Hackenberg an. Einen überragenden Auftaktsieg feierte der FSV Vohwinkel gegen die Reserve von DV Solingen. Ihr kommender Gegner, die Zweitvertretung der 1. Spvg. Solingen-Wald, fuhr etwas überraschend einen 4:2-Erfolg gegen den HSV Langenfeld ein. Damit steht auf der Bernd-Kurzrock-Sportanlage ein spannendes Duell bevor. Der 2. Spieltag im Überblick:
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr HSV Langenf. - Richrath
So., 30.08.26 13:00 Uhr Solingen 03 II - Jugoslavija
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC BB Barmen - VfB Hilden II
So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DV Solingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Germania - FC Remscheid
So., 30.08.26 15:30 Uhr Vohwinkel - SSV Born II
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SC Sonnborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr Hackenberg - Ronsdorf
4. Spieltag
So., 06.09.26 11:45 Uhr Solingen 03 II - ASV Mettmann
So., 06.09.26 12:30 Uhr SSV Born II - Jugoslavija
So., 06.09.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Hackenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr Cronenberg - HSV Langenf.
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SC BB Barmen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - BV Gräfrath
So., 06.09.26 15:30 Uhr Richrath - Vohwinkel
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Hilden II - SC Reusrath
So., 06.09.26 18:00 Uhr Ronsdorf - SSV Germania