 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Bezirksliga 2: Reusrath braucht Wiedergutmachung und Remscheid-Derby

Bezirksliga, Gruppe 2: Am 2. Spieltag ist der SC Reusrath nach der 0:4-Auftaktpleite auf Wiedergutmachung aus. Zudem steigt beim FC Remscheid das Lokalderby gegen die SG Hackenberg.

von Linus Bien · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Remscheider Derby zwischen dem FC Remscheid und der SG Hackenberg.
Remscheider Derby zwischen dem FC Remscheid und der SG Hackenberg. – Foto: Andre Peters

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Bezirksliga 2
FC Remscheid
VfB Hilden II
ASV Mettmann
Cronenberg

Wieder ist es der SC Reusrath, der den Spieltag in der Bezirksliga 2 eröffnet: Am Freitagabend (21. August, 19.30 Uhr) empfängt das Team von Askin Polat den Cronenberger SC. Nach der 0:4-Auftaktpleite ist beim SCR Wiedergutmachung angesagt. Am Sonntag (23. August) steht unter anderem das Remscheider Derby zwischen dem FC Remscheid und der SG Hackenberg an. Einen überragenden Auftaktsieg feierte der FSV Vohwinkel gegen die Reserve von DV Solingen. Ihr kommender Gegner, die Zweitvertretung der 1. Spvg. Solingen-Wald, fuhr etwas überraschend einen 4:2-Erfolg gegen den HSV Langenfeld ein. Damit steht auf der Bernd-Kurzrock-Sportanlage ein spannendes Duell bevor. Der 2. Spieltag im Überblick:

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

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Die Partien des 2. Spieltags:

Morgen, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
19:30live

So., 23.08.2026, 12:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
12:00

So., 23.08.2026, 12:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
12:30

So., 23.08.2026, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
12:45

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00live

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SC Breite Burschen Barmen
SC Breite Burschen BarmenSC BB Barmen
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:00live

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Das sind die nächsten Spieltage:

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr HSV Langenf. - Richrath
So., 30.08.26 13:00 Uhr Solingen 03 II - Jugoslavija
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC BB Barmen - VfB Hilden II
So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DV Solingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Germania - FC Remscheid
So., 30.08.26 15:30 Uhr Vohwinkel - SSV Born II
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SC Sonnborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr Hackenberg - Ronsdorf

4. Spieltag
So., 06.09.26 11:45 Uhr Solingen 03 II - ASV Mettmann
So., 06.09.26 12:30 Uhr SSV Born II - Jugoslavija
So., 06.09.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Hackenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr Cronenberg - HSV Langenf.
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SC BB Barmen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - BV Gräfrath
So., 06.09.26 15:30 Uhr Richrath - Vohwinkel
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Hilden II - SC Reusrath
So., 06.09.26 18:00 Uhr Ronsdorf - SSV Germania

>>> Hier gehts zum Spielplan der Bezirksliga 2