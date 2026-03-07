Bezirksliga 2: Reusrath baut Druck auf die Konkurrenz auf

Mit besten Vorzeichen gehen wir in den 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2. An der Spitze der Tabelle haben sich SC Reusrath, FSV Vohwinkel und der SV Solingen punktgleich abgesetzt – die Germania ist am Freitagabend schon erfolgreich und baut Druck auf. Nicht weniger spannend sieht es im unteren Bereich des Tableaus aus: DV Solingen II scheint zwar durch die Niederlage gegen Reusrath abgeschlagen, ist zuvor aber allmählich in Fahrt gekommen. Der SG Hackenberg und dem SSV Berghausen fehlen nur ein Punkt auf den Relegationsplatz, auf dem Germania Wuppertal mit 18 Zählern darum kämpft, kein weiteres Jahr bis zum Ende zittern zu müssen. So sieht der 22. Spieltag aus!
Die Partien 22. Spieltags:
Reusrath legt vor
Unter Flutlicht und entspannten Frühlingstemperaturen hat der SC Germania Reusarth in einem tabellarisch ungleichen Duell die Nase vorn – der Spitzenreiter ist beim Tabellenletzten DV Solingen II zu Gast. In der 39. Spielminute ist es Pascal Hinrichs, der nach Foulspiel an Gian Luca Schumann das Spielgerät per direktem Freistoß im Tor unterbringt – 1:0 Führung. In Durchgang zwei folgen vereinzelt Stiche des Gastgebers, letztlich ist es aber der SC der immer wieder gefährlich vorm Kasten der Klingenstädter auftaucht – ein Tor fällt allerdings nicht mehr. Damit legt die Germania im Titelkampf vor und setzt Druck auf den SV Solingen und den FSV Vohwinkel. DV Solingen hingegen verpasst die Chance selbiges mit dem SSV Berghausen und der SG Hackenberg zu machen.
DV Solingen II – SC Germania Reusrath 0:1
DV Solingen II: Justin Illmann, Paul Christian Berger (86. Oleksandr Lischchuk), Illia Pieshykov, Nahum Belay Ghebressulasie, Yasin Özgede, Pavel Dolynai (80. Baran Aka), Vladyslav Balakai, Ilias El Joudi, Gabriel Binga Pemba (76. Yannis Boddenberg), Eray Yigiter, Stanislao Apicella (74. Emre Mujde) - Trainer: Sahin Sezer
SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser (67. Max Simon Richter-Oldekop), Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis (89. Jan Tobias Gies), Luca David Breuer, Pascal Hinrichs, Paul Degner, Tim Röper (30. Gian Luca Schumann), Dennis Schulte, Gianluca Cserep (90. Daniel Adamek), Armel Ange Kouassi (73. Moritz Kaufmann) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb
Schiedsrichter: Arda Gecgel
Tore: 0:1 Pascal Hinrichs (39.)
___________
Das sind die nächsten Spieltage:
23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - DV Solingen II
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Richrath
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Cronenberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - Jugoslavija
So., 15.03.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - RW Wülfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Reusrath - BV Gräfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - SV 09/35 W
So., 15.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Türkgücü Vel
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Berghausen
24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SV 09/35 W
So., 22.03.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SC Viktoria
So., 22.03.26 15:00 Uhr Jugoslavija - SSV Germania
So., 22.03.26 15:00 Uhr Cronenberg - SC Reusrath
So., 22.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV Solingen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Hackenberg
So., 22.03.26 15:30 Uhr Richrath - HSV Langenf.
So., 22.03.26 15:30 Uhr Berghausen - Ronsdorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSVg Velbert II