Bezirksliga 2 live: HSV Langenfeld fordert TuSpo Richrath im Derby

Nach zwei Spieltagen haben sich in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2, drei Mannschaften vorne einsortiert. FSV Vohwinkel Wuppertal führt die Tabelle nach zwei Siegen und 10:2 Toren an. Ebenfalls perfekt gestartet sind TuSpo Richrath und ASV Mettmann.
Richrath eröffnet den Spieltag bereits am Freitag beim HSV Langenfeld - ein Derby zum Auftakt! Vohwinkel empfängt am Sonntag SSV Bergisch Born II, Mettmann trifft auf DV Solingen II. Auch Aufsteiger SC Breite Burschen Barmen ist nach zwei Siegen stark gestartet und bekommt es nun mit dem noch ungeschlagenen VfB 03 Hilden II zu tun.
Im Tabellenkeller warten TSV Ronsdorf und SC Germania Reusrath noch auf die ersten Punkte. Ronsdorf spielt bei SG Hackenberg, Reusrath empfängt SC Sonnborn. Außerdem reist FC Remscheid nach dem 4:3 gegen Hackenberg zum SSV Germania Wuppertal, während BV Gräfrath den Cronenberger SC erwartet. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 II trifft auf FK Jugoslavija Wuppertal - es ist zeitgleich die erste Paarung des Tages.
4. Spieltag
So., 06.09.26 11:45 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - ASV Mettmann
So., 06.09.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 06.09.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SG Hackenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - HSV Langenfeld
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Breite Burschen Barmen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - BV Gräfrath
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Germania Reusrath
So., 06.09.26 18:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Germania Wuppertal
5. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - SC Germania Reusrath
So., 13.09.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SSV Bergisch Born II
So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TSV Ronsdorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - DV Solingen II
So., 13.09.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SC Sonnborn
So., 13.09.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 13.09.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - Cronenberger SC
So., 13.09.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - VfB 03 Hilden II
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II