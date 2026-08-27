 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Bezirksliga 2 live: HSV Langenfeld fordert TuSpo Richrath im Derby

Bezirksliga: Der HSV Langenfeld und TuSpo Richrath eröffnen den Spieltag. Der FC Remscheid braucht Punkte. Der FSV Vohwinkel wird weiter gejagt.

von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
TuSpo Richrath im Fokus.
TuSpo Richrath im Fokus. – Foto: Peter Teinovic

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Bezirksliga 2
FC Remscheid
VfB Hilden II
ASV Mettmann
Cronenberg

Nach zwei Spieltagen haben sich in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2, drei Mannschaften vorne einsortiert. FSV Vohwinkel Wuppertal führt die Tabelle nach zwei Siegen und 10:2 Toren an. Ebenfalls perfekt gestartet sind TuSpo Richrath und ASV Mettmann.

Richrath eröffnet den Spieltag bereits am Freitag beim HSV Langenfeld - ein Derby zum Auftakt! Vohwinkel empfängt am Sonntag SSV Bergisch Born II, Mettmann trifft auf DV Solingen II. Auch Aufsteiger SC Breite Burschen Barmen ist nach zwei Siegen stark gestartet und bekommt es nun mit dem noch ungeschlagenen VfB 03 Hilden II zu tun.

Im Tabellenkeller warten TSV Ronsdorf und SC Germania Reusrath noch auf die ersten Punkte. Ronsdorf spielt bei SG Hackenberg, Reusrath empfängt SC Sonnborn. Außerdem reist FC Remscheid nach dem 4:3 gegen Hackenberg zum SSV Germania Wuppertal, während BV Gräfrath den Cronenberger SC erwartet. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 II trifft auf FK Jugoslavija Wuppertal - es ist zeitgleich die erste Paarung des Tages.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Morgen, 20:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
20:00
Spieltext HSV Langenf. - Richrath

So., 30.08.2026, 13:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
13:00
Spieltext Solingen 03 II - Jugoslavija

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SC Breite Burschen Barmen
SC Breite Burschen BarmenSC BB Barmen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:00
Spieltext SC BB Barmen - VfB Hilden II

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:00
Spieltext ASV Mettmann - DV Solingen II

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
15:30
Spieltext Vohwinkel - SSV Born II

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:30live
Spieltext BV Gräfrath - Cronenberg

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
15:30live
Spieltext SC Reusrath - SC Sonnborn

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00live
Spieltext SSV Germania - FC Remscheid

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
15:30
Spieltext Hackenberg - Ronsdorf

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Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
So., 06.09.26 11:45 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - ASV Mettmann
So., 06.09.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 06.09.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SG Hackenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - HSV Langenfeld
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Breite Burschen Barmen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - BV Gräfrath
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Germania Reusrath
So., 06.09.26 18:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Germania Wuppertal

5. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - SC Germania Reusrath
So., 13.09.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SSV Bergisch Born II
So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TSV Ronsdorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - DV Solingen II
So., 13.09.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SC Sonnborn
So., 13.09.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 13.09.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - Cronenberger SC
So., 13.09.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - VfB 03 Hilden II
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!