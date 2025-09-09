Bezirksliga 2: Kellerkinder punkten, Reusrath bleibt an der Spitze

Bezirksliga, Gruppe 2: Die Reserve von DV Solingen, der SV Wermelskirchen und der Cronenberger SC punkten erstmals in der laufenden Saison. SV Solingen zieht gleich mit dem Spitzenreiter. Das war der vierte Spieltag:
Trotz Unterzahl gewinnt der SV Solingen bei TuSpo Richrath mit 4:2. Der Anfang des Spiels sollte direkt die Weichen stellen. Max Niklas Zäh (8.) und Alexander Hotea-Mironescu (12.) erhöhten den Spielstand früh auf 2:0. Auch die Gelb-Rote Karte für denselben Torschützen Hotea-Mironescu in der 41. Spielminute sollte keine Bremse für die Solinger sein. Zäh (45.) schnürte kurz vor dem Halbzeitpfiff den Doppelpack. Auch nach dem Wiederanpfiff gab es keine Ruhe für TuSpo: Marvin Stahlhaus (51.) erhöhte auf 4:0. Ein Lebenszeichen sendete Dustin Beyen (54.), der schon sein viertes Saisontor erzielen konnte. Auch der Treffer von Brando de Gracia (84.) änderte nichts mehr, und es blieb beim Auswärtssieg für den SVS. Dieser ist jetzt punktgleich mit Spitzenreiter Germania Reusrath.
TuSpo Richrath – SV Solingen 08/10 2:4
TuSpo Richrath: Lars Sekulla, Marius Lindemann (82. Athanasios Melas), Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu, Achraf Chayeb (82. Justin Kotlorz), Dustin Beyen, Arian Ugljani (67. Gabriel Iacovino), Tim Scharpel, Elias Dittmann, Alen Vincazovic, Jonas Schäfer (72. Brando de Gracia) - Trainer: Lukas Beruda - Trainer: Alexander Rüttgers - Trainer: Julian Pape
SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Ben Marcel Jelitte (77. Mathias Amoussou Guenou), Malik Amoussou-Tchibara, Bilal Elias, Hasan Kaan Hayta, Emre Mujde (46. Marvin Stahlhaus), Giuseppe Vraka (46. Altin Shala), David Kuju (92. Hidi Kadessy), Max Niklas Zäh (62. Akin Müjde), Alexander Hotea-Mironescu - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Max Niklas Zäh (8.), 0:2 Alexander Hotea-Mironescu (12.), 0:3 Max Niklas Zäh (45.), 0:4 Marvin Stahlhaus (51.), 1:4 Dustin Beyen (54.), 2:4 Brando de Gracia (84.)
Gelb-Rot: Alexander Hotea-Mironescu (41./SV Solingen 08/10/)
Rot-Weiß Wülfrath und der TSV Ronsdorf trennen sich mit einem 2:2-Remis. Kouadia Wilfried Taki (10.) brachte die Gäste aus Ronsdorf früh in Führung. Davide Mangia (26.) glich aus, ehe Schad Hassen (86.) kurz vor Schluss das Spiel drehte. Für die Wülfrather schien es der sichere Sieg, doch Konstantinos Likidis (89.) konnte den Dreier für Rot-Weiß noch abwenden. Ronsdorf holt so einen wichtigen Punkt im Rennen um die Plätze im oberen Tabellendrittel.
SV Rot-Weiß Wülfrath – TSV Ronsdorf 2:2
SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Ibrahim Yilmaz, Haci Bayram Köseoglu, Hasan Ülker, Jan-Steffen Meier, Adil El Hajui, Fabion Baljiu, Alihan Adigüzel (77. Schad Hassan), Davide Mangia, Stephensunny Udoree Chukwudi, Nabil Jaouadi (12. Ercan Kalkavan) - Trainer: Ibo Cöl
TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Sven Jürgen von der Horst, Sebastian Schröder, Marvin Merchel (46. Habib Camara), Felix Anton Suhre, Nico Langels, Nico Fuchs (90. Leon Spiecker), Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta (72. Kevin Fajkis), Yannik Hünninghaus (83. Konstantinos Likidis), Kouadia Wilfried Taki (46. Lasse Palsbroecker) - Trainer: Denis Levering
Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Kouadia Wilfried Taki (10.), 1:1 Davide Mangia (26.), 2:1 Schad Hassan (86.), 2:2 Konstantinos Likidis (89.)
Ein Elfmeter und ein knapper 1:0-Sieg bringen dem Cronenberger SC die ersten Punkte. Vor der Saison hätten die wenigsten gedacht, dass der Landesliga-Absteiger so einen Fehlstart hinlegen würde. Gegen Germania Wuppertal gab es am vergangenen Spieltag dann den ersten Dreier. Hakan Türkmen (41.) verwandelte den Foulelfmeter kurz vor der Halbzeit und verschaffte seinem Team so den Sieg. Der CSC klettert auf den 15. Tabellenplatz.
Cronenberger SC – SSV Germania Wuppertal 1:0
Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Davide Leikauf, Leon-David Groß, Bruno Silva Ferreira, Luis Rosenecker, Hakan Türkmen (88. Furkan Kurt), Bradley Lofolomo, Aldin Hamidovic (87. Okan Bök), Daniel López de la Rosa (62. Alhamwi Ghiath), Gian-Luca Stindt (79. Enrico Francesco Wagner), Dominik Schäfer - Trainer: Tim Wagner - Trainer: Samir El Hajjaj
SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Alkan Sahingöz, Mersad Alijevic, Cem Bodur (67. Salem Alijevic), Arsen Mustafa (46. Mustafa Alkan), Kilian Wendling, Julian Weidmann (62. Bilal Benchelh), Lukas Janz (77. Danylo Plakhin), Eren Özkan (84. Mustafa Sungur), Ege Erdem, Benedikt Steven - Trainer: Ünsal Bayzit
Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Hakan Türkmen (41. Foulelfmeter)
Der BV Gräfrath verpasst dem HSV Langenfeld eine 3:0-Klatsche. Gerade erst rollt der Ball, da trifft Ismail Cakici (3.) zum 1:0. Das Spiel bleibt lange ohne größere Ereignisse, bis Alessio Mangia in der 81. und 88. Spielminute den Spielstand auf 3:0 für seine Gräfrather erhöht. Langenfeld verpasst so den Schritt nach ganz oben.
BV Gräfrath – HSV Langenfeld 3:0
BV Gräfrath: Faria Baraza, Emmanuel Valery Houssou (85. Agostino Barretta), Miko Kurth, Joseph Kojo Armah (34. Mertcan Das), Yves-David Tshala, Tom Walther, Alessio Mangia, Marvin Calcerrada-Sesek, Genc Alija (65. Max Zymla), Arbnor Ejupi, Michael Kluft - Trainer: Claudius Zymla
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Nephthalie Ngoma Ndey, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani, Giuseppe Licausi (46. Ginet Celebi), Nabil Al Khabbachi (86. Lorenz Staehler), Faissal El Amrani, Oleksii Yermolaiev (75. Marin Lilic), Fabian Pastow - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta - Trainer: Milad Hoseyny
Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ismail Cakici (3.), 2:0 Alessio Mangia (81.), 3:0 Alessio Mangia (88.)
Das Duell der Aufsteiger endet mit einem 2:2-Unentschieden. Lange sieht es düster aus für den bislang punktlosen DV Solingen. Ein Eigentor von Yasin Özgede (35.) brachte Viktoria Wuppertal in Führung. Spät in der zweiten Hälfte erhöhte Ans Mohammad Hassan Al Khalil (80.) auf 2:0. Für die Solinger kein Grund aufzugeben: Oleksandr Lischuk (85.) erzielte den Anschlusstreffer, ehe Yannis Boddenberg (90.) in der Nachspielzeit das Kellerduell ausglich. Die Solinger stehen zwar auf dem letzten Platz, können sich aber über den ersten Punktgewinn freuen.
DV Solingen II – SC Viktoria Wuppertal Rott 89 2:2
DV Solingen II: Vladyslav Maslovskyi, Gianluca Aurelio, Illia Pieshykov, Yasin Özgede (80. Ibrahim Rtobi), Osman Kalayci, Pavel Dolynai (64. Yannis Boddenberg), Velkov Veliyan (76. Paul Christian Berger), Vladyslav Balakai (86. Anass Ziry), Ahmet Gülmez (90. Emre Karademir), Oleksandr Lischchuk - Trainer: Sebastiano Spinella
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Kevin Robert Gilej, Liwaa El-Sarag, Sergen Isler (73. Fatih Kurt), Ibrahim Tarik Molla, Kibang Anthony Tem, Musa Mansaray, Steve Tchenou Wantong (68. Ayoub Akki), Basel Ziad Shamo, Nermin Hadzic (86. Ilyas Ikan Asbih), Kelvingrey Tabe Takor Tabi, Ans Mohammad Hassan Al Khalil - Trainer: Yousef Hidroj
Schiedsrichter: Bekir Durmus (Krefeld) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Yasin Özgede (35. Eigentor), 0:2 Ans Mohammad Hassan Al Khalil (80.), 1:2 Oleksandr Lischchuk (85.), 2:2 Yannis Boddenberg (90.)
Überraschendes 3:3-Unentschieden zwischen dem SV Wermelskirchen und dem SC Reusrath. Der Außenseiter ging durch den Treffer von Nick Salpetro (28.) sogar in Führung. Für den Favoriten dürfte es in der Halbzeitpause eine deftige Ansprache gegeben haben, was sich anschließend auch auf dem Platz zeigte. Leo Luca De Rubertis (58.) und der doppelte Biagio Giuliano Rizzelli (66., 77.) brachten den Gästen eine komfortable 3:1-Führung. Doch der SVW schaffte noch den Turnaround: Cedric Haldenwang (87.) und erneut Salpetro (90.+3) schockten die Reusrather und sorgten überraschend für den ersten Punktgewinn.
SV 09/35 Wermelskirchen – SC Germania Reusrath 3:3
SV 09/35 Wermelskirchen: Stefano Salpetro, Burak Altundag (65. Marco Carone), Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol (77. Florian Börsch), Resit Cetin (77. Eren Yilmaz), Luca Postic, Cengiz Cetin (83. Anis Geus), Nick Salpetro, Ferat Sari
SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger (90. Nils Fischer), Jan Tobias Gies (61. Biagio Giuliano Rizzelli) (84. Armel Ange Kouassi), Lasse Theus, Dennis Schulte (60. Yaran Mejid), Max Simon Richter-Oldekop, Gian Luca Schumann, Luca Oliver Piatkowski (73. Daniel Mücke) - Trainer: Marco Schobhofen - Trainer: Jürgen Glomb
Schiedsrichter: Michael Dröghoff - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Nick Salpetro (28.), 1:1 Leo Luca De Rubertis (58.), 1:2 Biagio Giuliano Rizzelli (66.), 1:3 Biagio Giuliano Rizzelli (77.), 2:3 Cedric Haldenwang (87.), 3:3 Nick Salpetro (90.+3)
SSVg Velbert II – SG Hackenberg 3:1
SSVg Velbert II: Jonathan Freitag, Adriano Campitiello (77. Mahmud Omairatte), Aissa Sealiti, Soufiane Boumouchoun, Hagen Schneider, Ilkem Yildirim, Dmytro Kislin, Benjamin Hemcke (68. Ilias Hassi), Cellou Diallo, Lirik Krasniqi (80. Roni Ongun), Abdel Mounaim Aoufir (59. Rostyslav Proskura) - Trainer: Massimo Mondello
SG Hackenberg: Jason Stockter, Dustin Pavlovski, Malik Ijfiri, Kai-Philipp Höcht, Simone-Fabio Donadio, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien, David Tischler, Leon Michael Sierant, Mario De Siena - Trainer: Zdenko Kosanovic
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Leon Michael Sierant (25.), 1:1 Abdel Mounaim Aoufir (45.), 2:1 Cellou Diallo (67.), 3:1 Ilias Hassi (90.)
Besondere Vorkommnisse: Adriano Campitiello (SSVg Velbert II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (40.).
SSV Berghausen – Türkgücü Velbert 2:0
SSV Berghausen: Louis Christoph, Nick Michna, Lucas Wieczorek, Robin Bastian (87. Max Pluschke), Raphael Schruff, Leon Cvetanovic (93. Faris Shikh Ibrahim), Robin Scholer, Musa Ceesay, Justin Bartoschek (93. Max Weis), Leon Mockschan (67. Jannik Junius), Rzgin Issa (71. Ege Kilic) - Trainer: Ralf Dietrich - Trainer: Sebastian Rommerswinkel
Türkgücü Velbert: Leon Jovceski, Bujar Tahiraj, Cengiz Saral (81. Manaf Ali-Koura), Vitaliy Golik, Edin Husidic, Kerim Sali, Filippas Filippou, Mete Türk (77. Oguzhan Coruk), Ismet Can Agadakmaz (59. Kerem Dogan), Abbas Alali, Efe Türk (59. Vinicius De Andrade Souza) - Trainer: Zeljko Nikolic
Schiedsrichter: Marwin Schmidt - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Rzgin Issa (58.), 2:0 Max Pluschke (89.)
Der FSV Vohwinkel kann die Siegesserie von Jugoslavija Wuppertal unterbrechen und gewinnt auswärts mit 1:0. Lange passierte in dieser Partie nicht viel, bis Alphonso Henock Manata (78.) die Gäste in Führung brachte. In der Nachspielzeit sah FSV-Spieler Nico Korpilla (90.+3) die Gelb-Rote Karte. Für den Aufsteiger bedeutet das den ersten Punktverlust in der laufenden Saison, Vohwinkel feiert den zweiten Dreier.
FK Jugoslavija Wuppertal – FSV Vohwinkel Wuppertal 0:1
FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Mustafa Mujkanovic, David Arsenijevic, Miralem Kljajic, Jean Baumgarten, Yassin Bouaasria, Zakaria Jarrayi, Osman Öztürk, Mirza Mujkanovic, Luca Alessio Lenz - Trainer: Florim Zeciri
FSV Vohwinkel Wuppertal: Nils Ole Engels, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Sami Tajar, Nico Korpilla, Denis Arslan, Alphonso Henock Manata, Tim Zemlianski, Nico Sudano, Julian Shaun Kanschik, Niklas Dörrier - Trainer: Tobias Orth
Schiedsrichter: Mahmut Öz
Tore: 0:1 Alphonso Henock Manata (78.)
Gelb-Rot: Nico Korpilla (90./FSV Vohwinkel Wuppertal/)
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV 09/35 W
So., 14.09.25 15:00 Uhr SSV Germania - RW Wülfrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Richrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria - BV Gräfrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Cronenberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Hackenberg - Türkgücü Vel
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Solingen - Jugoslavija
So., 14.09.25 15:30 Uhr Vohwinkel - Berghausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Reusrath - DV Solingen II
6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SSVg Velbert II
So., 21.09.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - HSV Langenf.
So., 21.09.25 15:00 Uhr Cronenberg - SC Viktoria
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Hackenberg
So., 21.09.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Vohwinkel
So., 21.09.25 15:30 Uhr Richrath - SSV Germania
So., 21.09.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Reusrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr Berghausen - SV Solingen
So., 21.09.25 18:00 Uhr Jugoslavija - Ronsdorf