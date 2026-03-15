Bezirksliga 2: Fünf Torfestivals – Hackenberg gewinnt Kellerduell

Zuletzt galt TuSpo Richrath noch als das Team der Stunde – bei Germania Wuppertal zu Gast war schon nah 35 Spielminuten klar, es würde schwer werden, die Serie zu halten. Benedikt Steven (28.) und Tarik Özkan (35.) brachten die 2:0-Pausenführung für die Gastgeber. Gute 20 Minuten nach Wiederanpfiff setzte Kouadia Taki (66.) den dritten Treffer drauf. Dann wurde es bitter für TuSpo: Mustafa Alkan (75.) und Levin Ceylan (80.) vollendeten den perfekten Tag für die Wuppertaler, die sich ein vier-Punkte-Polster auf die Abstiegszone aufbauen konnten. Eine Viertelstunde reicht dem HSV

Der HSV Langenfeld macht da weiter, wo er letzte Woche aufgehört hat und gewinnt schon wieder 3:0 – dieses Mal gegen Rot-Weiß Wülfrath. Und da reicht dem HSV eine effektive Viertelstunde in Durchgang zwei, in der Oleksii Yermolaiev (53.) einen Treffer markiert und Fabian Pastow (64., 68.) den schnellen Doppelpack schnürt. RW Wülfrath bleibt weiterhin im Tiefflug, dürfte sich im Normalfall aber keine Abstiegssorgen machen. Viktoria Rott fällt auf den Abstiegsplatz

Der SC Viktoria Rott fällt auf einen Abstiegsplatz, dabei haben sie gegen den Cronenberger SC sogar geführt. Der 1:0-Führungstreffer für die Gastgeber ist aber eher eine Zufallsproduktion aus einem Eigentor durch Younes El-Abdouni (10.). El-Abdouni (24.) ist es, dem wenig später selbst der Ausgleichstreffer gelingt, der den CSC regelrecht ins Rollen bringen sollte. Dominik Schäfer (34.) erhöhte vor dem Pausentee auf 2:1. Durch Kleomenis Tsioutsioulitis (61.) klingelte es nach dem Wiederanpfiff erneut im Kasten der Wuppertaler. Jonas Niehues (67.) machte dann mit dem 4:1 endgültig den Deckel drauf. Das sollte dem Landesliga-Absteiger allerdings nicht reichen: In der Schlussphase drehten Schäfer (80.) und Gian-Luca Stindt (81.) nochmal auf und versetzten der Viktoria so einen ordentlichen Nackenschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Reusrath mit Anlauf zum Titel?

Der SC Reusrath setzt ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz im Titelkampf. Auf heimischem Geläuf zerschießt das Team von Marco Schobhofen den BV Gräfrath. In Durchgang eins sind es Armel Kouassi (24.), Gian Luca Schumann (33.) und Pascal Hinrichs (37.) die die 3:0-Pausenführung bringen. Einen Leistungseinfall – zumindest im Anbetracht der Torgefahr – sollte der Germania nicht passieren. Gianluca Cserep (72.), Moritz Kaufmann (85.) und erneut Hinrichs (87.) machten das halbe dutzend voll. Damit bleibt der SC weiter auf Titelkurs und erspielt sich ordentlich Rückenwind für die letzten elf Ligaspiele. Über Solingen ziehen Wolken auf

So langsam wird es für DV Solingen II eine verdammt knappe Kiste, wenn sie noch ein Wörtchen im Kampf um den Klassenerhalt mitreden wollen. Bei der Zweitvertretung der SSVg Velbert gab es an diesem Spieltag nichts zu holen. Doch es dauerte fast 45 Minuten bis Rostyslav Proskura (44.) die Partie einen Treffer schenkte. Damit ist der 21-Jährige auf den Geschmack gekommen: Gute fünf Minuten nach Wiederanpfiff legte er das 2:0 drauf. Kurz darauf war es Faruk Hepgüler (55.) der den dritten Treffer für die SSVg erzielte. Kurz vor Schluss dann der Ehrentreffer für das Liga-Schlusslicht durch Aktay Sezer (88.), der in der Nachspielzeit von Giovanni Marose (90.+2) dann wieder egalisiert wurde. Zehn Punkte sind es Stand jetzt, die DV Solingen auf den Relegationsplatz fehlen – ob sie diese Herkulesaufagbe bewältigen können? Hackenberg auf einem vielversprechenden Weg

Nur drei Minuten brauchte die SG Hackenberg, um drei Punkte im Kellerduell perfekt zu machen. In Durchgang eins hatten aber weder der Gastgeber, noch der SV Wermelskirchen etwas in den Spielbericht beizutragen. In Halbzeit zwei ging es dann umso schneller: Emilio Perrone (51.) und Leon Sierant (54.) brauchten keine fünf Minuten die SG in Führung zu bringen. Mehr Tore sollten in diesem Kellerduell auch nicht mehr fallen. Damit springen die Hackenberger auf den 15. Tabellenplatz, während der SVW mit einem sechs-Punkte-Vorsprung zumindest nicht mehr viele Punkte hergeben sollten, um den Klassenerhalt entspannt über die Bühne zu bringen. Fließbandarbeit à la Alphonso Manata

Natürlich ist es wieder Alphonso Manata, der den FSV Vowinkel erneut ins Glück schießt. Im Duell gegen Türkgücü Velbert schnürt der jetzt 25-Tore-Mann den Doppelpack schon in Durchgang eins (11., 34.). Zwar kamen die Velberter durch Seonghyeok Lee (42.) nochmals ran, der aus elf Metern einen kühlen Kopf behielt, doch brachten die zweiten 45 Minuten keine Treffer mehr. Der FSV steht damit weiterhin punktgleich mit dem Spitzenreiter auf dem zweiten Platz. SV Solingen entgegnet den schlechten Wochen

Der SV Solingen musste in den vergangenen Wochen herbe Rückschläge hinnehmen – darunter der Fall von der Pole-Position auf den dritten Tabellenplatz. Gegen den SSV Berghausen bewies der SVS, welche Ansprüche er im Titelkampf stellt. Max Zäh (16., 41.) legte in Durchgang eins mit dem Doppelpack den Grundstein für einen erfolgreichen Solinger Nachmittag. Marvin Stahlhaus (71.) und Akin Müjde (72.) legten in kürzester Zeit zwei weitere Treffer nach. Der letzte Doppelschlag zum 6:0-Endstand folgte in der Schlussphase durch Stahlhaus (77.) und Bilal Elias (81.). Damit meldet sich der SV Solingen mit einem eindrucksvollen Erfolg zurück im Kampf um den großen Wurf gen Landesliga. Der SSV rutscht weiter in die Krise und hat nun seinen Punkte Abstand auf das rettende Ufer. Jugoslavija verteidigt den vierten Platz