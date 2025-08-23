Bezirksliga 2 explodiert mit Delay Sports und Veritas

Der Pokalsieger und Vorjahresdritte aus Marienfelde will erneut oben angreifen. Mit von der Sitt und Schmidt hat man brandgefährliche Offensivkräfte. Neukölln darf nie unterschätzt werden.

Der Ex-Landesligist Stern Britz ist nach einer enttäuschenden Saison runderneuert in die Liga zurückgekehrt. Gegen Sparta II gilt es, die Heimstärke zu nutzen und einen Fehlstart zu vermeiden.

Infos, Daten und News über die Bezirksliga Berlin - Staffel 2

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!