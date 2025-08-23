Bezirksliga 2 explodiert mit Delay Sports und Veritas

Am Sonntag startet die 2.Staffel der Berliner Bezirksliga in die Saison 2025/26. Gleich zum Auftakt stehen prestigeträchtige Duelle auf dem Programm – mit Favorit Delay Sports, ambitionierten Verfolgern wie SFC Veritas 96 und Traditionsvereinen. Ein Überblick über alle Partien
Der VfB empfängt zum Auftakt den „ewigen Bezirksligisten“ aus Grünau, der seit elf Jahren in der achten Liga spielt. Nach einer wackligen Vorsaison will der GBC diesmal früher die nötigen Punkte sammeln. Der VfB gilt als heimstark und könnte direkt ein Ausrufezeichen setzen.
Der Dritte der Vorsaison trifft auf den Aufsteiger. Lübars will nach dem verpassten Landesliga-Aufstieg nun endlich hoch. Veritas gilt als spielstarker, aber unerfahrener Underdog. Mit einem Kader klangvoller Namen wie Basti Ghasemi (Ex Profi bei Greuther Fürth), Onur Uslucan (türkische Profi Liga) und Top-Knipser Mehmet Aydin
Der TSC kehrt nach dem direkten Wiederabstieg 23/24 zurück in die Bezirksliga. Gegen die Charlottenburger Reserve wartet gleich ein unangenehmer Prüfstein. Viel hängt davon ab, ob die Gäste ihre neu formierte Mannschaft schnell stabilisieren können.
Ein Duell zweier Teams, die im Mittelfeld der Tabelle erwartet werden. Bosna gilt als heimstark, Mariendorf setzt traditionell auf Tempo. Beide Teams wollen früh Punkte gegen den Abstieg sichern.
Das Topspiel des Spieltags: Der Social-Media-Klub mit bundesweiter Aufmerksamkeit trifft auf den Landesliga-Absteiger aus Wittenau. Delay gilt als klarer Meisterschaftsfavorit, Concordia will aber direkt zeigen, dass man die sofortige Rückkehr anpeilt.
Zwei Teams, die sich im Tabellenmittelfeld wiederfinden dürften. Wilhelmsruh reist mit eingespielter Truppe an, Heinersdorf muss sich nach personellen Veränderungen noch einspielen.
Der Pokalsieger und Vorjahresdritte aus Marienfelde will erneut oben angreifen. Mit von der Sitt und Schmidt hat man brandgefährliche Offensivkräfte. Neukölln darf nie unterschätzt werden.
Der Ex-Landesligist Stern Britz ist nach einer enttäuschenden Saison runderneuert in die Liga zurückgekehrt. Gegen Sparta II gilt es, die Heimstärke zu nutzen und einen Fehlstart zu vermeiden.
