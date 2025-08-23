 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
– Foto: Ralf Seedorff

Bezirksliga 2 explodiert mit Delay Sports und Veritas

Influencer Klub hat Absteiger Wittenau zu Gast - Alle Spiele vom 1.Spieltag in der Vorschau

Am Sonntag startet die 2.Staffel der Berliner Bezirksliga in die Saison 2025/26. Gleich zum Auftakt stehen prestigeträchtige Duelle auf dem Programm – mit Favorit Delay Sports, ambitionierten Verfolgern wie SFC Veritas 96 und Traditionsvereinen. Ein Überblick über alle Partien

Morgen, 11:00 Uhr
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
11:00

Der VfB empfängt zum Auftakt den „ewigen Bezirksligisten“ aus Grünau, der seit elf Jahren in der achten Liga spielt. Nach einer wackligen Vorsaison will der GBC diesmal früher die nötigen Punkte sammeln. Der VfB gilt als heimstark und könnte direkt ein Ausrufezeichen setzen.

Morgen, 12:00 Uhr
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
12:00live

Der Dritte der Vorsaison trifft auf den Aufsteiger. Lübars will nach dem verpassten Landesliga-Aufstieg nun endlich hoch. Veritas gilt als spielstarker, aber unerfahrener Underdog. Mit einem Kader klangvoller Namen wie Basti Ghasemi (Ex Profi bei Greuther Fürth), Onur Uslucan (türkische Profi Liga) und Top-Knipser Mehmet Aydin

Morgen, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
12:00

Der TSC kehrt nach dem direkten Wiederabstieg 23/24 zurück in die Bezirksliga. Gegen die Charlottenburger Reserve wartet gleich ein unangenehmer Prüfstein. Viel hängt davon ab, ob die Gäste ihre neu formierte Mannschaft schnell stabilisieren können.

Morgen, 12:15 Uhr
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
12:15

Ein Duell zweier Teams, die im Mittelfeld der Tabelle erwartet werden. Bosna gilt als heimstark, Mariendorf setzt traditionell auf Tempo. Beide Teams wollen früh Punkte gegen den Abstieg sichern.

Morgen, 12:30 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
12:30live

Das Topspiel des Spieltags: Der Social-Media-Klub mit bundesweiter Aufmerksamkeit trifft auf den Landesliga-Absteiger aus Wittenau. Delay gilt als klarer Meisterschaftsfavorit, Concordia will aber direkt zeigen, dass man die sofortige Rückkehr anpeilt.

Morgen, 12:45 Uhr
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
12:45

Zwei Teams, die sich im Tabellenmittelfeld wiederfinden dürften. Wilhelmsruh reist mit eingespielter Truppe an, Heinersdorf muss sich nach personellen Veränderungen noch einspielen.

Morgen, 14:00 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
14:00

Der Pokalsieger und Vorjahresdritte aus Marienfelde will erneut oben angreifen. Mit von der Sitt und Schmidt hat man brandgefährliche Offensivkräfte. Neukölln darf nie unterschätzt werden.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
14:00live

Der Ex-Landesligist Stern Britz ist nach einer enttäuschenden Saison runderneuert in die Liga zurückgekehrt. Gegen Sparta II gilt es, die Heimstärke zu nutzen und einen Fehlstart zu vermeiden.

Infos, Daten und News über die Bezirksliga Berlin - Staffel 2

