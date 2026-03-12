 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Bezirksliga 2: DV Solingen II in Zugzwang – SV Solingen im Formtief

Bezirksliga, Gruppe 2: Sollte sich DV Solingen II noch ernsthafte Hoffnungen auf den Ligaverbleib machen, müsste gegen eine schwächelnde Zweitvertretung der SSVg Velbert ein Sieg her.

Rappelt sich DV Solingen II nochmal auf?
Rappelt sich DV Solingen II nochmal auf? – Foto: wilhelm gundlach

DV Solingen II ist zuletzt mit besseren Leistungen aufgefallen – um die Resthoffnung über einen Bezirkslianverbleib zu wahren, müssen Dreier her. So zum Beispiel am am kommenden Sonntag gegen die Zweitvertretung der SSVg Velbert, die mit vier Niederlagen in Folge, in einem Formtief steckt. Ebenfalls in einem Formtief steckt der SV Solingen. Die Tabellenführung verspielt, gilt es also jetzt gegen den SSV Berghausen wieder dreifach zu punkten, um den SC Reusrath und den FSV Vohwinkel nicht von dannen ziehen zu lassen. Das ist der 23. Spieltag!

Die Partien 23. Spieltags:

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:00

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:15live

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:00live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:30live

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
13:00

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:30

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:00

Das sind die nächsten Spieltage:

24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SV 09/35 W
So., 22.03.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SC Viktoria
So., 22.03.26 15:00 Uhr Jugoslavija - SSV Germania
So., 22.03.26 15:00 Uhr Cronenberg - SC Reusrath
So., 22.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV Solingen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Hackenberg
So., 22.03.26 15:30 Uhr Richrath - HSV Langenf.
So., 22.03.26 15:30 Uhr Berghausen - Ronsdorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSVg Velbert II

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Reusrath - RW Wülfrath
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr HSV Langenf. - Jugoslavija
So., 29.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Cronenberg
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Richrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - BV Gräfrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - Türkgücü Vel
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Berghausen
So., 29.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - DV Solingen II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Vohwinkel

