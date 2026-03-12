Bezirksliga 2: DV Solingen II in Zugzwang – SV Solingen im Formtief

Rappelt sich DV Solingen II nochmal auf? – Foto: wilhelm gundlach

DV Solingen II ist zuletzt mit besseren Leistungen aufgefallen – um die Resthoffnung über einen Bezirkslianverbleib zu wahren, müssen Dreier her. So zum Beispiel am am kommenden Sonntag gegen die Zweitvertretung der SSVg Velbert, die mit vier Niederlagen in Folge, in einem Formtief steckt. Ebenfalls in einem Formtief steckt der SV Solingen. Die Tabellenführung verspielt, gilt es also jetzt gegen den SSV Berghausen wieder dreifach zu punkten, um den SC Reusrath und den FSV Vohwinkel nicht von dannen ziehen zu lassen. Das ist der 23. Spieltag!