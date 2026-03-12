Bezirksliga 2: DV Solingen II in Zugzwang – SV Solingen im Formtief

DV Solingen II ist zuletzt mit besseren Leistungen aufgefallen – um die Resthoffnung über einen Bezirkslianverbleib zu wahren, müssen Dreier her. So zum Beispiel am am kommenden Sonntag gegen die Zweitvertretung der SSVg Velbert, die mit vier Niederlagen in Folge, in einem Formtief steckt. Ebenfalls in einem Formtief steckt der SV Solingen. Die Tabellenführung verspielt, gilt es also jetzt gegen den SSV Berghausen wieder dreifach zu punkten, um den SC Reusrath und den FSV Vohwinkel nicht von dannen ziehen zu lassen. Das ist der 23. Spieltag!
24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SV 09/35 W
So., 22.03.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SC Viktoria
So., 22.03.26 15:00 Uhr Jugoslavija - SSV Germania
So., 22.03.26 15:00 Uhr Cronenberg - SC Reusrath
So., 22.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV Solingen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Hackenberg
So., 22.03.26 15:30 Uhr Richrath - HSV Langenf.
So., 22.03.26 15:30 Uhr Berghausen - Ronsdorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSVg Velbert II
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Reusrath - RW Wülfrath
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr HSV Langenf. - Jugoslavija
So., 29.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Cronenberg
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Richrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - BV Gräfrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - Türkgücü Vel
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Berghausen
So., 29.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - DV Solingen II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Vohwinkel