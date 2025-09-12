 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Überraschung für den DV Solingen?
Überraschung für den DV Solingen? – Foto: E.Kaya Photography

Bezirksliga 2: DV Solingen II hofft auf Überraschung

Die Zweitvertretung des DV Solingen hat am vergangen Spieltag den ersten Zähler eingesammelt. Den ersten Dreier beim Tabellenführer zu holen, wäre durchaus eine Überraschung.

Das David-gegen-Goliath-Duell zwischen dem DV Solingen und dem SC Germania Reusrath wird am kommenden Wochenende allerdings nicht das Topspiel der Woche. Diesen Titel verdient sich die Partie zwischen dem SV Solingen und dem Überraschungsteam der Liga, Jugoslavija Wuppertal. TuSpo Richrath wird sich von den Abstiegsplätzen entfernen wollen, dafür müssten sie beim TSV Ronsdorf bestehen, der keinen schlechten Saisonstart hingelegt hat. Das ist der fünfte Spieltag:

Kann DV Solingen für die Überraschung sorgen?

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:30live

Am vergangenen Spieltag lief es erstmals in eine positive Richtung für den DV Solingen. Beim Mitaufsteiger Viktoria Wuppertal haben die Solinger den ersten Punkt einsammeln können. Der fünfte Spieltag stellt die Rot-Weißen allerdings vor eine deutlich härtere Aufgabe: den Tabellenführer. Der SC Reusrath ist bislang noch ungeschlagen, entsprechend müsste eine Sensationsleistung der Solinger her, um die Serie zu reißen. Vermutlich wird sich die Partei sehr einseitig entwickeln, die Mannschaft von DV-Trainer Sebastiano Spinella, wird mit Sicherheit alles daran setzen die Überraschung klar zu machen.

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:30

Topspiel in Solingen! Der zweitplatzierte SV Solingen empfängt den drittplatzierten Jugoslavija Wuppertal. Dementsprechend geht der Sieger mindestens mit dem zweiten Platz in der Tasche, vom Spielfeld. Die Pole-Position wäre nur bei einem Punktverlust der Reusrather möglich, der aber als sehr unwahrscheinlich gelten sollte. Das Überraschungsteam aus Wuppertal könnte, nach der knappen ersten Niederlage am vergangen Spiel, wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Der ungeschlagene SVS könnte eine beachtliche Serie weiterführen und dem punktgleichen Tabellenführer mindestens auf den Fersen bleiben.

Weitere Partien des fünften Spieltags:

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:30

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:15live

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:00

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:30

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
13:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SSVg Velbert II
So., 21.09.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - HSV Langenf.
So., 21.09.25 15:00 Uhr Cronenberg - SC Viktoria
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Hackenberg
So., 21.09.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Vohwinkel
So., 21.09.25 15:30 Uhr Richrath - SSV Germania
So., 21.09.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Reusrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr Berghausen - SV Solingen
So., 21.09.25 18:00 Uhr Jugoslavija - Ronsdorf

7. Spieltag
Do., 25.09.25 19:45 Uhr SC Reusrath - Cronenberg
So., 28.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - BV Gräfrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Germania - Jugoslavija
So., 28.09.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Berghausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - DV Solingen II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria - RW Wülfrath
So., 28.09.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Richrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr Hackenberg - Vohwinkel
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Solingen - Türkgücü Vel

