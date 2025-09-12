Bezirksliga 2: DV Solingen II hofft auf Überraschung

Am vergangenen Spieltag lief es erstmals in eine positive Richtung für den DV Solingen. Beim Mitaufsteiger Viktoria Wuppertal haben die Solinger den ersten Punkt einsammeln können. Der fünfte Spieltag stellt die Rot-Weißen allerdings vor eine deutlich härtere Aufgabe: den Tabellenführer. Der SC Reusrath ist bislang noch ungeschlagen, entsprechend müsste eine Sensationsleistung der Solinger her, um die Serie zu reißen. Vermutlich wird sich die Partei sehr einseitig entwickeln, die Mannschaft von DV-Trainer Sebastiano Spinella, wird mit Sicherheit alles daran setzen die Überraschung klar zu machen.