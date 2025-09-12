Bezirksliga 2: DV Solingen II hofft auf Überraschung

Das David-gegen-Goliath-Duell zwischen dem DV Solingen und dem SC Germania Reusrath wird am kommenden Wochenende allerdings nicht das Topspiel der Woche. Diesen Titel verdient sich die Partie zwischen dem SV Solingen und dem Überraschungsteam der Liga, Jugoslavija Wuppertal. TuSpo Richrath wird sich von den Abstiegsplätzen entfernen wollen, dafür müssten sie beim TSV Ronsdorf bestehen, der keinen schlechten Saisonstart hingelegt hat. Das ist der fünfte Spieltag:
Am vergangenen Spieltag lief es erstmals in eine positive Richtung für den DV Solingen. Beim Mitaufsteiger Viktoria Wuppertal haben die Solinger den ersten Punkt einsammeln können. Der fünfte Spieltag stellt die Rot-Weißen allerdings vor eine deutlich härtere Aufgabe: den Tabellenführer. Der SC Reusrath ist bislang noch ungeschlagen, entsprechend müsste eine Sensationsleistung der Solinger her, um die Serie zu reißen. Vermutlich wird sich die Partei sehr einseitig entwickeln, die Mannschaft von DV-Trainer Sebastiano Spinella, wird mit Sicherheit alles daran setzen die Überraschung klar zu machen.
Topspiel in Solingen! Der zweitplatzierte SV Solingen empfängt den drittplatzierten Jugoslavija Wuppertal. Dementsprechend geht der Sieger mindestens mit dem zweiten Platz in der Tasche, vom Spielfeld. Die Pole-Position wäre nur bei einem Punktverlust der Reusrather möglich, der aber als sehr unwahrscheinlich gelten sollte. Das Überraschungsteam aus Wuppertal könnte, nach der knappen ersten Niederlage am vergangen Spiel, wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Der ungeschlagene SVS könnte eine beachtliche Serie weiterführen und dem punktgleichen Tabellenführer mindestens auf den Fersen bleiben.
6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SSVg Velbert II
So., 21.09.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - HSV Langenf.
So., 21.09.25 15:00 Uhr Cronenberg - SC Viktoria
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Hackenberg
So., 21.09.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Vohwinkel
So., 21.09.25 15:30 Uhr Richrath - SSV Germania
So., 21.09.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Reusrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr Berghausen - SV Solingen
So., 21.09.25 18:00 Uhr Jugoslavija - Ronsdorf
7. Spieltag
Do., 25.09.25 19:45 Uhr SC Reusrath - Cronenberg
So., 28.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - BV Gräfrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Germania - Jugoslavija
So., 28.09.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Berghausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - DV Solingen II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria - RW Wülfrath
So., 28.09.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Richrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr Hackenberg - Vohwinkel
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Solingen - Türkgücü Vel