Bezirksliga 2: DV Solingen II gefordert, Topspiel in Vohwinkel

Mit zwei Punktgewinnen aus der Winterpause gekommen, scheint der DV Solingen II so langsam in Fahrt zu kommen – das muss sie aber auch angesichts der tabellarischen Situation. Entsprechend gilt es im Kellerduell beim SC Viktoria Rott an die Leistungen anzuknüpfen. In den oberen Regionen der Tabelle wird geht es ebenfalls heiß hergehen: Im Topspiel empfängt der FSV Vohwinkel den FK Jugoslavija. Bei einem Jugoslavija-Sieg, könnte die Vierergruppe an der Spitze wieder näher zusammenrücken. Das ist der 21. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2!
21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - RW Wülfrath
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Cronenberg
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - DV Solingen II
So., 01.03.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - BV Gräfrath
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Berghausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Richrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SV 09/35 W
So., 01.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - SSVg Velbert II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Jugoslavija
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr DV Solingen II - SC Reusrath
So., 08.03.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SSV Germania
So., 08.03.26 15:00 Uhr Cronenberg - HSV Langenf.
So., 08.03.26 15:00 Uhr Jugoslavija - SV Solingen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SSVg Velbert II
So., 08.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Hackenberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr Richrath - Ronsdorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr Berghausen - Vohwinkel
So., 08.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Viktoria