Bezirksliga 2: DV Solingen II gefordert, Topspiel in Vohwinkel

Bezirksliga 2: Sollte DV Solingen II ihrem Ziel – den Klassenerhalt – weiter verfolgen, wäre ein Sieg gegen SC Viktoria Pflicht. Außerdem fordert FSV Vohwinkel den FK Jugoslavija zum Wuppertaler Duell heraus.

von Linus Bien · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
DV Solingen II unter Druck
DV Solingen II unter Druck – Foto: wilhelm gundlach

Mit zwei Punktgewinnen aus der Winterpause gekommen, scheint der DV Solingen II so langsam in Fahrt zu kommen – das muss sie aber auch angesichts der tabellarischen Situation. Entsprechend gilt es im Kellerduell beim SC Viktoria Rott an die Leistungen anzuknüpfen. In den oberen Regionen der Tabelle wird geht es ebenfalls heiß hergehen: Im Topspiel empfängt der FSV Vohwinkel den FK Jugoslavija. Bei einem Jugoslavija-Sieg, könnte die Vierergruppe an der Spitze wieder näher zusammenrücken. Das ist der 21. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2!

___________

DIe Partien 21. Spieltags:

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:30

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:00live

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:15live

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:00

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
15:30live

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:30

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:15

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:30

___________

Das sind die nächsten Spieltage:

21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - RW Wülfrath
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Cronenberg
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - DV Solingen II
So., 01.03.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - BV Gräfrath
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Berghausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Richrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SV 09/35 W
So., 01.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - SSVg Velbert II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Jugoslavija

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr DV Solingen II - SC Reusrath
So., 08.03.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SSV Germania
So., 08.03.26 15:00 Uhr Cronenberg - HSV Langenf.
So., 08.03.26 15:00 Uhr Jugoslavija - SV Solingen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SSVg Velbert II
So., 08.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Hackenberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr Richrath - Ronsdorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr Berghausen - Vohwinkel
So., 08.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Viktoria

