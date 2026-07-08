Bezirksliga 2: Diese Transfers stehen schon fest - UPDATE

Bezirksliga 2 - die Transfers. – Foto: Peter Teinovic

BV Gräfrath

Trainer: Ilias Dimou, Nils Pletzing

Zugänge: Daniel Kauffeldt (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Philipp Naeve (DV Solingen II), Tayfun Peksoy (DV Solingen II), Gianni Apruzzese (1. FC Sport-Ring Solingen), Cedric Bestler (SV Rot-Weiß Wülfrath), Felix Tessmer (BV Gräfrath II), Maximilian Larisch (FSV Vohwinkel Wuppertal), Malte Gerlich (FSV Vohwinkel Wuppertal), Aldin Hamidovic (Cronenberger SC), Berzan Ali Kilic (VfL Wuppertal 22), Nino Radan (VfL Wuppertal 22), Mohamed El Abdouni (VfL Wuppertal 22), Torben Jörges (FSV Vohwinkel Wuppertal), Giuseppe Pagliuca (SSVg 06 Haan), Can Hanemann (SC Sonnborn), Gianluca Aurelio (DV Solingen II), Ilias Dimou (MSV Duisburg), Davide Mangia (SV Rot-Weiß Wülfrath)

Abgänge: Yves-David Tshala (ASV Mettmann), Arbnor Ejupi (SV Union Velbert)



Cronenberger SC

Trainer: Samir El Hajjaj

Zugänge: Yassin Bouaasria (FK Jugoslavija Wuppertal), Rico Peter Hein (VfB Schwelm), Joel Neda (VfB Schwelm), Luca Fischer (SV 09/35 Wermelskirchen), Stephensunny Udoree Chukwudi (SV Rot-Weiß Wülfrath), Mohamed Bouaasria (ESC Rellinghausen), Nermin Hadzic (SC Viktoria Wuppertal Rott 89)

Abgänge: Bruno Silva Ferreira (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Dominik Schäfer (VTS Iserlohn), Daniel López de la Rosa (FSV Vohwinkel Wuppertal), Aldin Hamidovic (BV Gräfrath), Mikail Sahiner (FC Remscheid), Gian-Luca Stindt (TSV Ronsdorf), Muhammed Sami Kahraman (Türkgücü Velbert), Berat Kahraman (TSV Fichte Hagen)





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DV Solingen IITrainer: Serkan HacisalihogluZugänge: keineAbgänge: Philipp Naeve (BV Gräfrath), Tayfun Peksoy (BV Gräfrath), Yannis Boddenberg (BV Bergisch Neukirchen), Gianluca Aurelio (BV Gräfrath), Illia Pieshykov (TuS 1887 Roland Bürrig II), Aktay Sezer (TuS Quettingen)FC RemscheidTrainer: Erdal DemirZugänge: Marco Forte (SC Ayyildiz Remscheid), Mikail Sahiner (Cronenberger SC), Semi Ergin (SSV Bergisch Born), Bojan Blazic (FK Jugoslavija Wuppertal), Semi Ergin (SSV Bergisch Born), Kerim Karadavut (SSV Bergisch Born), Mehmet Keserci (Wuppertaler SV), Jan-Luca Klein (Türkgücü Velbert), Luka Markovic (SC 08 Radevormwald), Alia Camara (SC 08 Radevormwald), Anas Kaddouri (ASV Mettmann), Ferat Sari (SV 09/35 Wermelskirchen), Cengiz Cetin (SC Ayyildiz Remscheid), Resit Cetin (SC Ayyildiz Remscheid)Abgänge: Dominik Heinen (FSV Vohwinkel Wuppertal), Giuseppe Campana (SSV Dhünn), Matteo Kupfer (SSV Dhünn), Lucas Bernhard Kupfer (SSV Dhünn), Ahmed Al Khalil (SV Union Velbert), Furkan Tasdemir (SpVg Hagen 11), Daniel Saibert (DV Solingen), Maurice Horn (DV Solingen), Finn Belzer (FSV Vohwinkel Wuppertal), Luka Sola (SC Velbert), Eliot Cakolli (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ramzi Ben Hamada (Vereinslose Spieler Niederrhein), Luka Ojleski (Vereinslose Spieler Niederrhein), Andrii Pedchenko (FC Kosova Düsseldorf), Dimitrios Papadopoulos (FC Kosova Düsseldorf), Ferdi Gülenc (SSVg Velbert), Robert Marabian (FC Kosova Düsseldorf), Michele Buscemi (SSV Bergisch Born), Vittorio Di Mari (SSV Bergisch Born)FK Jugoslavija WuppertalTrainer: Florim ZeciriZugänge: Sebastian Schmieta (TSV Ronsdorf), Tarkan Türkmen (DV Solingen), Mohamed Ali Bouzraa (SC Ayyildiz Remscheid), Taha Belfdil (SC Ayyildiz Remscheid), Florian Juka (FC Roj), Hazim Dezic (SSV Germania Wuppertal), Maximilian Felix Kytzia (SSV Bergisch Born)Abgänge: Yassin Bouaasria (Cronenberger SC), Leonardo Gabriel Solenko (Türkgücü Velbert), Aleksandar Stanojevic (SSV Bergisch Born)FSV Vohwinkel WuppertalTrainer: Peter BurekZugänge: Dominik Heinen (FC Remscheid), Frederic Lühr (TSV Gruiten), Daniel López de la Rosa (Cronenberger SC), Finn Belzer (FC Remscheid), Nicolas Edelmann (SSV Bergisch Born), Falk Simon Jorch (SSV Bergisch Born)Abgänge: Maximilian Larisch (BV Gräfrath), Malte Gerlich (BV Gräfrath), Torben Jörges (BV Gräfrath), Louis Marvin Engelhardt (SC Velbert III), Nico Korpilla (SC Sonnborn)HSV LangenfeldTrainer: Aziz Ait Ben OmarZugänge: Musa Ceesay (SSV Berghausen), Dariusz-Alexander Tontsch (SSV Berghausen), Michael Mboh (VfB 03 Hilden), Yassin Bousmayou (VfB 03 Hilden), Kaniwar Adnan Hamo (TSV Solingen), Ben Mainzer (TSV Solingen), Younes Arahouan (VfB 06 Langenfeld), Ephraim Ngoma (SV Schlebusch), Mohamed El Halimi (HSV Langenfeld), Toni Carpino (HSV Langenfeld), Anil Sözeri (HSV Langenfeld), Maurice Falow (HSV Langenfeld), Till Stadelbacher (HSV Langenfeld), Konstantinos Kaliantzis (HSV Langenfeld), Arsim Hajdari (HSV Langenfeld), Nassim Azhil (HSV Langenfeld), Hamza Talbi (HSV Langenfeld), Loris-Faruk Kovacevic (HSV Langenfeld), Tommy Leppich (HSV Langenfeld), Eduardo Juan Houscht (1. FC Monheim II)Abgänge: Giuseppe Licausi (TuRa Remscheid-Süd), Jean Michelé Röhrscheidt (Karriereende), Joao Paulo Nzuzi Silvestre (TuS 1887 Roland Bürrig II), Faissal El Amrani (Unbekannt), Fabian Pastow (Unbekannt), Florian Osmani (FC Kosova Düsseldorf), Fabian Pastow (SP.-VG. Hilden 05/06)SC Breite Burschen BarmenTrainer: Moritz DomannZugänge: keineAbgänge: keineSC Germania ReusrathTrainer: Askin PolatZugänge: Gael Ntolo (SSV Bergisch Born), Emir Abdulahi (Inter Monheim), Gabriel Kelava (TSV Solingen)Abgänge: Marco Schobhofen (SP.-VG. Hilden 05/06), Jürgen Glomb (SV Refrath/Frankenforst 1926), Moritz Kaufmann (SC Germania Reusrath II), Lasse Voemel (SG Wildsachsen), Lucas Bock (BV Bergisch Neukirchen), Biagio Giuliano Rizzelli (Ausland), Jan Tobias Gies (Pause), Julius Manderfeld (Offen), Justin Neufeld (Karriereende), Manuel Naß (Umzug)SC SonnbornTrainer: Dimitrios TrasiasZugänge: Tuna Abas (TSV Ronsdorf), Amos Claude Tusevo (TSV Ronsdorf), David Heyn (TSV Einigkeit Dornap), Moreno Biba (Hellas Wuppertal), Nico Korpilla (FSV Vohwinkel Wuppertal), Hakan Türkmen (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Fynn Starker (TuS Ennepetal II)Abgänge: Can Hanemann (BV Gräfrath), Alessio Lo Castro (1. Spvg. Solingen Wald 03 II)SG HackenbergTrainer: Tim JanowskiZugänge: Florian Börsch (SV 09/35 Wermelskirchen), Henning Schewe (TSV Ronsdorf II), Nils Kerkien (TSV Ronsdorf), Pedro Ricardo da Silva Pereira (Hastener TV), Ar Baran Halil Yildiz (Sportfreunde Baumberg), Alessandro Forte (SSV Bergisch Born), Karim Abou-Rakha (TS Struck)Abgänge: Oliver Adamiec (SG Hackenberg II), Rijad Ekic (SG Hackenberg II)SSV Bergisch Born IITrainer: Marvin PlottZugänge: Tymoteusz Konrad Szymanski (VfB 03 Hilden II), Lennox Braun (SSV Bergisch Born), Danny Hollik (SSV Bergisch Born III), Silas Beckmann (SSV Bergisch Born III), Timo Köhler (SSV Bergisch Born)Abgänge: Oskar Barich (SSV Bergisch Born)SSV Germania WuppertalTrainer: Mahir Yildirim, Ünsal BayzitZugänge: Luke Best (TSV Ronsdorf), David Amankwah Darko (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Leon Jovceski (Türkgücü Velbert)Abgänge: Yousef Rasoli (TSV Ronsdorf), Hazim Dezic (FK Jugoslavija Wuppertal), Serafin Rossa (TSV Union Wuppertal), Dirk Müller (SC Sonnborn III), Philipp Aurelio Rautenberg (TSV Ronsdorf II), Sami Issa (SC Velbert), Mersad Alijevic (VfB Schwelm), Daniel Kohlbach (VfB Schwelm), Mustafa Alkan (TFC Wuppertal 95/10), Justin Beller (Vereinslose Spieler Niederrhein), Kouadia Wilfried Taki (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ogulcan Ünal (Sportfreunde Dönberg), Julian Weidmann (Vereinslose Spieler Niederrhein), Fatih Özbayrak (DV Solingen), Kaan Özkan (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ignacio Nedic Llorente (Sportfreunde Dönberg)TSV RonsdorfTrainer: Denis LeveringZugänge: Felix Brüggen (SV Jägerhaus Linde), Yousef Rasoli (SSV Germania Wuppertal), Finn Louis Rösener (TSV Einigkeit Dornap), Gian-Luca Stindt (Cronenberger SC)Abgänge: Marvin Merchel (TuRa Remscheid-Süd), Nico Langels (TuRa Remscheid-Süd), Leon Spiecker (Türkgücü Velbert), Habib Camara (Sportfreunde Niederwenigern), Tuna Abas (SC Sonnborn), Amos Claude Tusevo (SC Sonnborn), Sebastian Schmieta (FK Jugoslavija Wuppertal), Mario Filai (TSV Ronsdorf II), Julian Bente (VfL Schwerte), Luke Best (SSV Germania Wuppertal), Joachim Schwarz (SV Viktoria Aglasterhausen)TuSpo RichrathTrainer: Lukas BerudaZugänge: Markus Hirt (VfB 06 Langenfeld II), Daniel Meijning (TSV Solingen), Adil El Hajui (SV Rot-Weiß Wülfrath)Abgänge: keineVfB 03 Hilden IITrainer: Sven OttoZugänge: Jason Beiler (AC Italia Hilden), Florian Bondorf (SV Wersten 04)Abgänge: Yavuz Erdogan (), Koray Temiz (), Michael Miler (SP.-VG. Hilden 05/06), Nabil Abdoun (TSV Eller 04), Jaro Vogtmüller (Rhenania Hochdahl), Koray Temiz (TSV Eller 04), Marvin Michell Theis (TSV Solingen), Nick Perkuhn (TSV Solingen), Tarique Maurice Hurd (SG Unterrath), Josip Bilac (Rhenania Hochdahl), Abdelilah Zarok (FC Kosova Düsseldorf), Tymoteusz Konrad Szymanski (SSV Bergisch Born II)

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