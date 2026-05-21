Bezirksliga 2: Diese Transfers stehen schon fest

FSV Vohwinkel WuppertalTrainer:
Christian BialkeZugänge:
Dominik Heinen (FC Remscheid)Abgänge:
Maximilian Larisch (BV Gräfrath), Malte Gerlich (BV Gräfrath)HSV LangenfeldTrainer:
Aziz Ait Ben OmarZugänge:
Musa Ceesay (SSV Berghausen), Dariusz-Alexander Tontsch (SSV Berghausen)Abgänge:
keineSC Germania ReusrathTrainer:
Marco SchobhofenZugänge:
keineAbgänge:
Marco Schobhofen (SP.-VG. Hilden 05/06)SC Viktoria Wuppertal Rott 89Trainer:Zugänge:
Christian Everts ()Abgänge:
Steve Tchenou Wantong (TuS Heven), Nermin Hadzic ()SG HackenbergTrainer:
Zdenko KosanovicZugänge:
keineAbgänge:
keineSSV BerghausenTrainer:
Ralf DietrichZugänge:
keineAbgänge:
Musa Ceesay (HSV Langenfeld), Lukas Kobischke (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Dariusz-Alexander Tontsch (HSV Langenfeld)SSV Germania WuppertalTrainer:
Mahir Yildirim, Ünsal BayzitZugänge:
keineAbgänge:
keineSSVg Velbert IITrainer:
Massimo MondelloZugänge:
Ege Kiris (SC Velbert), Furkan Samanci (SC Velbert), Mohamed Dest (SSVg Velbert), Ilias Tahiri (SSVg Velbert), Vadym Deineka (SSVg Velbert), Kerem Istek (SSVg Velbert), Davide Sacco (VfB 03 Hilden), Kerem Yusuf Aksu (SSVg Velbert), Fidele Franck Essy Emmanuel Babara (SSVg Velbert), Yasser Amjad Juma (SSVg Velbert), Ahmet Emre Sagman (SSVg Velbert)Abgänge:
Berat Kahraman (pausiert), Mailick Khalifa Ndiaye (Frankreich), Ilkem Yildirim (SSVg Heiligenhaus), Ayman Amezigar (SSVg Heiligenhaus), Soufiane Boumouchoun (SSVg Heiligenhaus), Adriano Campitiello (ASV Mettmann)SV 09/35 WermelskirchenTrainer:
Nico PosticZugänge:
keineAbgänge:
Ghartey Anderson (TuRa Remscheid-Süd), Stefano Salpetro (Dabringhauser TV), Cedric Haldenwang (Dabringhauser TV), Jannic Jens Kilter (Dabringhauser TV)SV Rot-Weiß WülfrathTrainer:Zugänge:
keineAbgänge:
Cedric Bestler (BV Gräfrath)SV Solingen 08/10Trainer:
Rosario Tilaro, Erdim SoysalZugänge:
Susanne Jacobs (FC Kosova Düsseldorf)Abgänge:
David Kuyu (1. FC Monheim), Serkan Gürdere (), Peter Hergl ()TSV RonsdorfTrainer:
Denis LeveringZugänge:
Felix Brüggen (SV Jägerhaus Linde)Abgänge:
Marvin Merchel (TuRa Remscheid-Süd), Nico Langels (TuRa Remscheid-Süd), Leon Spiecker (Türkgücü Velbert), Habib Camara (Sportfreunde Niederwenigern)Türkgücü VelbertTrainer:Zugänge:
Leon Spiecker (TSV Ronsdorf)Abgänge:
Kerem Dogan (SSVg Heiligenhaus)TuSpo RichrathTrainer:
Lukas BerudaZugänge:
keineAbgänge:
keine
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