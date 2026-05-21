 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bezirksliga 2: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Bezirksliga 2 - die Transfers.
Bezirksliga 2 - die Transfers. – Foto: Peter Teinovic

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Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Bezirksliga Niederrhein 2: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

BV Gräfrath
Trainer:
Zugänge: Daniel Kauffeldt (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Philipp Naeve (DV Solingen II), Tayfun Peksoy (DV Solingen II), Gianni Apruzzese (1. FC Sport-Ring Solingen), Cedric Bestler (SV Rot-Weiß Wülfrath), Felix Tessmer (BV Gräfrath II), Maximilian Larisch (FSV Vohwinkel Wuppertal), Malte Gerlich (FSV Vohwinkel Wuppertal)
Abgänge: keine

Cronenberger SC
Trainer: Samir El Hajjaj
Zugänge: Cornelius Opoku (Vereinslos), Yassin Bouaasria (FK Jugoslavija Wuppertal)
Abgänge: Bruno Silva Ferreira (TuS Grün-Weiß Wuppertal)

DV Solingen II
Trainer: Sahin Sezer
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Naeve (BV Gräfrath), Tayfun Peksoy (BV Gräfrath)

FK Jugoslavija Wuppertal
Trainer: Florim Zeciri
Zugänge: keine
Abgänge: Yassin Bouaasria (Cronenberger SC)

FSV Vohwinkel Wuppertal
Trainer: Christian Bialke
Zugänge: Dominik Heinen (FC Remscheid)
Abgänge: Maximilian Larisch (BV Gräfrath), Malte Gerlich (BV Gräfrath)

HSV Langenfeld
Trainer: Aziz Ait Ben Omar
Zugänge: Musa Ceesay (SSV Berghausen), Dariusz-Alexander Tontsch (SSV Berghausen)
Abgänge: keine

SC Germania Reusrath
Trainer: Marco Schobhofen
Zugänge: keine
Abgänge: Marco Schobhofen (SP.-VG. Hilden 05/06)

SC Viktoria Wuppertal Rott 89
Trainer:
Zugänge: Christian Everts ()
Abgänge: Steve Tchenou Wantong (TuS Heven), Nermin Hadzic ()

SG Hackenberg
Trainer: Zdenko Kosanovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSV Berghausen
Trainer: Ralf Dietrich
Zugänge: keine
Abgänge: Musa Ceesay (HSV Langenfeld), Lukas Kobischke (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Dariusz-Alexander Tontsch (HSV Langenfeld)

SSV Germania Wuppertal
Trainer: Mahir Yildirim, Ünsal Bayzit
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSVg Velbert II
Trainer: Massimo Mondello
Zugänge: Ege Kiris (SC Velbert), Furkan Samanci (SC Velbert), Mohamed Dest (SSVg Velbert), Ilias Tahiri (SSVg Velbert), Vadym Deineka (SSVg Velbert), Kerem Istek (SSVg Velbert), Davide Sacco (VfB 03 Hilden), Kerem Yusuf Aksu (SSVg Velbert), Fidele Franck Essy Emmanuel Babara (SSVg Velbert), Yasser Amjad Juma (SSVg Velbert), Ahmet Emre Sagman (SSVg Velbert)
Abgänge: Berat Kahraman (pausiert), Mailick Khalifa Ndiaye (Frankreich), Ilkem Yildirim (SSVg Heiligenhaus), Ayman Amezigar (SSVg Heiligenhaus), Soufiane Boumouchoun (SSVg Heiligenhaus), Adriano Campitiello (ASV Mettmann)

SV 09/35 Wermelskirchen
Trainer: Nico Postic
Zugänge: keine
Abgänge: Ghartey Anderson (TuRa Remscheid-Süd), Stefano Salpetro (Dabringhauser TV), Cedric Haldenwang (Dabringhauser TV), Jannic Jens Kilter (Dabringhauser TV)

SV Rot-Weiß Wülfrath
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Cedric Bestler (BV Gräfrath)

SV Solingen 08/10
Trainer: Rosario Tilaro, Erdim Soysal
Zugänge: Susanne Jacobs (FC Kosova Düsseldorf)
Abgänge: David Kuyu (1. FC Monheim), Serkan Gürdere (), Peter Hergl ()

TSV Ronsdorf
Trainer: Denis Levering
Zugänge: Felix Brüggen (SV Jägerhaus Linde)
Abgänge: Marvin Merchel (TuRa Remscheid-Süd), Nico Langels (TuRa Remscheid-Süd), Leon Spiecker (Türkgücü Velbert), Habib Camara (Sportfreunde Niederwenigern)

Türkgücü Velbert
Trainer:
Zugänge: Leon Spiecker (TSV Ronsdorf)
Abgänge: Kerem Dogan (SSVg Heiligenhaus)

TuSpo Richrath
Trainer: Lukas Beruda
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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