Bezirksliga 2: Der Aufstiegskampf im Check – ein Update

Der SV Solingen hat jetzt wieder die Nase vorne – Foto: wilhelm gundlach

Bereits nach der Hinrunde zeichnete sich ab, dass der Titel wohl unter Herbstmeister SV Solingen, dem SC Reusrath und dem FSV Vohwinkel ausgemacht wird. Dass es sich letztlich zu einem so engen Kopf-an-Kopf-Rennen zuspitzen würde, ist am Niederrhein fast einzigartig – lediglich die Oberliga hat einen ähnlich spannenden Dreikampf an der Spitze. Durch den Sieg des SVS beim SC Reusrath hat sich wieder alles verändert.

Der Underdog an der Spitze

Marco Schobhofen – Trainer des SC Reusrath – bezeichnet sich und seine Mannschaft gerne als den Underdog der Spitzengruppe. Was mit Blick auf die Ambitionen der Konkurrenz mit Sicherheit auch nicht von der Hand zu weisen ist, doch die Statistiken sprechen eine völlig andere Sprache: Gegen den SV Solingen hat der Sportclub seine erste Niederlage der Rückrunde hinnehmen, und überhaupt war es erst die Zweite in der laufenden Spielzeit. Die Niederlage gegen die Konkurrenz war besonders bitter, denn die Reusrather mussten ihre Spitzenposition mussten ihre Spitzenposition an die Selbigen jetzt abgeben. Weiter geht es am kommenden Wochenende gegen den TSV Ronsdorf (10. Platz), dann gegen den HSV Langenfeld (6.) und zu guter Letzt gegen den SSV Wuppertal (13.) – keine zu unterschätzenden Gegner. Zumal es für den SSV Germania Wuppertal ums Überleben im Tabellenkeller geht. Genau das waren nämlich die vier Spiele – unter anderem die einzige Niederlage gegen den HSV – die den Reusrathern in der Hinserie das Genick gebrochen und die Herbstmeisterschaft vermiest haben.

Comeback 2.0? Ja!

Der SV Solingen hat sich erst spät in der Hinrunde die Herbstmeisterschaft gesichert. Das hat möglicherweise einen gewissen Druck auf das Team von Erdim Soysal aufgebaut, der zu einen schwachen Start in die Rückserie gesorgt hat. In den ersten fünf Spielen musste sich der SVS einmal geschlagen geben und sich zweimal mit einem Remis begnügen – Tabellenspitze ade.