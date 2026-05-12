Bezirksliga 2: Der Aufstiegskampf im Check – ein Update

Bereits nach der Hinrunde zeichnete sich ab, dass der Titel wohl unter Herbstmeister SV Solingen, dem SC Reusrath und dem FSV Vohwinkel ausgemacht wird. Dass es sich letztlich zu einem so engen Kopf-an-Kopf-Rennen zuspitzen würde, ist am Niederrhein fast einzigartig – lediglich die Oberliga hat einen ähnlich spannenden Dreikampf an der Spitze. Durch den Sieg des SVS beim SC Reusrath hat sich wieder alles verändert.
Marco Schobhofen – Trainer des SC Reusrath – bezeichnet sich und seine Mannschaft gerne als den Underdog der Spitzengruppe. Was mit Blick auf die Ambitionen der Konkurrenz mit Sicherheit auch nicht von der Hand zu weisen ist, doch die Statistiken sprechen eine völlig andere Sprache: Gegen den SV Solingen hat der Sportclub seine erste Niederlage der Rückrunde hinnehmen, und überhaupt war es erst die Zweite in der laufenden Spielzeit. Die Niederlage gegen die Konkurrenz war besonders bitter, denn die Reusrather mussten ihre Spitzenposition mussten ihre Spitzenposition an die Selbigen jetzt abgeben. Weiter geht es am kommenden Wochenende gegen den TSV Ronsdorf (10. Platz), dann gegen den HSV Langenfeld (6.) und zu guter Letzt gegen den SSV Wuppertal (13.) – keine zu unterschätzenden Gegner. Zumal es für den SSV Germania Wuppertal ums Überleben im Tabellenkeller geht. Genau das waren nämlich die vier Spiele – unter anderem die einzige Niederlage gegen den HSV – die den Reusrathern in der Hinserie das Genick gebrochen und die Herbstmeisterschaft vermiest haben.
Der SV Solingen hat sich erst spät in der Hinrunde die Herbstmeisterschaft gesichert. Das hat möglicherweise einen gewissen Druck auf das Team von Erdim Soysal aufgebaut, der zu einen schwachen Start in die Rückserie gesorgt hat. In den ersten fünf Spielen musste sich der SVS einmal geschlagen geben und sich zweimal mit einem Remis begnügen – Tabellenspitze ade.
Doch jetzt hat der SV Solingen das Comeback schon wieder perfekt gemacht, als wollten sie sich selbst den Druck aufbauen. Durch ist die Sache selbstverständlich noch nicht, denn Reusrath lauert mit einem Punkt Abstand dahinter und auch der FSV Vohwinkel ist mit zwei Minuspunkten alles andere als abgeschrieben. Das Restprogramm besteht nur aus Teams, die mittendrin im Abstiegskampf stecken: SSVg Velbert II (12.), SV Wermelskirchen (14.) und DV Solingen II (16.) warten noch auf die Soysal-Elf.
Die Spitzenspiel-Niederlage gegen den SC Reusrath hat es enorm schwer für die Mannschaft von Christian Bialke gemacht, ganz nach oben an die Spitze der Tabelle zu kommen. Durch den SVS-Sieg am vergangene Wochenende kommt das Aneinanderrücken der Spitzengruppe dem FSV im Grunde entgegen. Alleiniger Spitzenreiter waren sie in dieser Saison allerdings noch überhaupt nicht, obwohl sie spielerisch und ergebnistechnisch immer nur einen Hauch hinter dem Sportclub aus Reusrath und den Klingenstädtern lagen.
Auf dem Papier hat der FSV Vohwinkel das leichteste Restprogramm: Zu Gast beim DV Solingen II (16.) und Heim gegen den SV Wermelskirchen (14.) sowie dem BV Gräfrath (8.).