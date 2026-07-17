Das ist der Spielplan der Bezirksliga 2! – Foto: Peter Teinovic
Bezirksliga 2: Das ist der neue Spielplan - alle Spieltage 2026/27
Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne der Bezirksliga veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Gruppe 2.
von André Nückel · Heute, 10:57 Uhr · 0 Leser
Am Freitag hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun auch den Spielplan der Bezirksligen veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 2, in der Übersicht.
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Das ist der Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 2
1. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - TuSpo Richrath
So., 16.08.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Cronenberger SC
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - SC Sonnborn
So., 16.08.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - FC Remscheid
So., 16.08.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - TSV Ronsdorf
So., 16.08.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 16.08.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - DV Solingen II
So., 16.08.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Bergisch Born II
So., 16.08.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SSV Germania Wuppertal
2. Spieltag
So., 23.08.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 23.08.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - HSV Langenfeld
So., 23.08.26 12:45 Uhr DV Solingen II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - ASV Mettmann
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SG Hackenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Breite Burschen Barmen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - VfB 03 Hilden II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - Cronenberger SC
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - BV Gräfrath
3. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - VfB 03 Hilden II
So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DV Solingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - FC Remscheid
So., 30.08.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - TuSpo Richrath
So., 30.08.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Bergisch Born II
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberger SC
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SC Sonnborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - TSV Ronsdorf
4. Spieltag
So., 06.09.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 06.09.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SG Hackenberg
So., 06.09.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Germania Reusrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - HSV Langenfeld
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - ASV Mettmann
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Breite Burschen Barmen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - BV Gräfrath
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 06.09.26 18:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Germania Wuppertal
5. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - SC Germania Reusrath
So., 13.09.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SSV Bergisch Born II
So., 13.09.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TSV Ronsdorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - DV Solingen II
So., 13.09.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SC Sonnborn
So., 13.09.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - Cronenberger SC
So., 13.09.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - VfB 03 Hilden II
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
6. Spieltag
So., 20.09.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - SSV Germania Wuppertal
So., 20.09.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - SG Hackenberg
So., 20.09.26 12:45 Uhr DV Solingen II - FC Remscheid
So., 20.09.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - HSV Langenfeld
So., 20.09.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC Breite Burschen Barmen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 20.09.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - ASV Mettmann
So., 20.09.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - BV Gräfrath
7. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - BV Gräfrath
So., 27.09.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - Cronenberger SC
So., 27.09.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SC Sonnborn
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - DV Solingen II
So., 27.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 27.09.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SSV Bergisch Born II
So., 27.09.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SC Germania Reusrath
So., 27.09.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - VfB 03 Hilden II
So., 27.09.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - TuSpo Richrath
8. Spieltag
So., 04.10.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - TSV Ronsdorf
So., 04.10.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - FC Remscheid
So., 04.10.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SC Breite Burschen Barmen
So., 04.10.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 04.10.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - SG Hackenberg
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - ASV Mettmann
So., 04.10.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SSV Germania Wuppertal
So., 04.10.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - HSV Langenfeld
So., 04.10.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
9. Spieltag
So., 11.10.26 12:45 Uhr DV Solingen II - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 11.10.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - HSV Langenfeld
So., 11.10.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - VfB 03 Hilden II
So., 11.10.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SC Germania Reusrath
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Bergisch Born II
So., 11.10.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TuSpo Richrath
So., 11.10.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - Cronenberger SC
So., 11.10.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - BV Gräfrath
So., 11.10.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SC Sonnborn
10. Spieltag
So., 18.10.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - SC Breite Burschen Barmen
So., 18.10.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - DV Solingen II
So., 18.10.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Hackenberg
So., 18.10.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - FC Remscheid
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - SSV Germania Wuppertal
So., 18.10.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 18.10.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - TSV Ronsdorf
So., 18.10.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 18.10.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - ASV Mettmann
11. Spieltag
So., 25.10.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - SSV Bergisch Born II
So., 25.10.26 12:45 Uhr DV Solingen II - TuSpo Richrath
So., 25.10.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 25.10.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - BV Gräfrath
So., 25.10.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - HSV Langenfeld
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - Cronenberger SC
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Sonnborn
So., 25.10.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - VfB 03 Hilden II
So., 25.10.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SC Germania Reusrath
12. Spieltag
So., 08.11.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - SC Breite Burschen Barmen
So., 08.11.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid
So., 08.11.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - DV Solingen II
So., 08.11.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - TSV Ronsdorf
So., 08.11.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - ASV Mettmann
So., 08.11.26 15:15 Uhr SC Germania Reusrath - SSV Germania Wuppertal
So., 08.11.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 08.11.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 08.11.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SG Hackenberg
13. Spieltag
So., 15.11.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - Cronenberger SC
So., 15.11.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - TuSpo Richrath
So., 15.11.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SC Sonnborn
So., 15.11.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 15.11.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 15.11.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - VfB 03 Hilden II
So., 15.11.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Germania Reusrath
So., 15.11.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - BV Gräfrath
So., 15.11.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - HSV Langenfeld
14. Spieltag
So., 29.11.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen II
So., 29.11.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - SSV Bergisch Born II
So., 29.11.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - ASV Mettmann
So., 29.11.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 29.11.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SSV Germania Wuppertal
So., 29.11.26 15:15 Uhr SC Germania Reusrath - TSV Ronsdorf
So., 29.11.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SC Breite Burschen Barmen
So., 29.11.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SG Hackenberg
So., 29.11.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - FC Remscheid
15. Spieltag
So., 06.12.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - VfB 03 Hilden II
So., 06.12.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - SC Sonnborn
So., 06.12.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SC Germania Reusrath
So., 06.12.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - ASV Mettmann
So., 06.12.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - BV Gräfrath
So., 06.12.26 15:00 Uhr FC Remscheid - HSV Langenfeld
So., 06.12.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 06.12.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - Cronenberger SC
So., 06.12.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - FK Jugoslavija Wuppertal
16. Spieltag
So., 13.12.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born II
So., 13.12.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - Cronenberger SC
So., 13.12.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Hackenberg
So., 13.12.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SSV Germania Wuppertal
So., 13.12.26 15:00 Uhr SC Germania Reusrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 13.12.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - TuSpo Richrath
So., 13.12.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - TSV Ronsdorf
So., 13.12.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - FC Remscheid
So., 13.12.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - DV Solingen II
17. Spieltag
So., 20.12.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - BV Gräfrath
So., 20.12.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - SC Germania Reusrath
So., 20.12.26 12:45 Uhr DV Solingen II - HSV Langenfeld
So., 20.12.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Sonnborn
So., 20.12.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 20.12.26 15:00 Uhr FC Remscheid - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 20.12.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - ASV Mettmann
So., 20.12.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - VfB 03 Hilden II
So., 20.12.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SC Breite Burschen Barmen
18. Spieltag
So., 14.02.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - HSV Langenfeld
So., 14.02.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - BV Gräfrath
So., 14.02.27 12:45 Uhr DV Solingen II - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 14.02.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - SC Breite Burschen Barmen
So., 14.02.27 15:00 Uhr FC Remscheid - ASV Mettmann
So., 14.02.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 14.02.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - VfB 03 Hilden II
So., 14.02.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SG Hackenberg
So., 14.02.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SC Germania Reusrath
19. Spieltag
So., 21.02.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Sonnborn
So., 21.02.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Germania Reusrath
So., 21.02.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - DV Solingen II
So., 21.02.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Ronsdorf
So., 21.02.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - SSV Germania Wuppertal
So., 21.02.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SSV Bergisch Born II
So., 21.02.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - TuSpo Richrath
So., 21.02.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 21.02.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - FC Remscheid
20. Spieltag
So., 28.02.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 28.02.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 28.02.27 12:45 Uhr DV Solingen II - ASV Mettmann
So., 28.02.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Breite Burschen Barmen
So., 28.02.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - BV Gräfrath
So., 28.02.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - SC Germania Reusrath
So., 28.02.27 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Germania Wuppertal
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SG Hackenberg
So., 28.02.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - HSV Langenfeld
21. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SSV Bergisch Born II
So., 07.03.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 07.03.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - TSV Ronsdorf
So., 07.03.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - FC Remscheid
So., 07.03.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - Cronenberger SC
So., 07.03.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 07.03.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - DV Solingen II
So., 07.03.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - VfB 03 Hilden II
So., 07.03.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Sonnborn
22. Spieltag
So., 14.03.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - SG Hackenberg
So., 14.03.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - ASV Mettmann
So., 14.03.27 12:45 Uhr DV Solingen II - SSV Germania Wuppertal
So., 14.03.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - BV Gräfrath
So., 14.03.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - HSV Langenfeld
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - FC Remscheid
So., 14.03.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SC Breite Burschen Barmen
So., 14.03.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FK Jugoslavija Wuppertal
23. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - Cronenberger SC
So., 21.03.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - TuSpo Richrath
So., 21.03.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Remscheid - DV Solingen II
So., 21.03.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - TSV Ronsdorf
So., 21.03.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - VfB 03 Hilden II
So., 21.03.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - SSV Bergisch Born II
So., 21.03.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Germania Reusrath
So., 21.03.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SC Sonnborn
24. Spieltag
Mi., 24.03.27 19:30 Uhr DV Solingen II - TSV Ronsdorf
Mi., 24.03.27 19:30 Uhr SSV Bergisch Born II - SSV Germania Wuppertal
Do., 25.03.27 19:30 Uhr BV Gräfrath - SC Breite Burschen Barmen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Cronenberger SC - ASV Mettmann
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SC Sonnborn - FK Jugoslavija Wuppertal
Do., 25.03.27 19:30 Uhr VfB 03 Hilden II - FSV Vohwinkel Wuppertal
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - HSV Langenfeld
Do., 25.03.27 19:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - FC Remscheid
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TuSpo Richrath - SG Hackenberg
25. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 04.04.27 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Bergisch Born II
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 04.04.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - DV Solingen II
So., 04.04.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - VfB 03 Hilden II
So., 04.04.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - SC Sonnborn
So., 04.04.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - BV Gräfrath
So., 04.04.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - Cronenberger SC
So., 04.04.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SC Germania Reusrath
26. Spieltag
So., 11.04.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - DV Solingen II
So., 11.04.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - TSV Ronsdorf
So., 11.04.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Mettmann
So., 11.04.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - SSV Germania Wuppertal
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - SG Hackenberg
So., 11.04.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SC Breite Burschen Barmen
So., 11.04.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 11.04.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 11.04.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FC Remscheid
27. Spieltag
So., 18.04.27 12:45 Uhr DV Solingen II - SSV Bergisch Born II
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Remscheid - Cronenberger SC
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - TuSpo Richrath
So., 18.04.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 18.04.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - BV Gräfrath
So., 18.04.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - SC Germania Reusrath
So., 18.04.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Sonnborn
So., 18.04.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - HSV Langenfeld
So., 18.04.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - VfB 03 Hilden II
28. Spieltag
So., 25.04.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 25.04.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SSV Germania Wuppertal
So., 25.04.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - TSV Ronsdorf
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - FC Remscheid
So., 25.04.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 25.04.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SC Breite Burschen Barmen
So., 25.04.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - ASV Mettmann
So., 25.04.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - DV Solingen II
So., 25.04.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SG Hackenberg
29. Spieltag
So., 02.05.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - TuSpo Richrath
So., 02.05.27 12:45 Uhr DV Solingen II - Cronenberger SC
So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - SSV Bergisch Born II
So., 02.05.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 02.05.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - HSV Langenfeld
So., 02.05.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Germania Reusrath
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC Sonnborn
So., 02.05.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - BV Gräfrath
30. Spieltag
So., 09.05.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TSV Ronsdorf
So., 09.05.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SC Breite Burschen Barmen
So., 09.05.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 09.05.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - DV Solingen II
So., 09.05.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SG Hackenberg
So., 09.05.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - ASV Mettmann
So., 09.05.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SSV Bergisch Born II
So., 09.05.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - FC Remscheid
So., 09.05.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Germania Wuppertal
31. Spieltag
So., 23.05.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - SC Sonnborn
So., 23.05.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - Cronenberger SC
So., 23.05.27 12:45 Uhr DV Solingen II - VfB 03 Hilden II
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - TuSpo Richrath
So., 23.05.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 23.05.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - HSV Langenfeld
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Remscheid - BV Gräfrath
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC Germania Reusrath
So., 23.05.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - FSV Vohwinkel Wuppertal
32. Spieltag
So., 30.05.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 30.05.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - SC Breite Burschen Barmen
So., 30.05.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - TuSpo Richrath
So., 30.05.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - SSV Bergisch Born II
So., 30.05.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SG Hackenberg
So., 30.05.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - FC Remscheid
So., 30.05.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - DV Solingen II
So., 30.05.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - TSV Ronsdorf
So., 30.05.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Germania Wuppertal
33. Spieltag
So., 06.06.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - SC Germania Reusrath
So., 06.06.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - VfB 03 Hilden II
So., 06.06.27 12:45 Uhr DV Solingen II - BV Gräfrath
So., 06.06.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Breite Burschen Barmen
So., 06.06.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 06.06.27 15:00 Uhr FC Remscheid - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - HSV Langenfeld
So., 06.06.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - ASV Mettmann
So., 06.06.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SC Sonnborn
34. Spieltag
So., 13.06.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuSpo Richrath
So., 13.06.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - Cronenberger SC
So., 13.06.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - FC Remscheid
So., 13.06.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - SSV Germania Wuppertal
So., 13.06.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - SG Hackenberg
So., 13.06.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - DV Solingen II
So., 13.06.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SSV Bergisch Born II
So., 13.06.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 13.06.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TSV Ronsdorf