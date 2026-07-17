 2026-07-16T13:43:51.953Z

Allgemeines

Bezirksliga 2: Das ist der neue Spielplan - alle Spieltage 2026/27

Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne der Bezirksliga veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Gruppe 2.

von André Nückel · Heute, 10:57 Uhr · 0 Leser
Das ist der Spielplan der Bezirksliga 2!
Das ist der Spielplan der Bezirksliga 2! – Foto: Peter Teinovic

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Bezirksliga 2
FC Remscheid
VfB Hilden II
ASV Mettmann
Cronenberg

Am Freitag hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) nun auch den Spielplan der Bezirksligen veröffentlicht. FuPa zeigt euch alle Spieltage der Bezirksliga, Gruppe 2, in der Übersicht.

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5

>>> Das ist der neue Spielplan der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6

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Das ist der Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 2

1. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - TuSpo Richrath
So., 16.08.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - Cronenberger SC
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - SC Sonnborn
So., 16.08.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - FC Remscheid
So., 16.08.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - TSV Ronsdorf
So., 16.08.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 16.08.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - DV Solingen II
So., 16.08.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Bergisch Born II
So., 16.08.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SSV Germania Wuppertal

2. Spieltag
So., 23.08.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 23.08.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - HSV Langenfeld
So., 23.08.26 12:45 Uhr DV Solingen II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - ASV Mettmann
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SG Hackenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Breite Burschen Barmen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - VfB 03 Hilden II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - Cronenberger SC
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - BV Gräfrath

3. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - VfB 03 Hilden II
So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DV Solingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - FC Remscheid
So., 30.08.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - TuSpo Richrath
So., 30.08.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Bergisch Born II
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberger SC
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SC Sonnborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - TSV Ronsdorf

4. Spieltag
So., 06.09.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 06.09.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SG Hackenberg
So., 06.09.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Germania Reusrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - HSV Langenfeld
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - ASV Mettmann
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Breite Burschen Barmen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - BV Gräfrath
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 06.09.26 18:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Germania Wuppertal

5. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - SC Germania Reusrath
So., 13.09.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SSV Bergisch Born II
So., 13.09.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TSV Ronsdorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - DV Solingen II
So., 13.09.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SC Sonnborn
So., 13.09.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - Cronenberger SC
So., 13.09.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - VfB 03 Hilden II
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II

6. Spieltag
So., 20.09.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - SSV Germania Wuppertal
So., 20.09.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - SG Hackenberg
So., 20.09.26 12:45 Uhr DV Solingen II - FC Remscheid
So., 20.09.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - HSV Langenfeld
So., 20.09.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC Breite Burschen Barmen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 20.09.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - ASV Mettmann
So., 20.09.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - BV Gräfrath

7. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - BV Gräfrath
So., 27.09.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - Cronenberger SC
So., 27.09.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SC Sonnborn
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - DV Solingen II
So., 27.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 27.09.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SSV Bergisch Born II
So., 27.09.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SC Germania Reusrath
So., 27.09.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - VfB 03 Hilden II
So., 27.09.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - TuSpo Richrath

8. Spieltag
So., 04.10.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - TSV Ronsdorf
So., 04.10.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - FC Remscheid
So., 04.10.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SC Breite Burschen Barmen
So., 04.10.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 04.10.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - SG Hackenberg
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - ASV Mettmann
So., 04.10.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SSV Germania Wuppertal
So., 04.10.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - HSV Langenfeld
So., 04.10.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - FSV Vohwinkel Wuppertal

9. Spieltag
So., 11.10.26 12:45 Uhr DV Solingen II - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 11.10.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - HSV Langenfeld
So., 11.10.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - VfB 03 Hilden II
So., 11.10.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SC Germania Reusrath
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Bergisch Born II
So., 11.10.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TuSpo Richrath
So., 11.10.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - Cronenberger SC
So., 11.10.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - BV Gräfrath
So., 11.10.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SC Sonnborn

10. Spieltag
So., 18.10.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - SC Breite Burschen Barmen
So., 18.10.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - DV Solingen II
So., 18.10.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Hackenberg
So., 18.10.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - FC Remscheid
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - SSV Germania Wuppertal
So., 18.10.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 18.10.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - TSV Ronsdorf
So., 18.10.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 18.10.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - ASV Mettmann

11. Spieltag
So., 25.10.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - SSV Bergisch Born II
So., 25.10.26 12:45 Uhr DV Solingen II - TuSpo Richrath
So., 25.10.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 25.10.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - BV Gräfrath
So., 25.10.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - HSV Langenfeld
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - Cronenberger SC
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Sonnborn
So., 25.10.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - VfB 03 Hilden II
So., 25.10.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SC Germania Reusrath

12. Spieltag
So., 08.11.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - SC Breite Burschen Barmen
So., 08.11.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid
So., 08.11.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - DV Solingen II
So., 08.11.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - TSV Ronsdorf
So., 08.11.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - ASV Mettmann
So., 08.11.26 15:15 Uhr SC Germania Reusrath - SSV Germania Wuppertal
So., 08.11.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 08.11.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 08.11.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SG Hackenberg

13. Spieltag
So., 15.11.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - Cronenberger SC
So., 15.11.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - TuSpo Richrath
So., 15.11.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SC Sonnborn
So., 15.11.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 15.11.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 15.11.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - VfB 03 Hilden II
So., 15.11.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Germania Reusrath
So., 15.11.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - BV Gräfrath
So., 15.11.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - HSV Langenfeld

14. Spieltag
So., 29.11.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen II
So., 29.11.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - SSV Bergisch Born II
So., 29.11.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - ASV Mettmann
So., 29.11.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 29.11.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SSV Germania Wuppertal
So., 29.11.26 15:15 Uhr SC Germania Reusrath - TSV Ronsdorf
So., 29.11.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SC Breite Burschen Barmen
So., 29.11.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SG Hackenberg
So., 29.11.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - FC Remscheid

15. Spieltag
So., 06.12.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - VfB 03 Hilden II
So., 06.12.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - SC Sonnborn
So., 06.12.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SC Germania Reusrath
So., 06.12.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - ASV Mettmann
So., 06.12.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - BV Gräfrath
So., 06.12.26 15:00 Uhr FC Remscheid - HSV Langenfeld
So., 06.12.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 06.12.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - Cronenberger SC
So., 06.12.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - FK Jugoslavija Wuppertal

16. Spieltag
So., 13.12.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born II
So., 13.12.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - Cronenberger SC
So., 13.12.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Hackenberg
So., 13.12.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SSV Germania Wuppertal
So., 13.12.26 15:00 Uhr SC Germania Reusrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 13.12.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - TuSpo Richrath
So., 13.12.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - TSV Ronsdorf
So., 13.12.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - FC Remscheid
So., 13.12.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - DV Solingen II

17. Spieltag
So., 20.12.26 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - BV Gräfrath
So., 20.12.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - SC Germania Reusrath
So., 20.12.26 12:45 Uhr DV Solingen II - HSV Langenfeld
So., 20.12.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Sonnborn
So., 20.12.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 20.12.26 15:00 Uhr FC Remscheid - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 20.12.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - ASV Mettmann
So., 20.12.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - VfB 03 Hilden II
So., 20.12.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SC Breite Burschen Barmen

18. Spieltag
So., 14.02.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - HSV Langenfeld
So., 14.02.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - BV Gräfrath
So., 14.02.27 12:45 Uhr DV Solingen II - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 14.02.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - SC Breite Burschen Barmen
So., 14.02.27 15:00 Uhr FC Remscheid - ASV Mettmann
So., 14.02.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 14.02.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - VfB 03 Hilden II
So., 14.02.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SG Hackenberg
So., 14.02.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SC Germania Reusrath

19. Spieltag
So., 21.02.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Sonnborn
So., 21.02.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Germania Reusrath
So., 21.02.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - DV Solingen II
So., 21.02.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Ronsdorf
So., 21.02.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - SSV Germania Wuppertal
So., 21.02.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SSV Bergisch Born II
So., 21.02.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - TuSpo Richrath
So., 21.02.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 21.02.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - FC Remscheid

20. Spieltag
So., 28.02.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 28.02.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 28.02.27 12:45 Uhr DV Solingen II - ASV Mettmann
So., 28.02.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Breite Burschen Barmen
So., 28.02.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - BV Gräfrath
So., 28.02.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - SC Germania Reusrath
So., 28.02.27 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Germania Wuppertal
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SG Hackenberg
So., 28.02.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - HSV Langenfeld

21. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SSV Bergisch Born II
So., 07.03.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 07.03.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - TSV Ronsdorf
So., 07.03.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - FC Remscheid
So., 07.03.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - Cronenberger SC
So., 07.03.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 07.03.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - DV Solingen II
So., 07.03.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - VfB 03 Hilden II
So., 07.03.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Sonnborn

22. Spieltag
So., 14.03.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - SG Hackenberg
So., 14.03.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - ASV Mettmann
So., 14.03.27 12:45 Uhr DV Solingen II - SSV Germania Wuppertal
So., 14.03.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - BV Gräfrath
So., 14.03.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - HSV Langenfeld
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - FC Remscheid
So., 14.03.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SC Breite Burschen Barmen
So., 14.03.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FK Jugoslavija Wuppertal

23. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - Cronenberger SC
So., 21.03.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - TuSpo Richrath
So., 21.03.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Remscheid - DV Solingen II
So., 21.03.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - TSV Ronsdorf
So., 21.03.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - VfB 03 Hilden II
So., 21.03.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - SSV Bergisch Born II
So., 21.03.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Germania Reusrath
So., 21.03.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SC Sonnborn

24. Spieltag
Mi., 24.03.27 19:30 Uhr DV Solingen II - TSV Ronsdorf
Mi., 24.03.27 19:30 Uhr SSV Bergisch Born II - SSV Germania Wuppertal
Do., 25.03.27 19:30 Uhr BV Gräfrath - SC Breite Burschen Barmen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Cronenberger SC - ASV Mettmann
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SC Sonnborn - FK Jugoslavija Wuppertal
Do., 25.03.27 19:30 Uhr VfB 03 Hilden II - FSV Vohwinkel Wuppertal
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - HSV Langenfeld
Do., 25.03.27 19:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - FC Remscheid
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TuSpo Richrath - SG Hackenberg

25. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 04.04.27 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Bergisch Born II
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 04.04.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - DV Solingen II
So., 04.04.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - VfB 03 Hilden II
So., 04.04.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - SC Sonnborn
So., 04.04.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - BV Gräfrath
So., 04.04.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - Cronenberger SC
So., 04.04.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SC Germania Reusrath

26. Spieltag
So., 11.04.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - DV Solingen II
So., 11.04.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - TSV Ronsdorf
So., 11.04.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Mettmann
So., 11.04.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - SSV Germania Wuppertal
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - SG Hackenberg
So., 11.04.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SC Breite Burschen Barmen
So., 11.04.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 11.04.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 11.04.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FC Remscheid

27. Spieltag
So., 18.04.27 12:45 Uhr DV Solingen II - SSV Bergisch Born II
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Remscheid - Cronenberger SC
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - TuSpo Richrath
So., 18.04.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 18.04.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - BV Gräfrath
So., 18.04.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - SC Germania Reusrath
So., 18.04.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Sonnborn
So., 18.04.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - HSV Langenfeld
So., 18.04.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - VfB 03 Hilden II

28. Spieltag
So., 25.04.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 25.04.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SSV Germania Wuppertal
So., 25.04.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - TSV Ronsdorf
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - FC Remscheid
So., 25.04.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 25.04.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SC Breite Burschen Barmen
So., 25.04.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - ASV Mettmann
So., 25.04.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - DV Solingen II
So., 25.04.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SG Hackenberg

29. Spieltag
So., 02.05.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - TuSpo Richrath
So., 02.05.27 12:45 Uhr DV Solingen II - Cronenberger SC
So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - SSV Bergisch Born II
So., 02.05.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 02.05.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - HSV Langenfeld
So., 02.05.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SC Germania Reusrath
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC Sonnborn
So., 02.05.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - BV Gräfrath

30. Spieltag
So., 09.05.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TSV Ronsdorf
So., 09.05.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SC Breite Burschen Barmen
So., 09.05.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 09.05.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - DV Solingen II
So., 09.05.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SG Hackenberg
So., 09.05.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - ASV Mettmann
So., 09.05.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SSV Bergisch Born II
So., 09.05.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - FC Remscheid
So., 09.05.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Germania Wuppertal

31. Spieltag
So., 23.05.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - SC Sonnborn
So., 23.05.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - Cronenberger SC
So., 23.05.27 12:45 Uhr DV Solingen II - VfB 03 Hilden II
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - TuSpo Richrath
So., 23.05.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 23.05.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - HSV Langenfeld
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Remscheid - BV Gräfrath
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC Germania Reusrath
So., 23.05.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - FSV Vohwinkel Wuppertal

32. Spieltag
So., 30.05.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 30.05.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - SC Breite Burschen Barmen
So., 30.05.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - TuSpo Richrath
So., 30.05.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - SSV Bergisch Born II
So., 30.05.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SG Hackenberg
So., 30.05.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - FC Remscheid
So., 30.05.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - DV Solingen II
So., 30.05.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - TSV Ronsdorf
So., 30.05.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Germania Wuppertal

33. Spieltag
So., 06.06.27 12:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - SC Germania Reusrath
So., 06.06.27 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - VfB 03 Hilden II
So., 06.06.27 12:45 Uhr DV Solingen II - BV Gräfrath
So., 06.06.27 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Breite Burschen Barmen
So., 06.06.27 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 06.06.27 15:00 Uhr FC Remscheid - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - HSV Langenfeld
So., 06.06.27 15:30 Uhr SG Hackenberg - ASV Mettmann
So., 06.06.27 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SC Sonnborn

34. Spieltag
So., 13.06.27 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuSpo Richrath
So., 13.06.27 15:00 Uhr SC Sonnborn - Cronenberger SC
So., 13.06.27 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - FC Remscheid
So., 13.06.27 15:00 Uhr ASV Mettmann - SSV Germania Wuppertal
So., 13.06.27 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - SG Hackenberg
So., 13.06.27 15:15 Uhr HSV Langenfeld - DV Solingen II
So., 13.06.27 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SSV Bergisch Born II
So., 13.06.27 15:30 Uhr BV Gräfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
So., 13.06.27 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TSV Ronsdorf