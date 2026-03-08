Bezirksliga 2: Das bringt der Sonntag am 22. Spieltag! Bezirksliga, Gruppe 2: Nach dem vergangene Spieltag hat sich die Spannungslage im Dreikampf um das Ticket in die Landesliga verschärft. Der SC Reusrath legt am Freitagabend vor und baut Druck auf die Konkurrenz auf. von Linus Bien · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Reusrath legt im Dreikampf vor – Foto: wilhelm gundlach

Mit besten Vorzeichen gehen wir in den 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2. An der Spitze der Tabelle haben sich SC Reusrath, FSV Vohwinkel und der SV Solingen punktgleich abgesetzt – die Germania ist am Freitagabend schon erfolgreich und baut Druck auf. Nicht weniger spannend sieht es im unteren Bereich des Tableaus aus: DV Solingen II scheint zwar durch die Niederlage gegen Reusrath abgeschlagen, ist zuvor aber allmählich in Fahrt gekommen. Der SG Hackenberg und dem SSV Berghausen fehlen nur ein Punkt auf den Relegationsplatz, auf dem Germania Wuppertal mit 18 Zählern darum kämpft, kein weiteres Jahr bis zum Ende zittern zu müssen. So sieht der 22. Spieltag aus!