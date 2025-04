Bezirksliga 12: Spitzenteams im Torrausch, Teuto kriselt

Mit dem 23. Spieltag liegt der bisher torreichste der laufenden Saison hinter uns. Insgesamt 43 Mal zappelte das Leder in den Netzen der Bezirksligisten. Große Verantwortung für diesen Torregen tragen die Spitzenteams der Liga − Allein Emsdetten 05, Münster 08, der Borghorster FC und der SC Greven 09 netzten am Wochenende ganze 25 Mal.

Sieben Tore gingen dabei auf das Konto des Emsdettener Spitzenreiters. Mit 7:2 siegt die Mannschaft von Daniel Apke in einem Spitzenspiel, welches sich dann doch schnell als Machtdemonstration der 05er entpuppte. Auswärts beim SV Büren setzten die Gäste keineswegs auf ruhiges Abtasten zu Beginn: Das muntere Toreschießen eröffnete Luca Tillmann bereits in der vierten Spielminute. Dem folgte der Treffer zum 2:0 von Henrik Möllers nur fünf Minuten darauf. Bis zum Pausentee erhöhte Emsdetten durch die Tore von Marius Klöpper (24'), Omar Guetat (27') und Luca Tillmann (45') auf 5:0. An einem Emsdettener Auswärtssieg ließ also schon nach 45 Minuten niemand mehr seine Zweifel. Für den Tabellenführer war damit aber noch nicht genug getan: Kurz nach Wiederanpfiff schnürt Luca Tillmann den Dreierpack (48'), der eingewechselte Jonas Schomaker setzt in der 64. Minute das siebte Tor drauf. Den Gastgebern gelangen in einem blitzartigen Doppelschlag die Treffer zum 1:7 sowie zum 2:7 (82', 83'), die für den Ausgang der Partie jedoch unbedeutend blieben.

Damit zog Emsdetten dem Sieg des Verfolgers Münster 08 nach, der schon am Freitagabend seine Pflicht erfüllte und den VfL Wolbeck im Münsteraner Stadtderby mit 3:0 besiegen konnte. Matchwinner auf Seiten der Nullachter war am Freitagabend zweifelsohne Rui Petro Guimares. Der 25-jährige Offensivmann erzielte jedes der drei Tore seiner Mannschaft und machte sich somit zugleich zum torgefährlichsten Spieler beim Tabellenzweiten (14 Tore).