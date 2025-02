Bezirksliga 12: Mauritz bleibt in Fahrt, Greven bringt Sieg ins Ziel

Dritter Sieg in Folge: Mauritz macht großen Schrite in Richtung Klassenerhalt

Lang ist sie mittlerweile schon her, die letzte Niederlage des Bezirksliga-Aufsteigers DJK SV Mauritz. Genauer: Am 10. November des letzten Jahres hatte die Mannschaft von Ivo Kolobaric zuletzt in einem Ligaspiel das Nachsehen. Damals verlor man mit 1:2 gegen den Münsteraner Nachbarn Wacker Mecklenbeck. Darauf folgte dann jedoch der Start einer Serie: Ein beachtliches Remis gegen Concordia Albachten (1:1) gefolgt von nun drei Siegen gegen Kobbo Tecklenburg (3:0), den VfL Wolbeck (1:0) und zuletzt auch Teuto Riesenbeck (3:2). Durch den Sieg zieht Mauritz an Teuto vorbei auf Platz neun und hat mit nun elf Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ein komfortables Polster aufgebaut.