Bezirksliga 12: Emsdetten vor harten Prüfungen im Aufstiegskampf

Endlich ist es soweit: Die knackigen, entscheidenden Wochen im Schlussspurt der Saison brechen an. Vor allem im Kampf um den Landesliga-Aufstieg wird es in den kommenden Wochen besonders spannend. Tabellenführer Emsdetten 05 duelliert sich in den nächsten vier Spielen mit allen drei Verfolgern.

Mal vorne weg: Was haben wir in dieser Saison eigentlich für ein geiles Aufstiegsrennen in der Bezirksliga 12? Klar, mit Emsdetten 05 und dem SC Münster 08 auf den ersten beiden Positionen hat so ziemlich jeder gerechnet. Aber was der Borghorster FC und der SC Greven 09, die mit einem bzw. zwei Punkten Abstand auf 08 folgen, diese Spielzeit abreißen verdient höchsten Respekt. Und gibt uns sieben Spieltage vor Ende der Saison einen historisch spannenden Aufstiegskampf.

Gut ein halbes Jahr später bekommt Emsdetten also die Chance auf die Revanche. Und ein Sieg gegen 09 wäre für die Mannschaft von Daniel Apke doppelt wichtig: Zum einen würde man im direkten Duell ein Team aus dem erweiterten Favoritenkreis um den Aufstieg schwächen, zum anderen könnte man mit drei Punkten von einem geglückten Start in die Mega-Wochen der 05er sprechen. Denn gleich nächste Woche geht es dann für den Tabellenführer nach Borghorst, ehe zwei Spieltage später das möglicherweise entscheidende Spiel um den Aufstieg bei Münster 08 ansteht. Bis dahin kann sich die Ausgangssituation der beiden Top-Favoriten noch um einiges verschieben − es bleibt packend!

Und der beginnt gleich mal mit einem richtigen Kracher: Emsdetten 05 empfängt den SC Greven 09. Mit dem Blick auf das Hinspiel der beiden Top-Teams werden auf beiden Seiten eingebrannte Erinnerungen wach − für die 05er dürften die wohl ausschließlich negativ sein. Lediglich zwei Mal verließ der Tabellenführer in der laufenden Saison das Feld als Verlierer. An der Schöneflieth setzte es nicht nur die erste der beiden Saisonniederlagen, sondern fiel diese mit dem Endstand von 4:1 für Greven gleich besonders hart zu.

Letzte Chance auf Punkte für den BSV Roxel?

Von Top zu Flop − neben dem Spitzenspiel am Wasserturm steht am kommenden Sonntag ebenfalls der absolute Kellergipfel an. Im Spiel zwischen dem BSV Roxel und der SG Telgte geht es aber nur noch für Letztere so richtig um etwas. Nach der bisherigen Horror-Saison des BSV, jedes der 23 Saisonspiele ging verloren, wurde der Abstieg am vergangenen Abstieg schlussendlich auch rein rechnerisch bittere Gewissheit. Vielleicht ist aber genau das der Schlüssel für einen ersten Punkterfolg der Roxeler − Jetzt, wo jeder weiß, dass es ab Sommer wieder Kreisklasse für das Kleeblatt heißt.

Bedeutend höher dürfte die Spannung da noch bei den Gästen aus Telgte sein. Die SG rangiert mit 17 Punkten auf Tabellenplatz 15, hingt dem Klassenerhalt derzeit sechs Punkte hinterher. Die Erwartungen für das Spiel in Roxel sind ohnehin schnell formuliert: Nichts als drei Punkte sind dort Pflicht. Die Konkurrenten im Abstiegskampf, namentlich der TuS Germania Horstmar, TuS Graf Kobbo Tecklenburg und darüber hinaus sind auch der SV Büren und der SV Teuto Riesenbeck noch nicht ganz über den Berg, haben am kommenden Spieltag harte Nüsse zu knacken. Horstmar trifft auf einen SV Büren, der sich trotz harter Niederlage gegen Emsdetten 05 (2:7) am letzten Sonntag in gutem Fahrwasser bewegt. Die Kobbos bekommen es mit dem Tabellensiebten aus Nordwalde zu tun und Teuto Riesenbeck empfängt den SC Münster 08 − Erledigt die SG Telgte ihre Pflicht im Kellergipfel beim BSV Roxel, kann sie der Gewinner des kommenden Spieltages werden.

Alle Partien des 24. Spieltages:



Do, 10.04, 19:30

VfL Wolbeck : SuS Neuenkirchen II 3:0

So, 13.04, 15:00

SV Büren : TuS Germania Horstmar

DJK SV Mauritz : Borghorster FC



Emsdetten 05 : SC Greven 09

SV Concordia Albachten : DJK Wacker Mecklenbeck

SV Teuto Riesenbeck : SC Münster 08

BSV Roxel : SG Telgte

So, 13.04, 15:30

TuS Graf Kobbo Tecklenburg : 1. FC Nordwalde