Bezirksliga 10: Rückzug zum Saisonende - erster Absteiger steht fest

Die SpVg Blau-Gelb Schwerin zieht sich zum Saisonende in die Kreisliga A zurück. Dies gab der Verein gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" bekannt.

Hintergrund ist, dass der Vorsitzende Rainer Dinter, gleichzeitig Hauptsponsor, sein Amt zur nächsten Jahreshauptversammlung niederlegt und sein Engagement künftig reduziert. „Teure Bezirksligaspieler werden wir nicht mehr bezahlen. Wir spielen lieber in der Kreisliga A mit vielen Lokalderbys, als in der Bezirksliga, wo die auswärtigen Teams noch nicht mal eine Handvoll Fans mitbringen würden", so Dinter.

Der stellvertretende Vorsitzende Dennis Kreiskorte, der seit rund zehn Jahren im Verein ist und sich nun verstärkt um Unterstützer kümmern will, erklärt zur künftigen Ausrichtung: „Zehn kleine sind mir lieber, als ein großer."