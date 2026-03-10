 2026-03-10T10:11:42.421Z

Spielbericht

Bezirksliga 1: Zwei Uedesheimer in der FuPa-Top-Elf

Nach der FuPa-Formtabelle war die Partie zwischen dem 1. FC Grevenbroich-Süd und dem MSV Düsseldorf der Vergleich der beiden aktuellen Top-Teams. In der Elf der Woche sind drei andere Teams doppelt vertreten.

von Sascha Köppen · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
Der SV Uedesheim hat den wichtigen ersten Sieg des Jahres eingefahren.
Der SV Uedesheim hat den wichtigen ersten Sieg des Jahres eingefahren. – Foto: Christian Haas

Der SV Uedesheim hat den wichtigen ersten Sieg des Jahres im Abstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 1 eingefahren, und das bringt auch gleich zwei Spieler in die Elf der Woche. Die beiden Verteidiger Samuel Campillo und Dabo Mamadou haben dafür gesorgt, dass der Laden bei den Neussern hinten dicht war. Doppelt vertreten sind am 22. Spieltag aber auch Ratingen 04/19 II und die TSV Eller.

>>> Hier geht es zur aktuellen Elf der Woche der Bezirksliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Mit zwei Partien startete der 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 bereits am Freitag, und mit dabei war gleich auch der Tabellenführer MSV Düsseldorf. Und der hatte gleich eine alles andere als leichte Aufgabe, denn die Reise ging zum 1. FC Grevenbroich-Süd. Und der war in der FuPa-Formtabelle der fünf jüngsten Partien direkt hinter den MSV-Kickern, die alle fünf Spiele gewonnen hatten, mit 13 Punkten Zweiter. Das Team von Christian Niebel würde es dem MSV also sicherlich nicht leicht machen.

Oben dranbleiben wollte aber auch der Vierte ASV Mettmann, der es am Freitag daheim mit dem SV Uedesheim zu tun hatte, der im Abstiegskampf ganz dringend ein Erfolgserlebnis benötigte. Am Sonntag kam es dann zu einem Vergleich im Kreis Neuss zwischen der SVG Weissenberg und Bayer Dormagen - aktuell nur durch zwei Punkte getrennt. Der neue Zweite TSV Eller spielte dann am Sonntag beim VdS Nievenheim, der im Keller jeden Punkt gebrauchen kann. Um jeden Punkt im Abstiegskampf gerungen werden durfte dann auch am Sonntag zwischen dem TV Kalkum-Wittlaer und dem Lohausener SV.

________________

So läuft der 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag spielten:

ASV Mettmann unterliegt überraschend dem SV Uedesheim

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
1
3
Abpfiff
Enttäuschender Abend für den ASV Mettmann: Mit der 1:3-Niederlage gegen den Abstiegskandidaten SV Uedesheim dürfte der Zug nach oben ein wenig abgefahren sein. Nach gut einer Viertelstunde sorgte Felix Frason für die Führung der Gäste, die Florian Hillebrand nach knapp einer Stunde ausbaute. Ein wenig Hoffnung keimte bei den Hausherren noch einmal auf, als Ahmet Kizilisik gut 20 Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer erzielte. Doch Nur zehn Minuten später stellte Christos Pappas den Sieg der Neusser sicher, die damit Druck auf die Konkurrenz im Abstiegskampf ausüben.

ASV Mettmann – SV Uedesheim 1:3
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Ahmet Kizilisik (89. Anas Kaddouri), Maximilian Eisenbach, Berkant Fidanci (66. Tristan Maresch), Jason Leonard Similien (66. Alessio Falco), Toni Markovic, Justin Lüdtke - Trainer: Khalid Channig
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (90. Tim Jenckel), Dabo Mamadou, Luis Winfried, Christos Pappas, Celal-Can Yücel (86. Maximilian Hahn), Florian Hillebrand (75. Zerkrija Cerkini), Felix Frason (72. Kevin Block), Maik Ferber (90. Erwin Walburg) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Felix Frason (16.), 0:2 Florian Hillebrand (57.), 1:2 Ahmet Kizilisik (69.), 1:3 Christos Pappas (79.)

1. FC Grevenbroich-Süd muss sich MSV Düsseldorf beugen

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
2
Abpfiff
Der MSV Düsseldorf lässt sich vom Kurs Landesliga auch vom formstarken 1. FC Grevenbroich-Süd nicht abbringen. Tom Voss brachte den MSV bereits nach zehn Minuten in Führung, zusätzlich spielten den Gästen dann sicherlich in die Karten, dass Resul Ahmeti nach gut einer Stunde die Rote Karte sah. In Überzahl erhöhte Carlos Penan wenig später auf 2:0, der Anschluss durch Ermal Maqkaj in der 90. Minute kam für eine echte Aufholjagd dann zu spät.

1. FC Grevenbroich-Süd – MSV Düsseldorf 1:2
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (78. Sherif Krasniqi), Ismail Günsel, Nils Klöther, Samir Kastanjeva (67. Fatih Yaman), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (88. Ermal Maqkaj), Salim Tliashinov (79. Ahghas Newton), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt (90. Majid Abdalla), Tom Voss, Vedin Kulović (61. Zakaria Abdoun) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tom Voss (10.), 0:2 Carlos Penan (73.), 1:2 Ermal Maqkaj (90.)
Gelb-Rot: Resul Ahmeti (64./1. FC Grevenbroich-Süd/)

Am Samstag traten an:

SVG Neuss-Weissenberg unterliegt TSV Bayer Dormagen

Sa., 07.03.2026, 18:45 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1
2
Abpfiff
Die Gäste von Bayer Dormagen haben am Samstagabend das Spiel bei der SVG Neuss-Weissenberg gedreht und sind nach dem 2:1-Erfolg in der Tabelle nun mit einem Zähler an den Gastgebern vorbeigezogen. Bereits in der 8. Minute hatte Antonio Promorac die Gastgeber von Trainer Dirk Schneider in Führung gebracht, so ging es auch in die Pause. Erst danach drehten die Dormagener dann auf. In der 51. Minute glich zunächst Alexander Hauptmann aus, ehe Michael Hausdörfer die Gäste 20 Minuten später zum Sieg schoss.

SVG Neuss-Weissenberg – TSV Bayer Dormagen 1:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Mario Dundovic (50. Ben Luca Schmidt), Dennis Brune, Jonas Niemierza (74. Ranael-Baringa Ishimine), Fynn Kaemmerling (90. Marius Over), Ichiura Taisei, Antonio Primorac (89. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Oliver Gammon, Marius Fraßek, Yannick Schmitz, Marc Naroska, Niclas Sylvester Schröder (74. Maurice Michael Wiewiora), Michael Hausdörfer, Alexander Hauptmann (81. Berkan Öksüz) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Antonio Primorac (8.), 1:1 Alexander Hauptmann (51.), 1:2 Michael Hausdörfer (71.)

Die Spiele am Sonntag:

Rhenania Hochdahl gegen SV Hösel endet ohne Sieger

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
1
1
Abpfiff
Keinen Sieger gab es zwischen Rhenania Hochdahl, wo unter der Woche Peter Burek sein Traineramt niedergelegt hatte, und dem SV Hösel. Beim 1:1 gingen die Gäste bereits nach vier Minuten durch Anes Danijali in Führung, der Ausgleich fiel vor der torlosen zweiten Hälfte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch David Szewczyk. Für Hochdahl hätte es im Abstiegskampf mehr als ein Zähler sein dürfen.

Rhenania Hochdahl – SV Hösel 1:1
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida, Qlirim Krasniqi, Kyunom Joshua Nyamtiro, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Cedric Giesen, Philipp Gatzen, David Szewczyk - Trainer: Peter Burek
SV Hösel: Michael Mann, Levin Richter, Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Ezra Oduro, Ali Can Aktag, Jassim Tighadouini, Niklas Oldörp - spielender Co-Trainer: Levent Olgun - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Sinan Satilmis
Tore: 0:1 Anes Danijali (4.), 1:1 David Szewczyk (45. Foulelfmeter)

Sparta Bilk mit Krimi gegen den TSV Meerbusch II

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
4
3
Abpfiff
Nach einem turbulenten 4:3-Erfolg bleibt die DJK Sparta Bilk in der Spitzengruppe oben dran, während für den TSV Meerbusch II im Tabellenkeller die Lichter immer mehr ausgehen. Die Partie verlief dramatisch. Gianluca de Meo sorgte für die Halbzeitführung der Bilker, die er zehn Minuten nach dem Wechsel selbst ausbaute. Ein Elfmeter von Ylber Rrahmani brachte den TSV zurück ins Spiel, Marco Tassone stellte den alten Abstand in der 83. Minute wieder her. In der Nachspielzeit verkürzte Hrustan Kadric noch einmal, die Entscheidung für Bilk war wohl mit dem 4:2 von Alon Abelski gefallen, auch wenn in der dritten Minute der Nachspielzeit auch Rrahmani noch einen dritten Treffer für den TSV erzielte.

DJK Sparta Bilk – TSV Meerbusch II 4:3
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Rene Reuland, Alon Abelski, Patrick Percoco (64. Marco Tassone), Moritz Holz, Gianluca De Meo (64. Tim Louis Tiefenthal), Alexander Hendrik Schnittert (87. Alon Abelski), Marcel Kachnowski (73. Dimitrios Sirokas), Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann
TSV Meerbusch II: Kalle Maria Grabek, Milo Neumann (63. Jonas Christopher Doerkes), Vincent Simon Erich Boldt (72. Enno Maximilian Werling), Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Harding Mac Stuell Beira, Eugene Park (72. Felix Seifert), Maximilian Seibert (63. Marc Clemens Bartnitzky), Daniel Aserov, Andreas Lahn - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Lars Norta - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Gianluca De Meo (27.), 2:0 Gianluca De Meo (55.), 2:1 Ylber Rrahmani (72.), 3:1 Marco Tassone (83.), 3:2 Hrustan Kadric (90.), 4:2 Alon Abelski (90.+3), 4:3 Ylber Rrahmani (90.+3)

TV Kalkum-Wittlaer reicht ein Tor gegen den SV Lohausen

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
1
0
Abpfiff
Durch den 1:0-Erfolg des TV Kalkum-Wittlaer gegen den SV Lohausen haben die Gastgeber ein weiteres Absetzen des Gegners von der Gefahrenzone verhindert, das eigene Polster auf die Abstiegsplätze aber auf fünf Zähler vergrößert. Das Tor des Tages in dieser spannenden Partie erzielte Nico Pesch in der 74. Minute.

TV Kalkum-Wittlaer – Lohausener SV 1:0
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Erkan Tanrikulu, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter (30. Mehmet Can Sesen), Lars Jansen (32. Melvin Ridder), Noel Heitkamp, Goki Fukunaga, Kaan Safarpour-Malekabad (68. Sahin Irevül), Nico Pesch, Arsen Konoval - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli - Co-Trainer: Murat Yildiz
Lohausener SV: Justin Müller, Tobias Mombartz (23. Kiyan Sekine), Lennart Rehr, Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Patrick Frymuth (80. Marlon Wettwer), Nils Sprenger, Jannik Jürgensen (64. Gerrit Eul), Jona Simon, Maximilian Klaas, Roland Sitnikov - Co-Trainer: Konstantinos Tsakiris - Co-Trainer: Niklas Doppke - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Maikel de Almeida
Tore: 1:0 Nico Pesch (74.)
Rot: Marlon Wettwer (90./Lohausener SV/)

CfR Links mit 2:2 gegen den DSC 99

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
2
2
Abpfiff
Der CfR Links muss im Duell mit dem DSC 99 im Abstiegskampf mit einem Zähler leben, der eigentlich etwas zu wenig ist. Dabei drehten die Gastgeber die Partie vor der Pause durch Treffer von Enes Öz und Patrick Kamprakis, nachdem früh Pierluigi Principe für die Führung des DSC gesort hatte. Doch die Gastgeber brachten die 2:1-Führung nicht über die Zeit. Dennis Dowidat sorgte in der 73. Minute für den 2:2-Endstand an der Pariser Straße.

CfR Links Düsseldorf – DSC 99 Düsseldorf 2:2
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Alexander von Ameln, Mark Drinkuth (70. Marius Möller), Raphael van der Berg, Marcel Schröder, Takuya Kitamura, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Paschalis Ivantzikis, Enes Öz (80. Marvin Mainz), Andre Kobe (18. Patrick Kamprakis) - Trainer: Panagiotis Liomas
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Ousainou Sarr, Jacob Theuringer, Florian Gnida (68. Carlo Salman), Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Pierluigi Principe (14.), 1:1 Enes Öz (35.), 2:1 Patrick Kamprakis (37.), 2:2 Dennis Dowidat (73.)

SG Benrath-Hassels unterliegt Ratingen 04/19 II

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
2
4
Für die dickste Überraschung des Tages sorgte Ratingens Zweitvertretung, die sich mit dem 4:2 beim Aufstieachtgskandidaten SG Benrath-Hassels durchsetzte, und somit nun auf ein Polster von acht Zählern auf die Abstiegszone verweisen darf. Für die SG ist die Tabellenspitze damit nun neun Punkte entfernt. Dabei waren die Benrather durch Dennis Durmus nach 25 Minuten noch in Führung gegangen, zum 1:1-Pausenstand glich Sami Alnu Bachir Niam aus. Eine Ampelkarte gegen die SG trug dann sicher ihren Teil zum Gästeerfolg bei. Nolan Manassa und Ben Collin Gubsch stellten auf 3:1 für Ratingen, ehe Ajdin Koco noch einmal verkürzte. Für den Ratinger Schlusspunkt sorgte dann Osazuwa Victor Uwas in der Nachspielzeit.

SG Benrath-Hassels – Ratingen 04/19 U23 II 2:4
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic (46. Kolja Pusch), Ryoto Inokawa, Tan Mersinli, Adin Civa, Dennis Durmus, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (68. Tim Hölscher), Ajdin Koco (77. Ihor Maksymovych), Lars Pöth (52. Haris Konjalić) - Co-Trainer: Tim Hölscher - Trainer: Nermin Ramic
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Nolan Manassa, Bilal Ajenoui Benktib (37. Konstantin Sivevski), Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Sami Alnur Bachir Niam, Leo Kaiser (90. Elias Hans), Elias Belaarbi (58. Osazuwa Victor Uwas), Ben Collin Gubsch (90. Taygan Lofcali), Florian Saljii (77. Maksym Kliushnychenko) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Sven Terwolbeck (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Dennis Durmus (26.), 1:1 Elias Belaarbi (34.), 1:2 Nolan Manassa (67.), 1:3 Ben Collin Gubsch (73.), 2:3 Ajdin Koco (76.), 2:4 Osazuwa Victor Uwas (90.+1)
Gelb-Rot: Tan Mersinli (57./SG Benrath-Hassels/)

VdS Nievenheim verliert nach 2:0 noch 2:5 gegen TSV Eller 04

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
2
5
Abpfiff
Die TSV Eller ist nach dem 5:2 beim VdS Nievenheim klarer Zweiter der Tabelle, während die Nievenheimer im Abstiegskampf bei 17 Zählern verharren. Mann des Tages bei der TSV war Nico Stracke, der gleich vier Treffer im Alleingang erzielte und nur ein Tor seinem Teamkollegen Adnan Hotic überließ. Alle diese Treffer fielen allerdings nach der Pause, denn nach 45 Minuten lagen die Nievenheimer dank Dominik Schillings und Kevin Scholz noch mit 2:0 in Führung. Auch das kann im Abstiegskampf ein kleiner "Genickbruch" werden. Stracke ist nun mit 19 Treffern Führender der Torjägerliste.

VdS 1920 Nievenheim – TSV Eller 04 2:5
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Enes Celik (82. Emilio Jose Heinrich Perk), Daniel Dünbier (54. Max Schnelker), Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann (90. Nils Carsten Kunz), Henri Leiding, Kevin Scholz, Leon Bem (66. Marc-Leon Wolff), Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Brian Prince Oldenburg, Antonio Marinovic (65. Marc Daehne), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Dennis Ordelheide, Fabian Stutz (88. Raul- Florin Ghite) - Co-Trainer: Bernd Schwartz - Co-Trainer: Robin Bothe - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Dominik Schillings (6.), 2:0 Kevin Scholz (31.), 2:1 Nico Stracke (49.), 2:2 Nico Stracke (68. Handelfmeter), 2:3 Adnan Hotic (71.), 2:4 Nico Stracke (74.), 2:5 Nico Stracke (88.)

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl

24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II

_______________

