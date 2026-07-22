 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Bezirksliga 1: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Alle Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht. Stand: 15. Juli 2026.

von André Nückel · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Großer Umbruch in Uedesheim.
Großer Umbruch in Uedesheim. – Foto: Christian Haas

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Bezirksliga 1
TuRU 80
Ratingen 04/19 U23 II
Uedesheim
Nievenheim

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert. Das Update Ende Juni.

Bezirksliga Niederrhein 1: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Grevenbroich-Süd
Trainer: Christian Niebel
Zugänge: Almin Hamidovic (VdS 1920 Nievenheim), Tim Antonio Ritter (SV Rot-Weiß Elfgen), Kai Wolfgang Ritter (SV Rot-Weiß Elfgen), Eridon Fazliu (TSV Eller 04), Amir Alili (VfR Krefeld-Fischeln), Jaking Ranjan (SVG Grevenbroich), Samuel Campillo (SV Uedesheim)
Abgänge: Oguzhan Aslan (1. FC Grevenbroich-Süd II), Ardit Maqkaj (1. FC Grevenbroich-Süd II)

BV Wevelinghoven
Trainer: Markus Stupp
Zugänge: Nils Herten (BV Wevelinghoven), Tim Corsten (BV Wevelinghoven), Christian Both (BV Wevelinghoven II), Ben Coenen (SV Bedburdyck/Gierath), Ben Hamacher (SV Bedburdyck/Gierath), Eric Schüller (SG Orken-Noithausen), Jan Sönke (Aus dem Ausland zurück), Dennis Franica (SG Orken-Noithausen), Dzenan Sinanovic (SpVg Odenkirchen), Malik Sinanovic (SpVg Odenkirchen II), Marco Arno Heiermann (Vereinslose Spieler Niederrhein)
Abgänge: Francesco Giorno (SV Erftstolz Niederaußem 1926), Dario Russo (SV Erftstolz Niederaußem 1926), Alexander Kring (Karriereende), Tim Gauls (Karriereende), Manuel Sousa (Karriereende), Santiago Rojas Hawlitschek (SC Kapellen-Erft II), Rene Manfred Lauterbach (BV Wevelinghoven III), Yannik Neumann (SV Bedburdyck/Gierath), Luca Dominguez (Karriereende)

DJK Novesia Neuss
Trainer: Darius Ferber
Zugänge: Tim Nehrbauer (Holzheimer SG), Hendrik Aßhorn (SV Rosellen), Moritz Leon Nischann (SG FV Marbach / Rietheim), Lucas Thierry Müller (Holzheimer SG), Noa Gabriel Guerreiro Batista (TSV Bayer Dormagen), Alexander Opoku (SC St. Tönis 1911/20 II), Daniel Ferber (SV Uedesheim), Andre Speer (SV Uedesheim)
Abgänge: Andrew Ogbeide Ebare (DJK Novesia Neuss II), Linus Tups (DJK Novesia Neuss II), Silas Armah (Dormagen Trabzonspor)

DJK Sparta Bilk
Trainer: Jörn Heimann
Zugänge: Jannik Weber (TSV Solingen), Björn Nowicki (VfL Jüchen-Garzweiler), Youssef El Boudihi (1. FC Wülfrath), Aleksandar Pranjes (Vereinslos), Julian Schneiders (Alemannia Aachen II), Ryoya Kumada (1. FC Viersen), Agan Murati (Sportfreunde Baumberg), Till Drößert (1. FC Monheim)
Abgänge: Roman Nahimi (SC Düsseldorf-West), Patrick Percoco (SP.-VG. Hilden 05/06), Marius Lippa (SC Düsseldorf-West), Tim Louis Tiefenthal (SP.-VG. Hilden 05/06), Kevin Tiedtke (SV Solingen 08/10), Alexander Hendrik Schnittert (SV Solingen 08/10), Dimitrios Sirokas (SV Oberbilk 09), Moubarak Abdousamadou (TSV Eller 04), Timo Utecht (Holzheimer SG), Ihab Hichami (SV Oberbilk 09), Maurice Ryboth (DSC 99 Düsseldorf)

DSC 99 Düsseldorf
Trainer: Sascha Walbröhl
Zugänge: Finn Lange (DSC 99 Düsseldorf), Piet Stracke (DSC 99 Düsseldorf), Nils Eduard Sanders (DSC 99 Düsseldorf), Devin Temur (SV Wersten 04), Steven Dyla (DJK Gnadental), Maurice Ryboth (DJK Sparta Bilk), Payam Safarpour-Malekabad (SG Unterrath), Ionas-Apostolos Frantzozas (SG Unterrath), Kristijan Stefanovski (TuS Gerresheim), Levin Benauer (Westfalia Gemen), Leon Roth (Elsava 1913 Elsenfeld)
Abgänge: Ousainou Sarr (SSV Erkrath), Abdoulie Sarr (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Carlo Salman (Polizei SV Düsseldorf), Alban Zene Ademi (Unbekannt), Marc Paul (Unbekannt), Jacob Theuringer (Unbekannt)

Lohausener SV
Trainer: Nikos Tsakiris
Zugänge: Phillip Hannes (Lohausener SV II), Christos Nikolaidis (GSC Hellas Düsseldorf), Aleksandar Lukic (KSC Tesla 07), Dominik Scharley (NK Croatia 99 Ratingen)
Abgänge: Gerrit Eul (SV Emmerich-Vrasselt), Jens Wunder (SV Emmerich-Vrasselt), Maximilian Klaas (SC Kapellen-Erft), Justin Müller (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Robin Löhr-Godenschweig (Karriereende), Daniel Ahn (Karriereende), Lennart Auer (Karriereende), Jens Wunder (Karriereende), Jannick Meng (Lohausener SV II)

MSV Düsseldorf
Trainer: Goran Tomic
Zugänge: Ayyoub Jidan (Sportfreunde Gerresheim)
Abgänge: Simon Aymanns (SSV Berghausen), Jannik Stevens (Türkiyemspor Mönchengladbach), Aram Abdelkarim (Türkiyemspor Mönchengladbach), Sohail Benslaiman Benktib (ASV Mettmann), Lukas Dieninghoff (VfR Krefeld-Fischeln), Amin Boumhart (VfB 03 Hilden II), Carlos Penan (AL-ARZ Libanon)

Ratingen 04/19 U23 II
Trainer: Andreas Voss
Zugänge: Eric Ulrich (SC St. Tönis 1911/20), Bertan Josua Yildiz (VfL Tönisberg), Max Kohmann (SG Unterrath), Dustin Hörz (SG Unterrath), Andrij Gordiyevskyy (1. FC Mönchengladbach), Flavio Mensuri (FSV Duisburg), Leonard Heister (SV Budberg), Taylan Asil (Duisburger SC Preußen), Mehmet Emin Yilmaz (ASV Tiefenbroich)
Abgänge: Konstantin Sivevski (DJK Blau-Weiß Mintard), Ilyas Elkhattabi (ASV Mettmann), Philipp Mokwa (Karriereende), Ibrahim Dibasy (SV Genc Osman Duisburg), Sami Alnur Bachir Niam (SC Velbert), Henry Page (Holzheimer SG), Clarence Yomi (Rhenania Hochdahl), Elias Hans (VfB 03 Hilden II)

SC Unterbach
Trainer: Axel Bellinghausen
Zugänge: Walid El Kadiri (Sportfreunde Gerresheim), David Jan Mislovic (Rhenania Hochdahl), Van Tuan Nguyen (VfB 03 Hilden), Avi Mahmud (VfB 03 Hilden), Heiko Kornblum (TuS Gerresheim), Hamza El Ouamari (Rhenania Hochdahl), Chisom Daniel Nnokem (Ratingen 04/19)
Abgänge: Timo Bischoff (Pausiert), Albion Ilazi (Unbekannt), Ognjen Vucic (SC Unterbach II), Walid El Kadiri (unbekannt)

SG Benrath-Hassels
Trainer: Nermin Ramic
Zugänge: Hrustan Kadric (TSV Meerbusch II), Pascal Tonou (FC Pesch), Edin Husidic (Türkgücü Velbert), Mohamed Redjeb (SC 08 Elsdorf), Marco Meyer (Sportfreunde Gerresheim)
Abgänge: Benjamin Prah (Rhenania Hochdahl), Ihor Maksymovych (SV Schlebusch), Alan Santos Passos (FC Bosporus Düsseldorf), Nico Christoph Zawidzki (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Shahab Emjed Kazim (FC Kosova Düsseldorf), Viktor Blauth (TSV Ronsdorf)

SV Germania Grefrath 1926
Trainer: Jörg Gartz
Zugänge: Leon Borkowski (DJK Gnadental), Andreas Blatzheim (DJK Novesia Neuss II)
Abgänge: keine

SV Hösel
Trainer: Mesut Güngör
Zugänge: Dennis Mittmann (SuS Niederbonsfeld), Christian Otto (ASC Ratingen-West), Lukas Erfurth (ASC Ratingen-West), Kris Leipzig (reaktiviert), Florian Stoll (Reaktiviert), Mahmut Calis (TuS Homberg)
Abgänge: Justin Morr (SV Hösel III), Vinzent Pohl (SV Hösel III), Timo Derichs (MSV Duisburg II), Tomislav Mirosavljevic (unbekannt), Levent Olgun (unbekannt), Mohamed EL Bass Ouyachou (pausiert), Lionel Tchakounte (unbekannt), Marius Pauly (pausiert), Dario Mirosavljevic (pausiert), Anes Danijali (unbekannt)

SV Uedesheim
Trainer:
Zugänge: Brian-Matthias Thivissen (), Tarik Mavili (DJK Gnadental)
Abgänge: Florian Hillebrand (unbekannt), Celal-Can Yücel (unbekannt), Christos Pappas (Karriereende), Andre Speer (Karriereende), Felix Frason (FC SF Delhoven), Alejandro Pellico (), Tim Jenckel (), Zerkrija Cerkini (), Tim Jenckel (FC SF Delhoven), Celal-Can Yücel (TSV Eller 04), Florian Hillebrand (FC SF Delhoven), Burak Gürpinar (SVG Neuss-Weissenberg), Oliver Seibert (Rücktritt), Alejandro Pellico (TuS Grevenbroich), Maik Ferber (Vereinslose Spieler Niederrhein), Maurice Girke (Vereinslose Spieler Niederrhein), Gabriel August (Vereinslose Spieler Niederrhein), Samuel Campillo (Vereinslose Spieler Niederrhein), Luis Winfried (Vereinslose Spieler Niederrhein), Tarik Mavili (Vereinslose Spieler Niederrhein), Nico In Het Panhuis (Vereinslose Spieler Niederrhein), Kevin Block (Vereinslose Spieler Niederrhein), Jonas Hellenkamp (VdS 1920 Nievenheim), Daniel Ferber (DJK Novesia Neuss), Samuel Campillo (1. FC Grevenbroich-Süd), Maximilian Hahn (Vereinslose Spieler Niederrhein), Gabriel August (VdS 1920 Nievenheim), Tymofii Bieliera (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ferdi Walburg (TSV Krefeld-Bockum), Erwin Walburg (TSV Krefeld-Bockum), Semih Luca Ödemis (FC Straberg), Luis Winfried (VdS 1920 Nievenheim), Dabo Mamadou (VdS 1920 Nievenheim), Kevin Block (FC SF Delhoven), Andre Speer (DJK Novesia Neuss), Maik Ferber (SV Glehn)

SVG Neuss-Weissenberg
Trainer: Dirk Schneider
Zugänge: Burak Gürpinar (SV Uedesheim), Tom Julius Leitzke (BV 04 Düsseldorf), Shuya Watanabe (Honyabakei Redleaves FC), Julian Schwarzkopf (eigene Jugend), Abraham Cĥol Panther (eigene Jugend), Igor Fafenrot (SVG Neuss-Weissenberg II), Tom Watolla (SVG Neuss-Weissenberg II)
Abgänge: Kaan Erdogan (FC SF Delhoven), Tom Nilgen (Holzheimer SG), Tom-Benjamin Seidel (Holzheimer SG), Ichiura Taisei (TuRU Düsseldorf), Maurice Wolff (SG Grimlinghausen / Norf), Muhammed-Emin Baspinar (Polizei SV Neuss II)

TSV Bayer Dormagen
Trainer: Marko Niestroj, Ayhan Karadeniz
Zugänge: Nikolas Baum (), Patrick Pelikan (), Maurice Boss (), Ruben Santiago Ferreira Duarte (), Salar Wazir Kute (SC Kapellen-Erft II), Nils Annas (TSV Bayer Dormagen II), Florian Breuer (VdS 1920 Nievenheim)
Abgänge: Torben Zepke (FC SF Delhoven), Noa Gabriel Guerreiro Batista (DJK Novesia Neuss), Philip Suhr (vrs. TSV Norf III), Philip Suhr (TSV Norf III)

TuRU Düsseldorf
Trainer: Daniel Rey Alonso
Zugänge: Ichiura Taisei (SVG Neuss-Weissenberg), Basiru-Zachari Umaru (SG Unterrath), Aleksandar Savic (KSC Tesla 07), Mikura Suzuki (SG Unterrath), Tarik Mavili (DJK Gnadental), Mikel Moorhead (SV Veert)
Abgänge: Maurice Kouendjin Bankoue (FC Pesch), Tsikwo Mankefor (FC Büderich)

TV Kalkum-Wittlaer
Trainer: Navid Fazeli
Zugänge: Zuher Caylak (BV 04 Düsseldorf), Wolfgang Osei Otchere (VfB 03 Hilden), Diyar Özdilek (Ratingen 04/19), Marc Bäsner (GSV Moers), Jan Klug (TV Kalkum-Wittlaer II), Sebastian Windbrake (SC Düsseldorf-West), Moritz Kiesewalter (SG Unterrath), Soufian Hayaoui (CfR Links Düsseldorf)
Abgänge: Kevin Oellers (GSG Duisburg), Ralf Appiah (SSVg Velbert II)

VdS 1920 Nievenheim
Trainer: Thomas Boldt
Zugänge: Jonas Hellenkamp (SV Uedesheim), Gabriel August (SV Uedesheim), Ayman Masatou (SVG Neuss-Weissenberg), Edon Musa (SVG Neuss-Weissenberg), Jod Schmidt (SVG Neuss-Weissenberg), Ansgar Nöthling (SVG Neuss-Weissenberg), Dominik Günther (SVG Neuss-Weissenberg), Jan Marek Gabor (SVG Neuss-Weissenberg), Luis Winfried (SV Uedesheim), Dabo Mamadou (SV Uedesheim)
Abgänge: Mike Penski (FC SF Delhoven), Almin Hamidovic (1. FC Grevenbroich-Süd), Marc-Leon Wolff (FC Straberg), Pascal Becker (VfR Büttgen), Enes Celik (FC Straberg), Kevin Caspar Stadler (SV Rheinwacht Stürzelberg III), Florian Breuer (TSV Bayer Dormagen)

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