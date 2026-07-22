Bezirksliga 1: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

DSC 99 DüsseldorfTrainer:
Sascha WalbröhlZugänge:
Finn Lange (DSC 99 Düsseldorf), Piet Stracke (DSC 99 Düsseldorf), Nils Eduard Sanders (DSC 99 Düsseldorf), Devin Temur (SV Wersten 04), Steven Dyla (DJK Gnadental), Maurice Ryboth (DJK Sparta Bilk), Payam Safarpour-Malekabad (SG Unterrath), Ionas-Apostolos Frantzozas (SG Unterrath), Kristijan Stefanovski (TuS Gerresheim), Levin Benauer (Westfalia Gemen), Leon Roth (Elsava 1913 Elsenfeld)Abgänge:
Ousainou Sarr (SSV Erkrath), Abdoulie Sarr (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Carlo Salman (Polizei SV Düsseldorf), Alban Zene Ademi (Unbekannt), Marc Paul (Unbekannt), Jacob Theuringer (Unbekannt)Lohausener SVTrainer:
Nikos TsakirisZugänge:
Phillip Hannes (Lohausener SV II), Christos Nikolaidis (GSC Hellas Düsseldorf), Aleksandar Lukic (KSC Tesla 07), Dominik Scharley (NK Croatia 99 Ratingen)Abgänge:
Gerrit Eul (SV Emmerich-Vrasselt), Jens Wunder (SV Emmerich-Vrasselt), Maximilian Klaas (SC Kapellen-Erft), Justin Müller (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Robin Löhr-Godenschweig (Karriereende), Daniel Ahn (Karriereende), Lennart Auer (Karriereende), Jens Wunder (Karriereende), Jannick Meng (Lohausener SV II)MSV DüsseldorfTrainer:
Goran TomicZugänge:
Ayyoub Jidan (Sportfreunde Gerresheim)Abgänge:
Simon Aymanns (SSV Berghausen), Jannik Stevens (Türkiyemspor Mönchengladbach), Aram Abdelkarim (Türkiyemspor Mönchengladbach), Sohail Benslaiman Benktib (ASV Mettmann), Lukas Dieninghoff (VfR Krefeld-Fischeln), Amin Boumhart (VfB 03 Hilden II), Carlos Penan (AL-ARZ Libanon)Ratingen 04/19 U23 IITrainer:
Andreas VossZugänge:
Eric Ulrich (SC St. Tönis 1911/20), Bertan Josua Yildiz (VfL Tönisberg), Max Kohmann (SG Unterrath), Dustin Hörz (SG Unterrath), Andrij Gordiyevskyy (1. FC Mönchengladbach), Flavio Mensuri (FSV Duisburg), Leonard Heister (SV Budberg), Taylan Asil (Duisburger SC Preußen), Mehmet Emin Yilmaz (ASV Tiefenbroich)Abgänge:
Konstantin Sivevski (DJK Blau-Weiß Mintard), Ilyas Elkhattabi (ASV Mettmann), Philipp Mokwa (Karriereende), Ibrahim Dibasy (SV Genc Osman Duisburg), Sami Alnur Bachir Niam (SC Velbert), Henry Page (Holzheimer SG), Clarence Yomi (Rhenania Hochdahl), Elias Hans (VfB 03 Hilden II)SC UnterbachTrainer:
Axel BellinghausenZugänge:
Walid El Kadiri (Sportfreunde Gerresheim), David Jan Mislovic (Rhenania Hochdahl), Van Tuan Nguyen (VfB 03 Hilden), Avi Mahmud (VfB 03 Hilden), Heiko Kornblum (TuS Gerresheim), Hamza El Ouamari (Rhenania Hochdahl), Chisom Daniel Nnokem (Ratingen 04/19)Abgänge:
Timo Bischoff (Pausiert), Albion Ilazi (Unbekannt), Ognjen Vucic (SC Unterbach II), Walid El Kadiri (unbekannt)SG Benrath-HasselsTrainer:
Nermin RamicZugänge:
Hrustan Kadric (TSV Meerbusch II), Pascal Tonou (FC Pesch), Edin Husidic (Türkgücü Velbert), Mohamed Redjeb (SC 08 Elsdorf), Marco Meyer (Sportfreunde Gerresheim)Abgänge:
Benjamin Prah (Rhenania Hochdahl), Ihor Maksymovych (SV Schlebusch), Alan Santos Passos (FC Bosporus Düsseldorf), Nico Christoph Zawidzki (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Shahab Emjed Kazim (FC Kosova Düsseldorf), Viktor Blauth (TSV Ronsdorf)SV Germania Grefrath 1926Trainer:
Jörg GartzZugänge:
Leon Borkowski (DJK Gnadental), Andreas Blatzheim (DJK Novesia Neuss II)Abgänge:
keineSV HöselTrainer:
Mesut GüngörZugänge:
Dennis Mittmann (SuS Niederbonsfeld), Christian Otto (ASC Ratingen-West), Lukas Erfurth (ASC Ratingen-West), Kris Leipzig (reaktiviert), Florian Stoll (Reaktiviert), Mahmut Calis (TuS Homberg)Abgänge:
Justin Morr (SV Hösel III), Vinzent Pohl (SV Hösel III), Timo Derichs (MSV Duisburg II), Tomislav Mirosavljevic (unbekannt), Levent Olgun (unbekannt), Mohamed EL Bass Ouyachou (pausiert), Lionel Tchakounte (unbekannt), Marius Pauly (pausiert), Dario Mirosavljevic (pausiert), Anes Danijali (unbekannt)SV UedesheimTrainer:Zugänge:
Brian-Matthias Thivissen (), Tarik Mavili (DJK Gnadental)Abgänge:
Florian Hillebrand (unbekannt), Celal-Can Yücel (unbekannt), Christos Pappas (Karriereende), Andre Speer (Karriereende), Felix Frason (FC SF Delhoven), Alejandro Pellico (), Tim Jenckel (), Zerkrija Cerkini (), Tim Jenckel (FC SF Delhoven), Celal-Can Yücel (TSV Eller 04), Florian Hillebrand (FC SF Delhoven), Burak Gürpinar (SVG Neuss-Weissenberg), Oliver Seibert (Rücktritt), Alejandro Pellico (TuS Grevenbroich), Maik Ferber (Vereinslose Spieler Niederrhein), Maurice Girke (Vereinslose Spieler Niederrhein), Gabriel August (Vereinslose Spieler Niederrhein), Samuel Campillo (Vereinslose Spieler Niederrhein), Luis Winfried (Vereinslose Spieler Niederrhein), Tarik Mavili (Vereinslose Spieler Niederrhein), Nico In Het Panhuis (Vereinslose Spieler Niederrhein), Kevin Block (Vereinslose Spieler Niederrhein), Jonas Hellenkamp (VdS 1920 Nievenheim), Daniel Ferber (DJK Novesia Neuss), Samuel Campillo (1. FC Grevenbroich-Süd), Maximilian Hahn (Vereinslose Spieler Niederrhein), Gabriel August (VdS 1920 Nievenheim), Tymofii Bieliera (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ferdi Walburg (TSV Krefeld-Bockum), Erwin Walburg (TSV Krefeld-Bockum), Semih Luca Ödemis (FC Straberg), Luis Winfried (VdS 1920 Nievenheim), Dabo Mamadou (VdS 1920 Nievenheim), Kevin Block (FC SF Delhoven), Andre Speer (DJK Novesia Neuss), Maik Ferber (SV Glehn)SVG Neuss-WeissenbergTrainer:
Dirk SchneiderZugänge:
Burak Gürpinar (SV Uedesheim), Tom Julius Leitzke (BV 04 Düsseldorf), Shuya Watanabe (Honyabakei Redleaves FC), Julian Schwarzkopf (eigene Jugend), Abraham Cĥol Panther (eigene Jugend), Igor Fafenrot (SVG Neuss-Weissenberg II), Tom Watolla (SVG Neuss-Weissenberg II)Abgänge:
Kaan Erdogan (FC SF Delhoven), Tom Nilgen (Holzheimer SG), Tom-Benjamin Seidel (Holzheimer SG), Ichiura Taisei (TuRU Düsseldorf), Maurice Wolff (SG Grimlinghausen / Norf), Muhammed-Emin Baspinar (Polizei SV Neuss II)TSV Bayer DormagenTrainer:
Marko Niestroj, Ayhan KaradenizZugänge:
Nikolas Baum (), Patrick Pelikan (), Maurice Boss (), Ruben Santiago Ferreira Duarte (), Salar Wazir Kute (SC Kapellen-Erft II), Nils Annas (TSV Bayer Dormagen II), Florian Breuer (VdS 1920 Nievenheim)Abgänge:
Torben Zepke (FC SF Delhoven), Noa Gabriel Guerreiro Batista (DJK Novesia Neuss), Philip Suhr (vrs. TSV Norf III), Philip Suhr (TSV Norf III)TuRU DüsseldorfTrainer:
Daniel Rey AlonsoZugänge:
Ichiura Taisei (SVG Neuss-Weissenberg), Basiru-Zachari Umaru (SG Unterrath), Aleksandar Savic (KSC Tesla 07), Mikura Suzuki (SG Unterrath), Tarik Mavili (DJK Gnadental), Mikel Moorhead (SV Veert)Abgänge:
Maurice Kouendjin Bankoue (FC Pesch), Tsikwo Mankefor (FC Büderich)TV Kalkum-WittlaerTrainer:
Navid FazeliZugänge:
Zuher Caylak (BV 04 Düsseldorf), Wolfgang Osei Otchere (VfB 03 Hilden), Diyar Özdilek (Ratingen 04/19), Marc Bäsner (GSV Moers), Jan Klug (TV Kalkum-Wittlaer II), Sebastian Windbrake (SC Düsseldorf-West), Moritz Kiesewalter (SG Unterrath), Soufian Hayaoui (CfR Links Düsseldorf)Abgänge:
Kevin Oellers (GSG Duisburg), Ralf Appiah (SSVg Velbert II)VdS 1920 NievenheimTrainer:
Thomas BoldtZugänge:
Jonas Hellenkamp (SV Uedesheim), Gabriel August (SV Uedesheim), Ayman Masatou (SVG Neuss-Weissenberg), Edon Musa (SVG Neuss-Weissenberg), Jod Schmidt (SVG Neuss-Weissenberg), Ansgar Nöthling (SVG Neuss-Weissenberg), Dominik Günther (SVG Neuss-Weissenberg), Jan Marek Gabor (SVG Neuss-Weissenberg), Luis Winfried (SV Uedesheim), Dabo Mamadou (SV Uedesheim)Abgänge:
Mike Penski (FC SF Delhoven), Almin Hamidovic (1. FC Grevenbroich-Süd), Marc-Leon Wolff (FC Straberg), Pascal Becker (VfR Büttgen), Enes Celik (FC Straberg), Kevin Caspar Stadler (SV Rheinwacht Stürzelberg III), Florian Breuer (TSV Bayer Dormagen)
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