Bezirksliga 1 vor dem Start: "So eine Vorbereitung noch nie erlebt"

Mit Hürth II erwartet Errens einen unangenehmen Gegner: „Wir erwarten mit Hürth II eine Mannschaft, die unter ihrem Trainer Fabian Montabell in den letzten Jahren immer wieder eine gute Rolle gespielt hat. Wie sie jetzt antreten, ist am ersten Spieltag schwer einzuschätzen, aber wir wissen, dass uns ein ordentlicher Gegner alles abverlangen wird.“

Südwest will gleich ein positives Signal setzen: „Unser Ziel für Sonntag ist es, positiv in die Saison zu starten, idealerweise mit einem Erfolgserlebnis.“

"Wir haben uns gemeinsam für den Saisonstart eingeschworen, die Spieler, wir im Trainerteam. Wir freuen uns riesig, dass es jetzt in den Wettkampf geht und um Punkte geht", erklärt der neuen Trainer der DJK Daniel Errens.

Die DJK Südwest ist nach nur einem Jahr in der Landesliga wieder zurück in der Bezirksliga. Zum Auftakt wartet der FC Hürth II, der in der Vorsaison mit 44 Punkten Sechster wurde.

Deutz will Wiedergutmachung gegen Hoffnungsthal

Absteiger Deutz 05 trifft zum Auftakt auf den TV Hoffnungsthal, der die letzte Saison mit 42 Punkten auf Platz acht beendete. Beide Teams sind unter der Woche im Pokal deutlich ausgeschieden und wollen nun mit einem Erfolgserlebnis in die Meisterschaft starten.

Deutz-Trainer Ali Meybodi spürt die Ungeduld: „Eine Vorbereitung ist nicht nur für die Spieler weniger spaßig, sondern auch ein Trainer freut sich, wenn es nach der langen Vorbereitung dann endlich zur Sache geht, wenn man Sonntagabend auf die Tabelle schauen kann. Irgendwann lässt natürlich auch die Spannung nach in den Testspielen. Die Spieler scharren mit den Hufen und es ist jetzt soweit.“

Nach den jüngsten Rückschlägen soll die Mannschaft eine Reaktion zeigen: „Wir sind gegen Hohkeppel im Pokal unter die Räder geraten, Hoffnungsthal gegen Frechen 20. Davon gilt es sich zu erholen und gut in die Saison zu starten. Sonntag ist ein guter Zeitpunkt zur Wiedergutmachung.“

Meybodi betont die gute Trainingsarbeit der Mannschaft und sieht sein Team für das erste Ligaspiel gewappnet. In den letzten Trainingseinheiten will man noch "ein paar Ideen für Sonntag einfließen lassen und dann Vollgas geben."

Auch Hoffnungsthal reist mit gemischten Gefühlen an. „Vorbereitung lief jetzt wirklich nicht überzeugend, hatten immer wieder Phasen, wo ich das Gefühl hatte, das ist es jetzt – und dann wieder leider auch Phasen, wo ich sagte, wir sind komplett daneben", lautet das ehrliches Fazit vom Sportlicher Leiter Maciek Gawlik.

Gawlik: "Von einer guten Vorbereitung kann man sich nichts kaufen"

Trotz allem blickt er positiv nach vorne: „Von einer guten Vorbereitung kann man sich auch nicht viel kaufen. Jetzt sind wir aus beiden Pokalen raus. Vielleicht tut uns das sogar gut, wenn wir uns nur noch von Sonntag zu Sonntag konzentrieren müssen und nur noch auf einer Hochzeit tanzen. Keine Highlights, sondern wirklich nur immer auf den nächsten Gegner.“

Gawlik spart nicht mit Lob für den Absteiger, der ein Top-Verein mit einer Top-Jugendarbeit sei. "Mit dem Abstieg im letzten Jahr hatte man wahrscheinlich nicht gerechnet. Als Absteiger ist normalerweise immer das Ziel, direkt wieder hochzugehen. Wir werden versuchen, bestmöglich zu punkten. Wenn wir in so ein Spiel gehen, wollen wir immer gewinnen, aber mit dem nötigen Respekt vor dem Verein.“