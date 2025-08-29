Bezirksliga 1 vor dem Start: "So eine Vorbereitung noch nie erlebt"

Der erste Spieltag der Bezirksliga 1 hat es in sich. Absteiger Deutz 05 will nach dem Pokal-Aus am Wochenende gegen Hoffnungsthal Wiedergutmachung betreiben und direkt ein Zeichen setzen. Auch für Gegner Hoffnungsthal gilt es, nach einer wackligen Vorbereitung Stabilität zu finden. Ein interessante Begegnung wartet zudem in Schönenbach, wo Bergfried Leverkusen trotz großer Personalnot bestehen muss.
Der SC Schwarz-Weiß Köln will nach einer schwierigen Vorsaison, die am letzten Spieltag mit dem Klassenerhalt belohnt wurde, direkt ein Ausrufezeichen setzen. Trainer Sven Müller blickt optimistisch auf den Auftakt gegen Aufsteiger SV Frielingsdorf:
„Nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit gefühlt immer einer anderen Aufstellung in den Spielen gehen wir nun mit viel Vorfreude in das erste Spiel. Die Jungs haben unglaublich hart an ihrer Fitness und unserem Spiel gearbeitet.“
Vor heimischer Kulisse sieht Müller sein Team in der Pflicht: „Wir wollen uns vor allem für die harte Arbeit in der Vorbereitung belohnen und die drei Punkte zu Hause behalten. Wir wollen unseren Platz zu einem unangenehmen Ort für jeden Gegner machen. Wir erwarten einen unangenehmen Gegner, der ins Abenteuer Bezirksliga startet, sind aber definitiv sehr gut auf das Spiel vorbereitet und werden dem Spiel unseren Stempel aufdrücken.“
Der SV Frielingsdorf, Zweiter der Kreisliga A Berg und nun zurück in der Bezirksliga, reist mit viel Euphorie nach Köln. "Die Vorfreude auf das erste Spiel ist riesig. Wir sind sehr zufrieden mit der abgeschlossenen Vorbereitung und fühlen uns gut gewappnet für den Auftakt", betont Trainer Andreas Dreiner
Dreiner erwartet eine intensive Begegnung: „Wir stellen uns auf ein emotionales Spiel ein. Wenn wir die Grundtugenden auf den Platz bekommen, selbstbewusst und zielstrebig Fußball spielen, bin ich davon überzeugt, dass wir was Zählbares aus Köln mitnehmen können.“ Allerdings muss Frielingsdorf auf mehrere Spieler verzichten: Etienne Parmentier, Laurin Schenk, Gianluca Fliegner, Felix Krüger, Yannick Blumberg, Maurice Häger und Niklas Grumann fallen aus, bei Luca Everding und Jonathan Schmidt ist der Einsatz fraglich.
Die DJK Südwest ist nach nur einem Jahr in der Landesliga wieder zurück in der Bezirksliga. Zum Auftakt wartet der FC Hürth II, der in der Vorsaison mit 44 Punkten Sechster wurde.
"Wir haben uns gemeinsam für den Saisonstart eingeschworen, die Spieler, wir im Trainerteam. Wir freuen uns riesig, dass es jetzt in den Wettkampf geht und um Punkte geht", erklärt der neuen Trainer der DJK Daniel Errens.
Südwest will gleich ein positives Signal setzen: „Unser Ziel für Sonntag ist es, positiv in die Saison zu starten, idealerweise mit einem Erfolgserlebnis.“
Mit Hürth II erwartet Errens einen unangenehmen Gegner: „Wir erwarten mit Hürth II eine Mannschaft, die unter ihrem Trainer Fabian Montabell in den letzten Jahren immer wieder eine gute Rolle gespielt hat. Wie sie jetzt antreten, ist am ersten Spieltag schwer einzuschätzen, aber wir wissen, dass uns ein ordentlicher Gegner alles abverlangen wird.“
Personell stehen bis auf Langzeitverletzte alle Spieler zur Verfügung, lediglich Neuzugang Michel Hampel ist noch gesperrt.
Absteiger Deutz 05 trifft zum Auftakt auf den TV Hoffnungsthal, der die letzte Saison mit 42 Punkten auf Platz acht beendete. Beide Teams sind unter der Woche im Pokal deutlich ausgeschieden und wollen nun mit einem Erfolgserlebnis in die Meisterschaft starten.
Deutz-Trainer Ali Meybodi spürt die Ungeduld: „Eine Vorbereitung ist nicht nur für die Spieler weniger spaßig, sondern auch ein Trainer freut sich, wenn es nach der langen Vorbereitung dann endlich zur Sache geht, wenn man Sonntagabend auf die Tabelle schauen kann. Irgendwann lässt natürlich auch die Spannung nach in den Testspielen. Die Spieler scharren mit den Hufen und es ist jetzt soweit.“
Nach den jüngsten Rückschlägen soll die Mannschaft eine Reaktion zeigen: „Wir sind gegen Hohkeppel im Pokal unter die Räder geraten, Hoffnungsthal gegen Frechen 20. Davon gilt es sich zu erholen und gut in die Saison zu starten. Sonntag ist ein guter Zeitpunkt zur Wiedergutmachung.“
Meybodi betont die gute Trainingsarbeit der Mannschaft und sieht sein Team für das erste Ligaspiel gewappnet. In den letzten Trainingseinheiten will man noch "ein paar Ideen für Sonntag einfließen lassen und dann Vollgas geben."
Auch Hoffnungsthal reist mit gemischten Gefühlen an. „Vorbereitung lief jetzt wirklich nicht überzeugend, hatten immer wieder Phasen, wo ich das Gefühl hatte, das ist es jetzt – und dann wieder leider auch Phasen, wo ich sagte, wir sind komplett daneben", lautet das ehrliches Fazit vom Sportlicher Leiter Maciek Gawlik.
Trotz allem blickt er positiv nach vorne: „Von einer guten Vorbereitung kann man sich auch nicht viel kaufen. Jetzt sind wir aus beiden Pokalen raus. Vielleicht tut uns das sogar gut, wenn wir uns nur noch von Sonntag zu Sonntag konzentrieren müssen und nur noch auf einer Hochzeit tanzen. Keine Highlights, sondern wirklich nur immer auf den nächsten Gegner.“
Gawlik spart nicht mit Lob für den Absteiger, der ein Top-Verein mit einer Top-Jugendarbeit sei. "Mit dem Abstieg im letzten Jahr hatte man wahrscheinlich nicht gerechnet. Als Absteiger ist normalerweise immer das Ziel, direkt wieder hochzugehen. Wir werden versuchen, bestmöglich zu punkten. Wenn wir in so ein Spiel gehen, wollen wir immer gewinnen, aber mit dem nötigen Respekt vor dem Verein.“
Derby zum Auftakt: Rheindörfer (43 Punkte in der Vorsaison) empfängt Ford Niehl (33 Punkte). Für Niehl-Trainer Dogan Oymak ein Highlight: "Wir freuen uns riesig auf den Auftakt – und dass es direkt mit einem Derby losgeht, macht die Vorfreude natürlich noch größer.“
Die Vorbereitung war intensiv, die Ausfälle schmerzen dennoch: „Leider haben wir einige Ausfälle, die zum Saisonstart etwas unglücklich kommen, aber ich vertraue jedem einzelnen in unserem Kader. Wir sind eine super Truppe, die alles geben wird.“
Oymak erwartet ein kampfbetontes Spiel: „Wir werden uns den letzten Feinschliff holen, um am Sonntag voll fokussiert und bereit ins Spiel zu gehen. Wir erwarten ein sehr körperliches und intensives Spiel, in dem wir von Beginn an voll da sein müssen.“
Der Meister der Kreisliga A Berg startet mit dem Heimspiel gegen Germania Zündorf gegen einen etablierten Bezirksligisten. Sportleiter Marco Hartenfels sieht seine Mannschaft dennoch bereit: "Die letzte Vorbereitungswoche lief gut, es ging um die letzten Feinjustierungen offensiv wie defensiv. Wir erwarten einen ambitionierten Gegner, der sich über eine intensive Zweikampfführung definiert und gerade in der Offensive viel Qualität mitbringt. Wir verstecken uns aber nicht.“
Fehlen werden beim Aufsteiger Jan Bosbach und Pepe Cardone.
Germania Zündorf, mit 40 Punkte in der Vorsaison auf Platz neun gelandet, will mit einem Sieg starten. "Am vergangenen Sonntag sind wir im Pokal gegen Eilendorf rausgeflogen – auch verdient. Es war einfach nicht unser bestes Spiel. Aber wir haben die letzten Wochen gut gearbeitet und sind vorbereitet", so Co-Trainer Yanik Gilles
Er erwartet eine schwierige Atmosphäre: „Im Heiligenhaus ist es nicht ganz so angenehm zu spielen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuschauer kommen werden. Wir sind aber guter Dinge und gehen ganz klar mit dem Ziel ins Spiel, drei Punkte mitzunehmen.“
Für Aufsteiger SC Brühl (Zweiter der Kreisliga A Rhein-Erft) geht es gleich gegen den erfahrenen Bezirksligisten Rheinsüd, der bereits seit der Saison 2014/15 der Bezirksliga angehört.
"Für uns wird es ein sehr schwieriges Spiel. Rheinsüd ist ein eingespieltes Team und wir brauchen noch drei Wochen, bis wir uns gefunden haben", blickt Trainer Arif Cinar einem schwierigen Auftakt entgegen. Zudem fehlt Kapitän Muhammet Tolgahan Aydin.
Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer will den Schwung aus dem Pokal mitnehmen: „Wir hatten einen sehr erfreulichen Auftakt in die Pflichtspiele am Wochenende gegen Blau-Weiß Köln. Wir wollen von der Intensität auf jeden Fall daran anknüpfen.“ Am vergangenen Wochenende hatte man den Landesliga-Aufsteiger im Mittelrheinpokal nach Elfmeterschießen bezwingen können.
"Gegen einen Aufsteiger zu starten ist meist unangenehm. Da ist sicher noch eine gewisse Euphorie da. Wir werden sehr konzentriert ins Spiel gehen müssen, um erfolgreich zu sein", warnt Krämer vor der Euphorie des Aufsteigers.
Mit Tom Krieg, Samu Sackczewski, Gero Pfeiffer und Norman Wermes ist der Einsatz einiger Spieler noch fraglich. "Wir haben uns aber im Sommer so aufgestellt, dass wir auch mit einer gewissen Kaderbreite in die Saison gehen können und dementsprechend gewappnet sind", zeigt sich der 39-Jährige zuversichtlich.
Mit Jan Wellem, Dritter der Vorsaison, und dem TFC Köln, Meister der Kreisliga A Köln und damit Aufsteiger, stehen sich zwei ambitionierte Teams gegenüber.
"Die Vorbereitung war holprig, gerade was Verletzungen und Ausfälle angeht. Wir haben leider einige Verletzungen bei wichtigen Spieler zu beklagen. Es ist eine undankbare Aufgabe gegen Aufsteiger zu Hause starten, der eine gewisse Aufstiegseuphorie mitbringt und schwer zu bespielen sein wird", weiß Jan-Wellem-Trainer Alex Voigt um die Schwere der Aufgabe.
Trotzdem ist das Ziel klar: "Wir wollen natürlich die Punkte zu Hause behalten. Wir werden eine Mannschaft stellen, die sich mit Händen und Füßen wehren wird. Wir haben im letzten Jahr gelernt, dass du dir eigentlich nichts erlauben kannst im Laufe der Saison, wenn du wirklich oben dran sein willst.“
Der TFC Köln reist mit breiter Brust an. Trainer Oguz Kahraman erklärt: „Die letzte Vorbereitungswoche lief ganz gut. Jeder ist fokussiert, jeder ist konzentriert. Die Vorfreude auf das erste Meisterschaftsspiel in der Bezirksliga kann man schon spüren.“
Kahraman sieht die Favoritenrolle beim Gegner: „Jan Wellem ist einer der Favoriten der Liga und aber wir wollen uns vor Ort gut verkaufen und schon mal zeigen, dass wir auch Fußball spielen können.“
Ausfälle gibt es auf Seiten des Aufsteigers nicht zu beklagen. "Wir haben ein gute Mischung aus Spielern, die zum ersten Mal in der Bezirksliga sind, bis hin zu Spielern, die schon ein bisschen Erfahrung mitbringen", so Kahraman, dem die Vorfreude auf den ersten Spieltag anzumerken ist.
Zum Auftakt kommt es gleich zu einem echten Spitzenspiel zweier Teams aus dem oberen Tabellendrittel der vergangenen Saison. Schönenbach beendete die Spielzeit 2024/25 mit 58 Punkten auf Rang vier, Bergfried lag mit 52 Punkten nur knapp dahinter auf Platz fünf.
"Ich halte Schönenbach auch in dieser Saison für einen sehr starken Gegner. Auch wenn sie gute Leute abgegeben mussten, haben sie auch richtig gute Jungs dazu bekommen", warnt Bergfried-Trainer Hannes Diekamp vor dem Gegner des ersten Spieltags.
Die eigene Vorbereitung verlief für Bergfried alles andere als optimal: „Wir sind in den letzten Wochen, was das Personal angeht, nicht nur vom Pech verfolgt, sondern über den Haufen gelaufen worden. Stand jetzt fahren wir mit elf fitten Feldspielern nach Schönenbach, wovon zwei erst am Dienstag nach mehreren Wochen Pause wieder ins Training eingestiegen sind.“
Diekamp schildert eindrücklich die schwierigen Rahmenbedingungen: „So eine Vorbereitung, mit Verletzungen, Urlaub, Krankheit und Spielern, die den Verein noch verlassen, habe ich glaube ich noch nie erlebt.“ Trotz aller Widrigkeiten will sein Team beim Auftakt bestehen.