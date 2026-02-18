 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Bezirksliga 1: Vier Spiele am Freitag, Duell um die Spitze am Samstag

Bezirksliga 1: Das Wochenende startet gleich mit vier Flutlichtspielen am Freitag, doch das große Highlight steigt am Samstag: Der MSV Düsseldorf empfängt die SG Benrath-Hassels!

von André Nückel
Uedesheim braucht Punkte im Abstiegskampf.
Uedesheim braucht Punkte im Abstiegskampf. – Foto: Christian Haas

Spieltag 20 der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Das Wochenende startet gleich mit vier Flutlichtspielen am Freitag, doch das große Highlight steigt am Samstag: Der MSV Düsseldorf empfängt die SG Benrath-Hassels im Kampf um die Tabellenführung!

Fr., 20.02.2026, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
19:30
Spieltext ASV Mettmann - Rhenania H.

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
20:00live
Spieltext DSC 99 - Ratingen 04/19 ... II

Fr., 20.02.2026, 19:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
19:30
Spieltext Grevenb.-Süd - TSV Meerbus. II

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
20:00live
Spieltext Weissenberg - Uedesheim

Sa., 21.02.2026, 17:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
17:30
Spieltext MSV Düsseld. - SG Benrath

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:30
Spieltext TV Kalkum - SV Hösel

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:30live
Spieltext Nievenheim - TSV Bayer

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:00
Spieltext Sparta Bilk - Lohausen

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:00
Spieltext CfR Links - Eller 04

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
So., 01.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - CfR Links Düsseldorf
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Sparta Bilk
So., 01.03.26 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SG Benrath-Hassels
So., 01.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - ASV Mettmann

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - MSV Düsseldorf
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - SV Uedesheim
Sa., 07.03.26 18:45 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
So., 08.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Meerbusch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Hösel
So., 08.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Lohausener SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Eller 04

