Bezirksliga 1: TuS Gerresheim nimmt Urdenbach mit in die Kreisliga A

Die weiteren Partien

TSV Eller 04 – HSV Langenfeld 5:0

TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Noah Basil Karczewski, Osei Kwadwo Appiah, Julien Augarde, Fabrizio Leone, Eridon Fazliu, Marc Daehne, Clinton Owusu, Antonio Marinovic, Kevin Joao Lobato, Dennis Ordelheide - Trainer: Kerim Kara

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Bilal El Marhoumi (68. Maurice Herriger), Finn Jaron Schwake, Christos Liampos, Leon Wallraf, Faissal El Amrani (63. Nephthalie Ngoma Ndey), Nabil El Marhoumi, Ouassim Charroud, Florian Osmani, Nikolaos Georgiou (46. Eric Hellwig) - Trainer: Heiko Schornstein - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta

Schiedsrichter: Max Schleicher (Wuppertal) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Noah Basil Karczewski (4.), 2:0 Nico Stracke (55.), 3:0 Nico Stracke (59.), 4:0 Nico Stracke (80.), 5:0 Nico Stracke (87.)

Rot: Maurice Herriger (84./HSV Langenfeld/Wissen wir nicht!)



CfR Links Düsseldorf – MSV Düsseldorf 2:7

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Justin Pfeifer, Mark Drinkuth, Kenan Agzikara, Patrick Kamprakis, Edgar Luft, Linus Appiah, Sebastian Rogge, Paschalis Ivantzikis, Marvin Mainz (29. Ricardo Garcia Torras), Sana Saidykhan - Trainer: Panagiotis Liomas

MSV Düsseldorf: Asterios Karagiannis, Samir Azirar (72. Jürgen Simon Sai), Maximilian Nadidai, Jannik Stevens, Ryota Nakaoka, Aleksandar Pranjes, Anas El Morabiti, Said Harouz, Shohei Nelson Lukoma Yamashita (68. Celil Günes), Derman Disbudak, Kari Fabian Nowotzin (62. Edward Osei-Nikansah)

Schiedsrichter: Sven Terwolbeck (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Maximilian Nadidai (9.), 0:2 Ryota Nakaoka (15.), 0:3 Kari Fabian Nowotzin (45.), 0:4 Derman Disbudak (62.), 0:5 Derman Disbudak (71.), 0:6 Aleksandar Pranjes (81. Handelfmeter), 0:7 Celil Günes (87.), 1:7 Paschalis Ivantzikis (88.), 2:7 Kenan Agzikara (90.)



TSV Urdenbach – TuS Gerresheim 0:4

TSV Urdenbach: Daniel Leurs, Lars Gielißen (71. Yaran Mejid), Athanasios Melas (83. Patrick Popa-Zobel), Manuel De Marcos Calles, Achraf Chayeb (71. Michel Feeger), Mohyeddine Ali, Justin Kotlorz (71. Nils Gruben), Tim Scharpel, Santino Adrian Krug, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel - Trainer: Mike Kütbach - Trainer: Kamil Cavallo

TuS Gerresheim: Christopher Bleimehl, Idrissa Koulibaly, Jan-Eric Heydn, Tim Aydt (83. Jan Tümmers), Irfan Nebi, Maurice Stocker (75. Engin Cakir), Pascal Santo, Philipp Layer, Patrick Huber, Ihab Hichami (90. Marcel Schröder), Akom Kevin Twum-Barimah - Trainer: Harald Becker

Schiedsrichter: Daniel Jennen (Brüggen) - Zuschauer: 95

Tore: 0:1 Patrick Huber (39.), 0:2 Philipp Layer (71.), 0:3 Philipp Layer (76.), 0:4 Marcel Schröder (90.)



DJK Sparta Bilk – TV Kalkum-Wittlaer 5:0

DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Adnan Hotic, Rene Reuland, Florian Gnida, Robin Müller (65. Nabil Abdoun), Luc-Colin Okicic, Ayoub Alaiz (72. Patrick Percoco), Marco Tassone (83. Mario Opdenberg), Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann

TV Kalkum-Wittlaer: Daniel Robrecht, Uros Markovic, Johann Schlarmann, Benedict Mbuku, Konstantin Richter (71. Ousmane Diallo), Mert Kefeli, Anton Hauk, Noel Heitkamp (67. Ralf Appiah), Nico Pesch (72. Erkan Tanrikulu), Max Rülke (63. Lukas Müller), Arsen Konoval (46. Lars Jansen) - Trainer: Navid Fazeli

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Marco Meyer (14.), 2:0 Maurice Ryboth (37.), 3:0 Adnan Hotic (59.), 4:0 Marco Meyer (68.), 5:0 Marco Meyer (85.)



TuSpo Richrath – SC Germania Reusrath 1:1

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann (41. Rui Miguel Lopes), Emil Vincazovic, Max Uhlenbrock (87. Julian Pape), Fatih Türkoglu, Maximilian Armerding (84. Niklas Paul Kreft), Arian Ugljani, Brando de Gracia, Alen Vincazovic, Jonas Schäfer, Florian Heuschkel (76. Francesco Infantino) - Trainer: René Gems - Trainer: Lukas Beruda - Trainer: Alexander Rüttgers

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser (73. Dennis Schulte), Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Tobias Bauer, Pascal Hinrichs, Marcel Kachnowski (73. Henning Barenbrügge), Max Simon Richter-Oldekop, Viktor Ergardt, Paul Degner (77. Moritz Kaufmann), Luca Oliver Piatkowski (77. Justin Neufeld) - Trainer: Marco Schobhofen - Trainer: Jürgen Glomb

Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 93

Tore: 1:0 Brando de Gracia (37.), 1:1 Leo Luca De Rubertis (41.)



SV Solingen 08/10 – Ratingen 04/19 II 5:2

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Nils Freitag (83. Cihan Demirtas), Ben Marcel Jelitte, Malik Amoussou-Tchibara, Robin Raaphael Heist (58. Hasan Kaan Hayta), Akin Müjde (75. Altin Shala), Giuseppe Vraka, David Kuju (78. Emre Mujde), Luan Ismajli, Max Zäh (69. Serkan Gürdere) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Ratingen 04/19 II: Luca-Christian Fenzl, Paul Christian Berger, Luca Paura, Anes Danijali, Ali Can Aktag, Dustin Hörz, Thabani Lukusa-Milambu (75. Valdrin Salihi), Sami Alnur Bachir Niam (62. Osazuwa Victor Uwas), Konstantin Siveski, Yasin Bünyamin Uzun (46. Laurence Christos Westenhuber), Sven Kreyer - Trainer: Andreas Voss

Schiedsrichter: Marcel Reckmann - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Akin Müjde (37.), 2:0 Max Zäh (56.), 3:0 Max Zäh (73.), 4:0 David Kuju (74.), 5:0 Serkan Gürdere (90.+1), 5:1 Valdrin Salihi (90.+1), 5:2 Sven Kreyer (90.+1)



SG Benrath-Hassels – SSV Berghausen 4:2

SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Shahab Emjed Kazim, Viktor Blauth (61. Pascal Tonou), Kenan Hreljic, Ryoto Inokawa, Adin Civa, Harun Ünlü, Hiromasa Sato, Alan Santos Passos (83. Kiyan Sekine), Mirnes Selamovic, Vedin Kulović - Trainer: Nermin Ramic

SSV Berghausen: Daniel Nellen, Benedikt Brusberg, Nick Michna, Lucas Wieczorek (43. Timo Kruse), Musa Ceesay (89. Leon Cvetanovic), Robin Bastian (80. Ege Kilic), Nils Dames, Raphael Schruff (83. Darius Wischnewski), Robin Scholer, Justin Bartoschek, Fabian Pastow - Trainer: Ralf Dietrich - Trainer: Sebastian Rommerswinkel

Schiedsrichter: Christopher Lischke - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Vedin Kulović (8.), 2:0 Mirnes Selamovic (13.), 3:0 Harun Ünlü (32.), 3:1 Raphael Schruff (37.), 3:2 Fabian Pastow (53.), 4:2 Adin Civa (85.)



TSV Solingen – Lohausener SV 3:2

TSV Solingen: Robin Schulze, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone (85. Leon Musial), Torben Rüdingloh, Leonidas Goudinas, Alexander Klatt, Tom Gray (89. Marco Nyhof), Jasper Teske (60. Elias Dittmann), Justin Gregor Niedworok (70. Jannik Weber) - Trainer: Nils Esslinger - Trainer: David Inden

Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (74. Marlon Wettwer), Jens Wunder (73. Patrick Frymuth), Niklas Macher (80. Gerrit Eul), Lennart Auer (55. Jona Simon), Nils Sprenger, Valentino Caligaris (60. Jannik Jürgensen), Lukas Kleine-Bley, Jannick Meng - Trainer: Konstantinos Tsakiris - Trainer: Nikos Tsakiris

Schiedsrichter: Damian Schmidt - Zuschauer: 54

Tore: 1:0 Justin Gregor Niedworok (22.), 2:0 Jasper Teske (58.), 3:0 Torben Rüdingloh (84.), 3:1 Lukas Kleine-Bley (88.), 3:2 Luis Reck (90.+2 Eigentor)

____

Das sind die nächsten Spieltage

Der TuS Gerresheim feierte auch dank des starken Philipp Layer, der doppelt traf, einen starken 4:0-Erfolg beim TSV Urdenbach - und das hat Folgen für den Rivalen: Urdenbach hätte den Rückstand auf den HSV Langenfeld auf vier Punkte verkürzen können, bleibt so aber sieben Zähler hinter dem HSV. Bei nur noch vier Partien wird das ein schwieriges Unterfangen, den Klassenerhalt zu schaffen. Das gilt auch für Gerresheim, das neun Punkte weniger als der Tabellen-15. hat.

31. Spieltag

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SC Düsseldorf-West - SG Benrath-Hassels

So., 11.05.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 II - TSV Eller 04

So., 11.05.25 15:30 Uhr TuS Gerresheim - DJK Sparta Bilk

So., 11.05.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - TSV Urdenbach

So., 11.05.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SC Germania Reusrath

So., 11.05.25 15:30 Uhr Lohausener SV - CfR Links Düsseldorf

So., 11.05.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - TSV Solingen

So., 11.05.25 15:30 Uhr HSV Langenfeld - DSC 99 Düsseldorf

So., 11.05.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Solingen 08/10



32. Spieltag

Do., 15.05.25 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Urdenbach

Fr., 16.05.25 19:00 Uhr TSV Solingen - SC Düsseldorf-West

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 II

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer

So., 18.05.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SSV Berghausen

So., 18.05.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TuSpo Richrath

So., 18.05.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TuS Gerresheim

So., 18.05.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - HSV Langenfeld

So., 18.05.25 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - Lohausener SV