Bezirksliga 1: TSV Eller steigt vorzeitig in die Landesliga auf

Die TSV Eller hat der Aufstieg vor dem Sonntag bereits sicher. – Foto: Sascha Köppen

Am Dienstagabend stand nach dem Aufstiegs-Knaller zwischen der TSV Eller und dem MSV Düsseldorf, den die Gastgeber am Sonntag für sich entschieden haben ( nachzulesen hier ), gleich die nächste wichtige Partie im Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 1 an. Denn der MSV musste beim 1. FC Grevenbroich-Süd ab 20 Uhr die zweite Partie nachholen, die vom Sportgericht aufgrund des Einsatzes von Vedin Kulovic aufgehoben und neu angesetzt wurde.

Doch der Abend verlief nun einmal so gar nicht nach den Vorstellungen von Goran Tomic und dem MSV. Der 1. FC Grevenbroich-Süd setzte sich mit Trainer Chris Niebel souverän mit 3:1 durch und versetzte damit vor allem die TSV Eller in Euphorie. Denn durch das Resultat steht fest, dass die Elleraner mit ihrem Coach Kerim Kara nicht mehr von der Spitze zu verdrängen sind und den Meistertitel, der mit dem Aufstieg in die Landesliga verbunden ist, sicher haben. Denn die TSV hat am Sonntag nicht nur das Topspiel gegen den MSV gewonnen, sondern auch den direkten Vergleich, wodurch die drei Zähler Abstand nicht mehr aufzuholen sind.

Doppelschlag von Berkay Köktürk

Die Grevenbroicher schockten den MSV bereits vor der Pause mit einem Doppelschlag. Torjäger Berkay Köktürk erzielte seine Saisontreffer 27 und 28, nachdem die Gäste zuvor einige gute Möglichkeiten ausgelassen hatten. Nach dem Seitenwechsel war es dann Resul Ahmeti, der nach knapp einer Stunde mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte. Ein Rückstand, gegen den der MSV sich bei zahlreichen Ausfällen und dem harten Programm der vergangenen Tage nicht mehr entscheidend zu wehren wusste. Zwar gelang Tom Voss in der fünften Minute der Nachspielzeit noch das 1:3, am Ausgang des Spiels änderte das jedoch kaum noch etwas.

Somit ist klar, dass es für den MSV am Sonntag darum geht, im Fernduell mit der SG Benrath-Hassels zumindest Platz zwei noch zu verteidigen. Das hat das Team mit einem Sieg daheim gegen Ratingen 04/19 II zumindest in eigener Hand, weil der direkte Vergleich für den MSV spricht.