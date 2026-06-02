Bezirksliga 1: TSV Eller steigt vorzeitig in die Landesliga auf

Am Dienstagabend stand nach dem Aufstiegs-Knaller zwischen der TSV Eller und dem MSV Düsseldorf, den die Gastgeber am Sonntag für sich entschieden haben (nachzulesen hier), gleich die nächste wichtige Partie im Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 1 an. Denn der MSV musste beim 1. FC Grevenbroich-Süd ab 20 Uhr die zweite Partie nachholen, die vom Sportgericht aufgrund des Einsatzes von Vedin Kulovic aufgehoben und neu angesetzt wurde.
Die Grevenbroicher schockten den MSV bereits vor der Pause mit einem Doppelschlag. Torjäger Berkay Köktürk erzielte seine Saisontreffer 27 und 28, nachdem die Gäste zuvor einige gute Möglichkeiten ausgelassen hatten. Nach dem Seitenwechsel war es dann Resul Ahmeti, der nach knapp einer Stunde mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte. Ein Rückstand, gegen den der MSV sich bei zahlreichen Ausfällen und dem harten Programm der vergangenen Tage nicht mehr entscheidend zu wehren wusste. Zwar gelang Tom Voss in der fünften Minute der Nachspielzeit noch das 1:3, am Ausgang des Spiels änderte das jedoch kaum noch etwas.
Somit ist klar, dass es für den MSV am Sonntag darum geht, im Fernduell mit der SG Benrath-Hassels zumindest Platz zwei noch zu verteidigen. Das hat das Team mit einem Sieg daheim gegen Ratingen 04/19 II zumindest in eigener Hand, weil der direkte Vergleich für den MSV spricht.
1. FC Grevenbroich-Süd – MSV Düsseldorf 3:1
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin, Ismail Günsel, Nils Klöther, Emre Demirbolat (85. Fatih Yaman), Muhammed Arda Öztürk, Salim Tliashinov (57. Jannes Bienert), Resul Ahmeti, Sherif Krasniqi, Berkay Köktürk (50. Ermal Maqkaj), Marcel Hensel (89. Kai Uwe Wirtz) - Trainer: Christian Niebel
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Aram Abdelkarim (81. Massimiliano Koci), Majid Abdalla (68. Anas El Morabiti), Carlos Penan, Tom Voss, Vedin Kulović - Trainer: Goran Tomic - Co-Trainer: Frank Junius
Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Berkay Köktürk (37.), 2:0 Berkay Köktürk (45.), 3:0 Resul Ahmeti (59.), 3:1 Tom Voss (90.+5)