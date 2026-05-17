 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Bezirksliga 1: Top-Teams siegen, Nievenheim und Links punktgleich

Am drittletzten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 haben die Top-Teams im Kampf um den Aufstieg ihre Hausaufgaben gemacht. Im Tabellenkeller ist die VdS Nievenheim auf den Relegationsplatz geklettert, der Lohausener SV ist final gerettet.

von Sascha Köppen · Gestern, 18:50 Uhr · 0 Leser
Der VdS Nievenheim hat sich auf den Relegationsplatz verbessert.
Der VdS Nievenheim hat sich auf den Relegationsplatz verbessert. – Foto: Lea Schirrweit

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Hätte Sparta Bilk am vergangenen Wochenende die Aufgabe gelöst, das Team hätte zum Auftakt des 32. Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 1 die Top-Drei der Liga noch einmal ordentlich unter Druck setzen können. So ging es gegen die SVG Neuss-Weissenberg am Mittwochabend wohl eher darum, die Saison mit einem guten Gefühl zu beenden. Platz vier scheint zementiert, nach unten auch rechnerisch. Doch am Sonntag geht der Krimi oben wie unten weiter.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Im Keller der Tabelle hatte etwa der Lohausener SV gegen den CfR Links die Chance, das Thema Abstieg ein für alle Mal zu den Akten zu legen. Ein Sieg war dabei die sichere Variante, nicht gegenüber dem direkten Gegner, sondern gegenüber dem VdS Nievenheim, der noch drei Punkte am grünen Tisch bekommen könnte. Um diesen Fall gewinnbringend für sich einzusetzen, musste für Nievenheim aber auch ein Sieg gegen den TV Kalkum-Wittlaer her. Rhenania Hochdahl benötigte noch dringender jeden Punkt, hatte es aber mit der SG Benrath-Hassels zu tun, die sich im Aufstiegskampf indes keinen weiteren Patzer erlauben durfte.

Dort weiß Spitzenreiter MSV Düsseldorf nach wie vor nicht, was mit seinen Punkten aus den Partien Anfang März gegen Grevenbroich-Süd und Nievenheim passiert. Die Antwort wird das Verbandssportgericht in Kürze zu geben haben. Auf dem Platz empfing der MSV am Sonntag den SV Hösel. Die TSV Eller, die sich derzeit in Top-Form präsentiert, hatte als Zweiter ein Gastspiel bei Bayer Dormagen zu absolvieren. Taktieren konnte niemand, schon mit dem Blick auf das Sportgericht.

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So lief der 32. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Mittwoch spielten:

Last-Minute-Sieg von Sparta Bilk gegen Weissenberg

Mi., 13.05.2026, 20:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1
0
Abpfiff
Die regulären 90 Minuten waren bereits vorbei, und es sah schwer nach einem 0:0 zwischen der DJK Sparta Bilk und der SVG Neuss-Weissenberg aus, als das Spiel in der dritten Minute der Nachspielzeit doch noch einen Sieger fand. Robin Müller köpfte den Ball nach einem Eckstoß über die Torlinie der Neusser. Es war sein zweiter Saisontreffer, der den Gastgebern doch noch die drei Punkte einbrachte, die immer noch die Chance bieten, sich zumindest noch auf Platz drei verbessern zu können - auch wenn der am Ende nichts einbringt.

DJK Sparta Bilk – SVG Neuss-Weissenberg 1:0
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Robin Müller, Andreas Plödereder, Moubarak Abdousamadou, Patrick Percoco, Marco Tassone (74. Tim Louis Tiefenthal), Moritz Holz, Gianluca De Meo (82. Rene Reuland), Alexander Hendrik Schnittert - Trainer: Jörn Heimann
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune (70. Abraham Cĥol Panther), Jonas Niemierza, Fynn Kaemmerling (46. Kaan Erdogan), Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Robin Müller (90.+3)

Die Partien am Sonntag:

MSV Düsseldorf siegt 4:1 gegen SV Hösel

Gestern, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
4
1
Abpfiff
Eine klare Sache war die Partie für den Spitzenreiter MSV Düsseldorf gegen den SV Hösel. Innerhalb von drei Minuten sorgten Zakaria Abdoun und Wiren Bhaskar Mitte der ersten Hälfte für eine 2:0-Führung des Favoriten, die Sinan Kurt gleich nach dem Wechsel auf 3:0 ausbaute. Zwar verkürzte danach Lionel Tchakounte auf 1:3, doch den Schlusspunkt setzte Anas El Morabiti mit dem 4:1 für das Team, das aktuell damit die Spitze der Tabelle hält - zumindest bis zu möglichen Neuigkeiten vom Sportgericht.

ASV Mettmann besiegt 1. FC Grevenbroich-Süd

Gestern, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
3
2
Abpfiff
Der ASV Mettmann hat durch das 3:2 gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd den fünften Tabellenplatz wohl final gesichert. Ein verwandelter Strafstoß von Ahmet Kizilisik sorgte für die Pausenführung der Gastgeber, Anas Kaddouri und Ahmet Tepebas bauten nach dem Wechsel auf 3:0 aus. Erst in der 80. Minute sorgte Berkay Köktürk für das 1:3 aus Sicht der Gäste, verwandelte tief in der Nachspielzeit auch noch einen Strafstoß zum Anschluss, dabei blieb es dann jedoch.

VdS Nievenheim punktgleich mit Links

Gestern, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
0
2
Abpfiff
Dank des 2:0-Erfolges beim TV Kalkum-Wittlaer hat der VdS Nievenheim nach Punkten mit dem CfR Links auf dem Relegationsplatz gleichgezogen, aber den direkten Vergleich verloren, was noch einmal wichtig werden könnte. In einer Partie, in der sich beide Teams in der Schlussphase noch durch eine Ampelkarte dezimierten, fielen die beiden Treffer durch Robert Leon Grillo und Leon Bem bereits vor der Pause.

Rhenania Hochdahl unterliegt SG Benrath-Hassels

Gestern, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
1
2
Abpfiff
Sowohl für Rhenania Hochdahl im Abstiegskampf als auch für die SG Benrath-Hassels im Abstiegsrennen zählte nur ein Sieg, den fuhren letztlich die Gäste beim 2:1-Erfolg ein. Damit haben die Hochdahler bei fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz nur noch geringe Chancen, die Klasse noch zu halten, die Gäste hingegen wahren oben ihre Chance, vor allem dann, wenn es zu Punktabzügen des MSV kommen sollte. Kolja Pusch sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die Führung der SG, die Maik Gaida in der 49. Minute ausglich. Den Siegtreffer für die SG erzielte Benjamin Prah nach einer Stunde. Ganz spät sahen die Hochdahler noch eine Rote Karte.

Lohausener SV rettet sich durch 4:0 gegen CfR Links

Gestern, 13:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
4
0
Abpfiff
Durch den 4:0-Sieg gegen den CfR Links hat der Lohausener SV endgültig das Ticket für die kommende Saison in der Bezirksliga gelöst, während die Gäste durch die Niederlage für den Moment wieder mit Nievenheim punktgleich sind. Schon vor der Pause sorgten Jona Simon, Phillip Hannes und Brahim Laukil für klare Verhältnisse, nach der Pause sorgte Lukas Kleine-Bley schon in der 46. Minute für den Endstand.

SV Uedesheim mit 3:4 gegen DSC 99

Gestern, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
3
4
Turbulente Partie zwischen dem SV Uedesheim und dem DSC 99: Eray Achmet sorgte für die Pausenführung der Düsseldorfer, die Maik Ferber nach der Pause ausglich. Mit einem Doppelschlag brachte Onurcan Baysal den DSC mit 3:1 in Front, Zekrija Cerkini verkürzte für Uedesheim. Das gelang Tymofii Bieliera noch einmal, nachdem Alban Zene Ademi zum 4:2 für den DSC getroffen hatte - alles tief in der Nachspielzeit. Beim 3:4 blieb es dann.

TSV Meerbusch II siegt noch einmal gegen Ratingen 04/19 II

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
3
1
Der abgestiegene TSV Meerbusch II hat sich noch einmal mit 3:1 gegen Ratingen 04/19 II durchgesetzt und sich so noch ein Erfolgserlebnis verschafft. Die Führung durch Moner Najim Abdulredha glich Leo Kaiser für die Ratinger vor der Pause noch aus. Für den Sieg sorgten nach dem Seitenwechsel Eric Torsten Schulz und Ammar Kiwani.

TSV Eller 04 bleibt nach Sieg in Dormagen dran

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
1
3
Abpfiff
Dank des 3:1-Erfolges bei Bayer Dormagen bleibt die TSV Eller drei Punkte hinter dem MSV Düsseldorf. Vor der Pause traf Anas El-Rifai zum 1:0 für die Gäste, das Dennis Ordelheide und Takumi Miyata nach dem Seitenwechsel ausbauten. Oliver Gammon traf zwar noch vom Elfmeterpunkt zum 1:3, mehr gelang den Gastgebern aber nicht mehr.

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Mi., 27.05.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Uedesheim
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Bayer Dormagen
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - ASV Mettmann
So., 31.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 31.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Hösel
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - MSV Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Lohausener SV
So., 31.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Rhenania Hochdahl
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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