Bezirksliga 1: SVG Weissenberg crasht die FuPa-Elf der Woche

Die SVG Neuss-Weissenberg erwischte gegen den TSV Meerbusch II in der Bezirksliga, Gruppe 1 einen guten Tag und gewann gleich mal mit 4:1. Damit bringt der Tabellenzweite die Maximalzahl von vier Spielern in die Elf der Woche. Neben Verteidiger Baris Gürpinar und Mittelfeld-Mann Dennis Brune sind die beiden Angreifer Ben Luca Schmidt und Tom-Benjamin Seidel mit von der Partie. Doppelt ist ansonsten nur noch der DSC 99 vertreten, der beim SV Hösel mit 3:2 gewonnen hat. Fünf weitere Teams stellen je einen Spieler.
Durch den 3:2-Erfolg am vorigen Samstag gegen den ersten Verfolger SG Benrath-Hassels hatte der MSV Düsseldorf nun als Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 1 fünf Zähler Vorsprung auf Platz zwei, es sieht also im Rennen um den Aufstieg nicht schlecht aus. Aber es waren natürlich noch 14 Partien überwiegend erfolgreich zu absolvieren, um das Ziel zu erreichen. Am Sonntag hatte der Primus dazu zunächst den VdS Nievenheim zu Gast, der gegen den Abstieg kämpft - mit Erfolg.
Die SG Benrath-Hassels hatte derweil direkt das nächste Topspiel vor der Brust, ging es doch zum TSV Eller, der nur zwei Punkte hinter den Benrathern lauerte. Es konnte also sein, dass der MSV einen neuen "ersten Verfolger" bekommt, der womöglich dann sieben Zähler hinter dem Spitzenreiter rangiert. Aber auch der Fußball findet nicht in Konjunktiv statt.
Die Nievenheimer waren an der Schwelle der Abstiegszone eines von vier Teams mit 17 Zählern. Der CfR Links war ebenfalls eines davon, hatte es als aktuell Vorletzter auswärts mit Ratingen 04/19 II zu tun, das auch nur drei Punkte mehr auf dem Konto hatte. Mit dem 16. Rhenania Hochdahl und dem 14. TV Kalkum-Wittlaer standen sich sogar zwei der Teams mit 17 Zählern im Kellerduell direkt gegenüber.
SV Uedesheim – DJK Sparta Bilk 0:1
SV Uedesheim: Semih Luca Ödemis, Tymofii Bieliera (72. Tim Jenckel), Kevin Block (58. Daniel Ferber), Zerkrija Cerkini - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Rene Reuland, Eugene Asamoah, Andreas Plödereder (18. Dimitrios Sirokas), Patrick Percoco, Moritz Holz, Gianluca De Meo (60. Jacob Jonas Bockarie Jabbie) (88. Timo Brettschneider), Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Amir Klicic - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Alexander Hendrik Schnittert (28.)
SVG Neuss-Weissenberg – TSV Meerbusch II 4:1
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Mario Dundovic (57. Ben Luca Schmidt), Dennis Brune, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei (81. Kaan Erdogan), Antonio Primorac, Tom-Benjamin Seidel, Yusuf Bilazer (46. Marius Over) - Trainer: Dirk Schneider
TSV Meerbusch II: Kalle Maria Grabek, Mohamed Ghait, Enno Maximilian Werling (72. Ylber Rrahmani), Hrustan Kadric, Jonas Christopher Doerkes, Marc Clemens Bartnitzky (72. Hussein Nadir), Vitali Habarov, Harding Mac Stuell Beira, Leon Prinz (46. Cain Zaunbrecher), Daniel Aserov - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Mahmut Öz - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Dennis Brune (6.), 1:1 Jonas Christopher Doerkes (28.), 2:1 Ichiura Taisei (76.), 3:1 Ben Luca Schmidt (86.), 4:1 Fynn Kaemmerling (90.)
TSV Bayer Dormagen – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:4
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz (65. Semi Youssef Laffi), Oliver Gammon, Marius Fraßek, Yannick Schmitz (55. Andre Tareco-Duarte), Marc Naroska, Michael Hausdörfer, Jan Rakow (65. Luca Knuth), Alexander Hauptmann (71. Dominik Dobras), Noa Gabriel Guerreiro Batista (67. Niclas Sylvester Schröder) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Ismail Günsel (90. Ahghas Newton), Nils Klöther, Samir Kastanjeva, Meliksah Sargin (61. Fatih Yaman), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (71. Adil Krasniqi), Salim Tliashinov, Resul Ahmeti, Berkay Köktürk (76. Andre Häntsch), Marcel Hensel (76. Kai Uwe Wirtz) - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 109
Tore: 0:1 Muhammed Arda Öztürk (20.), 0:2 Meliksah Sargin (33.), 0:3 Berkay Köktürk (45.+1), 0:4 Fatih Yaman (63.), 1:4 Marius Fraßek (77.), 2:4 Marius Fraßek (79.)
MSV Düsseldorf – VdS 1920 Nievenheim 3:0
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai (22. Shohei Nelson Lukoma Yamashita), Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Ryota Nakaoka (46. Majid Abdalla), Anas El Morabiti, Drilon Istrefi, Said Harouz, Carlos Penan (90. Edward Osei-Nikansah), Sinan Kurt (46. Vedin Kulović), Tom Voss - Trainer: Goran Tomic
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Enes Celik (79. Kevin Caspar Stadler), Max Schnelker, Daniel Dünbier (67. Pascal Becker), Florian Breuer, Nils Jochmann, Mike Penski, Jan-Luca von Zons (24. Leon Bem), Marc-Leon Wolff (72. Emilio Jose Heinrich Perk), Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Rolf Kramer (Wuppertal) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tom Voss (8.), 2:0 Anas El Morabiti (11.), 3:0 Sinan Kurt (17.)
Gelb-Rot: Anas El Morabiti (55./MSV Düsseldorf/)
Rot: Said Harouz (57./MSV Düsseldorf/)
TSV Eller 04 – SG Benrath-Hassels 3:0
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Noah Basil Karczewski, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Brian Prince Oldenburg, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Adnan Hotic, Anas El-Rifai, Fabian Stutz (88. Marc Daehne) - Trainer: Kerim Kara
SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Tan Mersinli (46. Kolja Pusch), Adin Civa (85. Tim Hölscher), Dennis Durmus (46. Ryoto Inokawa), Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (46. Amar Bukva), Ajdin Koco (46. Haris Konjalić), Lars Pöth - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Anas El-Rifai (29.), 2:0 Takumi Miyata (45.+2), 3:0 Dennis Ordelheide (46.)
Ratingen 04/19 U23 II – CfR Links Düsseldorf 2:0
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer (90. Elias Hans), Nolan Manassa, Slone Matondo (62. Bilal Ajenoui Benktib), Henry Page (58. Konstantin Sivevski), Philipp Mokwa, Leo Kaiser (88. Florian Rexha), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (67. Thabani Lukusa-Milambu), Florian Saljii - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth (62. Raphael van der Berg), Thomas Ntanos (62. Ricardo Garcia Torras), Marcel Schröder (62. Marvin Mainz), Patrick Kamprakis, Nicolai Hoppe, Takuya Kitamura, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Paschalis Ivantzikis, Andre Kobe - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Len Carlo Brammertz (32.), 2:0 Edin Hadzibajramovic (45.)
SV Hösel – DSC 99 Düsseldorf 2:3
SV Hösel: Michael Mann, Oliver Wenzler, Anes Danijali (78. Jassim Tighadouini), Dario Mirosavljevic, Leonard Prusa (85. Niklas Oldörp), Nick Hartmann (64. Vinzent Pohl) (74. Finn Schröder), Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Ezra Oduro, Ali Can Aktag - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet (59. Dennis Dowidat), Anton Redlich, Ousainou Sarr, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Richard Marliani (73. Tom Boris Hennig), Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz, Marc Paul (87. Stefan Haferkamp) - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Ümit Göksu (Mönchengladbach) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Anes Danijali (49.), 1:1 Florian Gnida (82.), 1:2 Florian Gnida (84.), 2:3 Niklas Oldörp (90.), 1:3 Onurcan Baysal (90.)
Rhenania Hochdahl – TV Kalkum-Wittlaer 0:3
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Qlirim Krasniqi (68. Arbnor Alija), Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich (84. Maik Gaida), Philipp Gatzen (69. Abdelilah Zariouh), David Szewczyk, Hamza El Ouamari (55. Viktor Maximilian Kijach), Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Erkan Tanrikulu, Philipp Kuschel (61. Leandro Heintze), Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Lars Jansen (84. Nico Polster), Noel Heitkamp (75. Ayumu Akiyama), Goki Fukunaga (90. Ralf Appiah), Kaan Safarpour-Malekabad, Nico Pesch (84. Sahin Irevül), Arsen Konoval - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Kaan Safarpour-Malekabad (40.), 0:2 Lars Jansen (50.), 0:3 Lars Jansen (90.)
Lohausener SV – ASV Mettmann 0:1
Lohausener SV: Justin Müller, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg (66. Niklas Macher), Jens Wunder (85. Erik Oberle), Nils Sprenger, Jannik Jürgensen (66. Patrick Frymuth), Jona Simon, Maximilian Klaas, Kiyan Sekine (66. Roland Sitnikov), Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Alessio Falco (66. Berkant Fidanci), Tristan Maresch (77. Johannes Erkens), Ahmet Kizilisik (71. Umut Demir), Maximilian Eisenbach, Toni Markovic (71. Jason Leonard Similien), Justin Lüdtke - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Ömer Iscan (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Umut Demir (77.)
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - MSV Düsseldorf
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - SV Uedesheim
Sa., 07.03.26 18:45 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
So., 08.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Meerbusch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Hösel
So., 08.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Lohausener SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Eller 04
23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl
