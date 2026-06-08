Bezirksliga 1: Spielabbruch sorgt für Wirbel in der Bezirksliga

Die Partie des CfR Links wurde am Sonntag abgebrochen. – Foto: Christian Haas

Im Fernduell mit dem VdS Nievenheim hatte der CfR Links sein Schicksal selbst in der Hand. Doch das entscheidende Spiel beim Schlusslicht TSV Meerbusch II wurde nach gut 20 Minuten abgebrochen. Nun steht die Frage im Raum, ob der Abstiegskampf der Bezirksliga am Grünen Tisch entschieden wird – und die Zeit drängt, denn die Relegation soll bereits in wenigen Tagen beginnen.

Wird der Abstiegskampf in Gruppe 1 der Fußball-Bezirksliga am Grünen Tisch entschieden? Ganz abwegig ist das nicht. Jedenfalls wurde die Frage, wer dem TSV Meerbusch II und Rhenania Hochdahl direkt runter in die Kreisliga A folgen muss und wer sich über die Relegation noch Hoffnung auf den Klassenerhalt machen darf, vertagt.

Der CfR Links hatte im Fernduell mit dem punktgleichen VDS Nievenheim aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs am letzten Spieltag alle Trümpfe in der Hand. Mit einem Sieg bei Schlusslicht Meerbusch II hätte die Elf von Panagiotis Liomas ihr Ticket für die Abstiegsrelegation sicher gehabt. Doch gewinnen konnte Links dieses letzte Spiel nicht, weil der Unparteiische die Partie schon nach gut zwanzig Minuten beim Stand von 0:0 vorzeitig abbrach.

Wer trug die Schuld?

Nach Aussage von Panagiotis Liomas trug der Meerbuscher Trainer die Schuld am unrühmlichen Ausgang. „Wir haben im ersten Abschnitt einen berechtigten Elfmeter zugesprochen bekommen. Der gegnerische Trainer hat sich darüber beschwert und dann zunächst Gelb-Rot gesehen. Nachdem er der Aufforderung des Schiedsrichters, die Anlage zu verlassen, nicht nachkam, wurde das Spiel zunächst kurz unterbrochen. Danach sind die Unparteiischen in die Kabine gegangen und haben das Spiel nach gut einer weiteren halben Stunde Pause wieder angepfiffen.

Der Trainer saß dann aber immer noch hinter dem Tor, woraufhin entschieden wurde, das Spiel abzubrechen“, schilderte der Trainer des CfR Links seine Sicht der Dinge.

Warum es überhaupt so weit kommen musste, war für den Griechen nicht nachvollziehbar. „Ich habe mit ein paar ihrer Spieler gesprochen, sie hätten die Partie auch gernezu Ende gespielt“, meinte Liomas, der sich ebenso darüber wunderte, dass die Begegnung von einem Gespann geleitet wurde, „obwohl es für Meerbusch um nichts mehr ging.“

Letztendlich spielte die Frage, warum bei der für den Abstiegskampf von entscheidender Bedeutung gewesenen Partie diesmal drei und nicht wie sonst oft in der Bezirksliga üblich nur ein Spielleiter vor Ort waren, nicht die Rolle für den unrühmlichen Ausgang.

Wie geht es weiter?

Über die Folgen muss sich nun zunächst die Staffelleiterin Michaela Stiels und dann womöglich auch ein Sportgericht Gedanken machen. Dabei ist Eile geboten. Denn eigentlich ist der erste Relegationsspieltag schon für den kommenden Mittwoch angesetzt. Sollte Links die Punkte aus dem abgebrochenen Meerbusch-Spiel zugesprochen bekommen, dann träfen sie in Hin- und Rückspiel auf Arminia Lirich, den Tabellen-15. aus Gruppe 6. Abgestiegen wäre dann trotz eines 4:2-Erfolgs über Lohausen VdS Nievenheim.