 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Bezirksliga 1: Sparta Bilk mit dramatischem Sieg beim DSC 99

Der Tabellenvierte Sparta Bilk, der aktuell fünf Punkte hinter dem Zweiten TSV Eller liegt, eröffnete am Freitagabend den 27. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 mit dem Spiel beim DSC 99. Die übrigen Top-Teams MSV Düsseldorf, TSV Eller und SG Benrath-Hassels spielen erst am Sonntag.

von Sascha Köppen · Heute, 22:40 Uhr
Die DJK Sparta Bilk legte am 27. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 vor. – Foto: Sascha Köppen

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Der Aufstiegskampf in der Bezirksliga, Gruppe 1 ist durch den Spieltag vor Ostern noch spannender geworden. Die beiden Top-Teams MSV Düsseldorf und TSV Eller haben jeweils zwei Zähler abgegeben, wodurch die SG Benrath-Hassels und Sparta Bilk etwas näher herangerückt sind. Die Bilker legten am Freitagabend vor, machten es dabei aber mehr als spannend.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Der Rest der Liga tritt dann erst am Sonntag an. Der MSV ist klarer Favorit gegen Rhenania Hochdahl, das tief im Abstiegsstrudel steckt. Der Zweite aus Eller hat mit dem TV Kalkum-Wittlaer ein Team zu Gast, das sich auf die Gefahrenzone bereits ein nettes Polster verschafft hat. Der Dritte Benrath-Hassels empfängt mit dem 1. FC Grevenbroich-Süd einen Gegner, der im Neusser Pokalfinale am Montag gezeigt hat, wie er gegen einen starken gegner den Laden hinten lange dicht hält. Im Abstiegskampf tritt zudem der VdS Nievenheim beim SV Hösel an, der seiner Abstiegssorgen inzwischen komplett ledig sein dürfte.

________________

So läuft der 27. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag spielten:

DSC 99 unterliegt Sparta Bilk dramatisch

Heute, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DJK Sparta Bilk
2
4
Abpfiff
Zur Pause sah es am Freitagabend so aus, als könne Sparta Bilk wie erhofft locker die drei Punkte beim DSC 99 entführen. Doch es sollte ein dramatischer Abend werden. Zur Pause hatten Ben Abelski und Gianluca de Meo ein 2:0 für Bilk vorgelegt, doch in der 72. und 80. Minute glichen Jacob Theuringer und Dennis Dowidat für die Gastgeber aus. Dabei blieb es dann bis in die Nachspielzeit, in der die Spartaner die Punkte doch noch sicherten. Roman Nahimi traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:2 für Bilk, Alon Abelski setzte zwei Minuten später den Schlusspunkt.

DSC 99 Düsseldorf – DJK Sparta Bilk 2:4
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Finn Lange, Onurcan Baysal (90. Marc Paul), Ayoub Alaiz (83. Abdoulie Sarr) - Trainer: Sascha Walbröhl
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Robin Müller, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Marco Tassone, Gianluca De Meo (86. Dimitrios Sirokas), Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Hamad Mada - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Ben Abelski (29.), 0:2 Gianluca De Meo (36.), 1:2 Jacob Theuringer (72.), 2:2 Dennis Dowidat (80.), 2:3 Roman Nahimi (90.+3), 2:4 Alon Abelski (90.+5)

Die Partien am Sonntag:

CfR Links - SVG Neuss-Weissenberg

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
SVG Neuss-Weissenberg
15:00

SG Benrath-Hassels - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
1. FC Grevenbroich-Süd
15:30

SV Hösel - VdS Nievenheim

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
VdS 1920 Nievenheim
15:30

TSV Meerbusch - SV Uedesheim

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
SV Uedesheim
15:30live

TSV Bayer Dormagen - Lohausener SV

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
Lohausener SV
15:30

MSV Düsseldorf - Rhenania Hochdahl

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
Rhenania Hochdahl
15:30

TSV Eller - TV Kalkum-Wittlaer

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TV Kalkum-Wittlaer
15:00

Ratingen 04/19 II - ASV Mettmann

So., 12.04.2026, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
ASV Mettmann
13:30

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Do., 16.04.26 19:30 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - DSC 99 Düsseldorf
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SG Benrath-Hassels
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - CfR Links Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Hösel
So., 19.04.26 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - VdS 1920 Nievenheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Eller 04

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 26.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Rhenania Hochdahl
So., 26.04.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Lohausener SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DJK Sparta Bilk
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Uedesheim

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein